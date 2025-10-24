Donald Trump indulta al fundador de Binance: ¿regresará al exchange?
Donald Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao , una medida que enfurece a los críticos del presidente y alimentá las acusaciones de que sus intereses personales están teniendo un impacto directo en las acciones políticas de Estados Unidos.
“CZ” terminó cumpliendo casi cuatro meses de prisión después de que él y su exchange se declararan culpables de no mantener un programa eficiente contra el lavado de dinero, lo que permitía a los delincuentes utilizar la plataforma con fines ilegales.
Las decisiones de Trump que terminan beneficiando Binance
A principios de este año, un fondo de inversión en Medio Oriente anunció que estaba utilizando 2.000 millones de dólares de USD1, una stablecoin lanzada por la firma de Trump, World Liberty Financial, para adquirir una participación en Binance .
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha intentado presentar el indulto de CZ como una rectificación de las tácticas de mano dura empleadas por los demócratas, y ha afirmado que la administración Biden ha librado una “guerra contra las criptomonedas”.
Pero existe una diferencia entre derogar regulaciones agresivas que obstaculizaron el crecimiento de la industria de las criptomonedas y obligaron a las plataformas de intercambio a trasladarse al extranjero, y anular las condenas por delitos graves.
Es muy probable que Binance ahora intente volver a ingresar al mercado estadounidense, y es muy posible que CZ algún día regrese como CEO.
En los mercados de criptomonedas, la noticia del indulto ha ayudado a BNB a convertirse en una de las criptomonedas con mejor desempeño entre las principales altcoins en las últimas 24 horas.
“Felicitaciones CZ” puede ser tendencia en X, pero para la industria de criptomonedas en general, una alineación tan estrecha con Trump podría terminar teniendo consecuencias más adelante.
Los apostadores de Polymarket apuestan por el posible regreso de CZ a Binance
En una encuesta en el sitio web de Polymarket titulada “¿Regresará CZ a Binance antes del 31 de diciembre?”, las probabilidades de que el fundador regrese a uno de los mejores exchanges de criptomonedas se dispararon al 82%.
La cifra marcó un aumento del 68% respecto al 23 de octubre, cuando los apostadores de Polymarket situaron sus probabilidades de ser liberado en solo el 14%.
Sin embargo, el viernes por la noche, la encuesta mostró que las probabilidades de Zhao de regresar a Binance se estabilizaron alrededor del 36%.
