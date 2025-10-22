Vuelven las ICO de criptomonedas: Coinbase compra Echo por 375 millones

Coinbase apuesta por reactivar el modelo de financiación cripto con la compra de Echo, plataforma especializada en ventas públicas de tokens, por 375 millones de euros.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Divulgación de afiliados Divulgación de afiliados



Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más Última actualización: Octubre 22, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Bitcoin pierde cerca del 2,5%, afectado por la toma de beneficios y la menor entrada de capital institucional.

Ethereum muestra menor impulso y se mantiene cerca del soporte de 3.800 USD.

XRP retrocede hasta el entorno de 1 USD, reflejando la cautela general del mercado.

La fortaleza del dólar estadounidense y las políticas monetarias restrictivas presionan a los activos de riesgo.

El sector cripto vuelve a mirar con atención al modelo de las ICO de criptomonedas, tras el anuncio de que Coinbase ha adquirido la plataforma Echo por unos 375 millones de euros. La operación marca un cambio de estrategia importante para el exchange, que busca integrar soluciones de financiación descentralizada dentro de su ecosistema.

Echo, conocida por su herramienta Sonar, permite a los proyectos recaudar fondos directamente en blockchain mediante ventas públicas de tokens. Su enfoque, más transparente y estructurado que las ICO tradicionales, ha despertado el interés de grandes actores del sector.

La compra refuerza la idea de que el mercado se prepara para una nueva etapa, donde las ventas públicas de tokens podrían recuperar protagonismo, pero con mayor madurez regulatoria y tecnológica.

Coinbase apuesta por el retorno de las ventas públicas de tokens

La adquisición de Echo representa un movimiento estratégico con varios objetivos. Por un lado, Coinbase obtiene acceso a una infraestructura sólida para lanzar y gestionar ICO de criptomonedas dentro de su red. Por otro, se posiciona como un actor clave en la evolución de los mecanismos de financiación basados en blockchain.

Bringing back Up Only was just the warm up. We’ve acquired @echodotxyz, the leading onchain capital raising platform. → Joining builders with community capital

→ Giving investors access to new opportunities

→ Growing economic freedom worldwide pic.twitter.com/NCDF7t7B08 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 21, 2025

Con esta compra, Coinbase planea mantener la marca operando de manera independiente, aunque con integración progresiva en su ecosistema. Esto podría facilitar que nuevos proyectos recauden capital directamente desde la plataforma, dentro de un entorno controlado y con trazabilidad completa en cadena.

El impacto va más allá de la propia compañía: el regreso de las ICO reguladas podría atraer a nuevos desarrolladores e inversores institucionales, reactivando un modelo que, tras los excesos de 2017, había quedado en pausa.

Un nuevo contexto para las ICO: más regulación y transparencia

Las ICO de criptomonedas marcaron una época dorada para la financiación de startups blockchain, pero también generaron controversia por la falta de controles y la proliferación de proyectos sin respaldo real. Hoy el panorama es distinto: los marcos regulatorios son más claros, y la infraestructura tecnológica ha madurado.

El objetivo de Coinbase parece alinearse con ese cambio. Con Echo, la empresa busca ofrecer un modelo de recaudación donde la transparencia y la protección del inversor sean prioritarias. Este enfoque puede reactivar la confianza en las ofertas iniciales de tokens y crear un entorno más estable para nuevos lanzamientos.

Para los proyectos emergentes, contar con una plataforma reconocida implica acceso a una base amplia de potenciales participantes, visibilidad internacional y mayor liquidez desde fases tempranas. En paralelo, los inversores pueden seguir de cerca las mejores ico de criptomonedas y evaluar oportunidades bajo parámetros más sólidos que en el pasado.

Riesgos y oportunidades del nuevo ciclo

La posible reaparición de las ICO abre un escenario con dos caras. Por un lado, la oportunidad de impulsar la innovación y financiar nuevos desarrollos; por otro, la necesidad de mantener la disciplina para evitar excesos especulativos. Los analistas subrayan que, aunque los procesos sean más seguros, los riesgos de volatilidad y ejecución siguen presentes.

Coinbase, con su peso institucional, aporta credibilidad a un modelo que necesitaba renovarse. Su apuesta podría inspirar a otras plataformas a seguir el mismo camino y consolidar una nueva generación de ventas públicas tokenizadas, más profesionales y menos propensas a fraudes.

La compra de Echo, en definitiva, podría marcar el inicio de un ciclo donde las ICO de criptomonedas regresen, no como una moda, sino como una herramienta legítima de financiación dentro de un marco regulado y transparente.