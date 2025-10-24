BTC $111,097.40 0.97%
La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5

La Unión Europea emite medidas directas contra el mercado de criptomonedas en Rusia y prohíbe actividades con exchanges del país
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Última actualización: 
La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5
La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La Unión Europea ha impuesto sanciones directas a Rusia relacionadas con el mercado cripto
  • Estarán prohibidos las operaciones en exchanges de criptomonedas rusos
  • Las operaciones con la stablecoin A7A5 también han sido prohibidas dentro del territorio europeo
  • El precio de Bitcoin vuelve a los 111.000 dólares con una leve subida en las últimas 24 horas

La Unión Europea ha impuesto sus primeras sanciones directas relacionadas con las criptomonedas a Rusia. De esta forma se han prohibido los exchanges que operan cripto, así como la stablecoin respaldada por rublos A7A5.

Este conjunto de medidas es parte de uno de los paquetes de sanciones ya emitidos y que siguen sumando desde la invasión de Ucrania.

Las medidas contra Rusia vienen impuestas por el conflicto bélico del país con Ucrania

Las medidas restringen la distribución de software de pago con criptomonedas dentro de la UE y afectan a los emisores de stablecoins, así como a toda plataforma de negociación anónima vinculada a grandes transacciones con A7A5.

Funcionarios de la UE afirman que A7A5 se utilizó para financiar las operaciones bélicas de Rusia y evadir sanciones previas impuestas al país por el bloque.

La Unión Europea también agregó a su lista de vigilancia a bancos y distribuidores de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Kirguistán y Tayikistán, el motivo: ayudar a eludir las sanciones impuestas.

¿Cómo ha afectado al mercado cripto?

Los mercados globales y las mejores criptomonedas para invertir se están estabilizando tras una semana volátil marcada por importantes titulares sobre políticas y regulaciones.

El indulto de Trump al fundador de Binance, CZ, la prohibición de la UE a las plataformas de intercambio rusas y los nuevos lanzamientos de seguridad de Trezor y Ledger han dominado la percepción de los inversores.

Mientras tanto, el precio de Bitcoin vuelve a superar los 111.000 dólares con los operadores esperando una ruptura hacia los 115.000.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Leer más:

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

