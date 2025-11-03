El precio de XRP podría estar cerca de nuevos máximos ¿qué esperar en noviembre?

El precio de XRP se fortalece tras semanas de consolidación y los analistas anticipan que noviembre podría marcar el inicio de una fase alcista.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Noviembre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

El precio de XRP repunta tras meses de baja volatilidad.

Ripple muestra mayor actividad de inversores institucionales.

Los indicadores técnicos apuntan a una posible ruptura alcista.

La acumulación en wallets de largo plazo aumenta.

El precio de XRP vuelve a moverse con fuerza. En las últimas semanas, el token de Ripple ha recuperado terreno perdido y despertado el interés de los inversores que habían permanecido al margen. Tras varios meses de comportamiento errático, la criptomoneda parece encontrar estabilidad en una zona que podría servir como punto de partida para un nuevo impulso alcista.

Los analistas destacan un repunte en el volumen de operaciones y en la actividad de grandes tenedores. Aunque aún es pronto para hablar de ruptura de resistencias, el mercado muestra un cambio de tono. Noviembre podría convertirse en el mes que defina si XRP consolida su tendencia o vuelve al rango lateral que lo acompañó durante gran parte del año.

Señales técnicas que apuntan a un giro

En los gráficos, el precio de XRP mantiene un patrón de consolidación que, según algunos especialistas, recuerda a etapas previas de crecimiento. El soporte más cercano ha resistido varias pruebas y, de mantenerse, podría impulsar un movimiento hacia los niveles de mediados de año.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

La estructura actual refleja una presión compradora más estable y una reducción de ventas en los exchanges. Ese equilibrio sugiere que los inversores institucionales comienzan a reposicionarse. Además, la mayor calma en el mercado de Bitcoin ha devuelto confianza a las altcoins con fundamentos sólidos, y Ripple sigue siendo una de las más observadas.

Los traders de corto plazo apuntan a un rango técnico bien definido, mientras que quienes miran el panorama global consideran que el activo aún cotiza con descuento frente a su valor histórico.

Qué esperar del comportamiento de XRP

Los analistas coinciden en que noviembre será clave para medir la fortaleza del movimiento actual. Si el token logra mantenerse sobre los niveles de soporte y atrae nuevo volumen, el escenario podría volverse claramente alcista.

La predicción de precio de Ripple más compartida entre firmas de análisis coloca un rango potencial cercano a sus máximos anuales, siempre que el contexto macro y las noticias regulatorias acompañen. La estabilidad reciente y el crecimiento del interés institucional refuerzan esa visión.

Sin embargo, la prudencia persiste. Ripple continúa enfrentando un entorno regulatorio cambiante, y cualquier novedad en ese frente podría alterar las expectativas a corto plazo.

XRP y la atención del mercado

Con los indicadores de confianza en alza y el interés renovado por parte de fondos especializados, el precio de XRP vuelve al radar de los inversores. Las dinámicas de acumulación sugieren que el mercado podría estar anticipando un nuevo ciclo.

Un estudio reciente del Banco Central Europeo sobre innovación en pagos digitales destaca que la adopción de soluciones blockchain está transformando los sistemas financieros globales, especialmente en plataformas como Ripple.

Dentro de este contexto, XRP retoma su posición entre las mejores criptomonedas para invertir, impulsado por el retorno del capital institucional y por la percepción de que el ecosistema de pagos de Ripple mantiene una base sólida.

A medida que el mercado se adentra en el último tramo del año, todo apunta a que noviembre podría ser un mes decisivo. El desafío será mantener el impulso sin caer en la euforia: una prueba que XRP está a punto de enfrentar.