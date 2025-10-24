La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5

La Unión Europea emite medidas directas contra el mercado de criptomonedas en Rusia y prohíbe actividades con exchanges del país

Editora de contenidos Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 24, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La Unión Europea ha impuesto sanciones directas a Rusia relacionadas con el mercado cripto

Estarán prohibidos las operaciones en exchanges de criptomonedas rusos

Las operaciones con la stablecoin A7A5 también han sido prohibidas dentro del territorio europeo

El precio de Bitcoin vuelve a los 111.000 dólares con una leve subida en las últimas 24 horas

La Unión Europea ha impuesto sus primeras sanciones directas relacionadas con las criptomonedas a Rusia. De esta forma se han prohibido los exchanges que operan cripto, así como la stablecoin respaldada por rublos A7A5.

Este conjunto de medidas es parte de uno de los paquetes de sanciones ya emitidos y que siguen sumando desde la invasión de Ucrania.

Las medidas contra Rusia vienen impuestas por el conflicto bélico del país con Ucrania

Las medidas restringen la distribución de software de pago con criptomonedas dentro de la UE y afectan a los emisores de stablecoins, así como a toda plataforma de negociación anónima vinculada a grandes transacciones con A7A5.

Funcionarios de la UE afirman que A7A5 se utilizó para financiar las operaciones bélicas de Rusia y evadir sanciones previas impuestas al país por el bloque.

🇪🇺🇺🇦 EU just dropped the 19th sanctions package—game-changer. Bans Russian LNG supplies. Adds 117 ships to the shadow fleet. Limits 🇷🇺 diplomats' movements to curb destabilization. Even hitting banks in Kazakhstan/Belarus & 4 Chinese companies helping 🇷🇺 evade restrictions 5/12 pic.twitter.com/klMRkVdtvx — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) October 23, 2025

La Unión Europea también agregó a su lista de vigilancia a bancos y distribuidores de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Kirguistán y Tayikistán, el motivo: ayudar a eludir las sanciones impuestas.

¿Cómo ha afectado al mercado cripto?

Los mercados globales y las mejores criptomonedas para invertir se están estabilizando tras una semana volátil marcada por importantes titulares sobre políticas y regulaciones.

El indulto de Trump al fundador de Binance, CZ, la prohibición de la UE a las plataformas de intercambio rusas y los nuevos lanzamientos de seguridad de Trezor y Ledger han dominado la percepción de los inversores.

Mientras tanto, el precio de Bitcoin vuelve a superar los 111.000 dólares con los operadores esperando una ruptura hacia los 115.000.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time