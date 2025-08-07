Orden ejecutiva de Trump habilitaría el uso de criptomonedas para planes de pensiones

Activos privados, alternativos, ETF cripto y bienes raíces se agrgarían a los fondos de jubilación 401(k) en Estados Unidos.

Este jueves el presidente Donald Trump firmará una orden para aceptar las criptomonedas, capital privado y otros activos en los fondos de jubilación 401(k) del país. Esto podría impulsar la práctica y extenderse a Europa.

Hechos clave: El jueves el presidente Trump firmará una orden para incluir capital privado y criptomonedas en los fondos de jubilación 401(k).

En la orden se incluirán los bienes raíces, activos financieros y ETF cripto.

Esta nueva medida impulsaría la integración de la nueva economía digital a fondos tradicionales.

Analistas indican que el riesgo a largo plazo podría ser inminente.

Trump continúa con los esfuerzos por incluir las criptomonedas en más ámbitos de la economía estadounidense. Con esta orden los planes de jubilación podrán incluir, no solo los activos digitales, sino también bienes raíces, metales y oro.

Ahora, hay quienes consideran que al incluir estos activos se aumentaría el riesgo a las cuentas de jubilación.

Cuando se conoció el plan a mediados de julio, Jeffrey Hooke, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Johns Hopkins, habló sobre el capital privado y los activos alternativos que se planean incluir en la orden, “es ilíquido, las comisiones son muy altas. Los fondos de capital privado, en general, no superan al mercado de valores”.

¿Qué esperar de la nueva orden de Trump?

“La orden ordena a la Comisión de Bolsa y Valores facilitar el acceso a activos alternativos para los planes de ahorro para la jubilación de contribución definida dirigidos por los participantes mediante la revisión de las regulaciones y directrices aplicables”, le mencionó a Reuters un vocero de la Casa Blanca.

Luego de firmar la orden, esta pasaría a ser revisada por Lori Chávez-DeRemer, secretaria del Trabajo, para examinar en conjunto con el Departamento del Tesoro y la SEC, con el fin de determinar los cambios que se deberán hacer.

Con esta nueva medida también se abriría la posibilidad de exponer los planes de jubilación a los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin por ejemplo. Es sabido que Donald Trump influye en las criptomonedas y ahora insta para que las autoridades fijen normas beneficiosas para el mercado.

El desarrollo de las criptomonedas hacia otros campos

Las mejores criptomonedas para invertir podrían tomar protagonismo en la economía más conservadora, sin embargo, los riesgos son mayores cuando se sume el capital privado a los planes de jubilación.

Acerca de esto, Brian Payne, estratega de la empresa de investigación de inversiones BCA Research, mencionó a los medios que debido a que los fondos de jubilación tienen plazos largos no requieren de liquidez inmediata, y que la rentabilidad luego de décadas de inversión puede ser inferior a la esperada.