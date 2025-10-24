Donald Trump indulta al fundador de Binance: ¿regresará al exchange?

Trump ha indultado la condena del ex fundador de Binanc. Los críticos del presidente de Estados Unidos lo acusan de conflicto de intereses

Editora de contenidos Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 24, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos claves: El fundador de Binance se ha beneficiado de un indulto de Trump

La medida beneficia al exchange y a Binance coin que ha aumentado su precio en las últimas horas

Analistas y casas de apuestas consideran que podría volver a ocupar un lugar en el exchange cripto

Críticos de Trump alertan de conflictos de intereses

Donald Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao , una medida que enfurece a los críticos del presidente y alimentá las acusaciones de que sus intereses personales están teniendo un impacto directo en las acciones políticas de Estados Unidos.

“CZ” terminó cumpliendo casi cuatro meses de prisión después de que él y su exchange se declararan culpables de no mantener un programa eficiente contra el lavado de dinero, lo que permitía a los delincuentes utilizar la plataforma con fines ilegales.

Las decisiones de Trump que terminan beneficiando Binance

A principios de este año, un fondo de inversión en Medio Oriente anunció que estaba utilizando 2.000 millones de dólares de USD1, una stablecoin lanzada por la firma de Trump, World Liberty Financial, para adquirir una participación en Binance .

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha intentado presentar el indulto de CZ como una rectificación de las tácticas de mano dura empleadas por los demócratas, y ha afirmado que la administración Biden ha librado una “guerra contra las criptomonedas”.

Pero existe una diferencia entre derogar regulaciones agresivas que obstaculizaron el crecimiento de la industria de las criptomonedas y obligaron a las plataformas de intercambio a trasladarse al extranjero, y anular las condenas por delitos graves.

Es muy probable que Binance ahora intente volver a ingresar al mercado estadounidense, y es muy posible que CZ algún día regrese como CEO.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

En los mercados de criptomonedas, la noticia del indulto ha ayudado a BNB a convertirse en una de las criptomonedas con mejor desempeño entre las principales altcoins en las últimas 24 horas.

“Felicitaciones CZ” puede ser tendencia en X, pero para la industria de criptomonedas en general, una alineación tan estrecha con Trump podría terminar teniendo consecuencias más adelante.

Los apostadores de Polymarket apuestan por el posible regreso de CZ a Binance

En una encuesta en el sitio web de Polymarket titulada “¿Regresará CZ a Binance antes del 31 de diciembre?”, las probabilidades de que el fundador regrese a uno de los mejores exchanges de criptomonedas se dispararon al 82%.

La cifra marcó un aumento del 68% respecto al 23 de octubre, cuando los apostadores de Polymarket situaron sus probabilidades de ser liberado en solo el 14%.

Sin embargo, el viernes por la noche, la encuesta mostró que las probabilidades de Zhao de regresar a Binance se estabilizaron alrededor del 36%.