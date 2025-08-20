XRP โดนทิ้ง 470 ล้านเหรียญ! แต่นักลงทุนยังยิ้ม – เจาะลึกโอกาสรอบนี้
ราคา XRP ได้ปรับตัวลดลงอย่างน่ากังวล โดยล่าสุดร่วงลงต่ำกว่าแนวรับจิตวิทยาที่ $3 ท่ามกลางแรงเทขายมหาศาลจากนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่มีการเคลื่อนไหวโอนเหรียญเกือบครึ่งพันล้านโทเค็นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างคำถามสำคัญว่าตลาด XRP กำลังจะเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่หรือไม่ และทิศทางราคาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป
สถานการณ์ของ XRP ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันในตลาดคริปโตโดยรวม สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาพรวมตลาด Bitcoin Ethereum และ Ripple เพื่อทำความเข้าใจสภาวะตลาดในวงกว้าง
XRP ร่วงเพราะอะไร? เปิดแผนวาฬเทขายหนัก 470 ล้านเหรียญ
ข้อมูลล่าสุดจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้เปิดเผยผ่าน X (Twitter) ว่าในช่วง 10 วันที่ผ่านมา มีการเทขาย XRP จากกลุ่มวาฬเป็นจำนวนสูงถึง 470 ล้านโทเค็น การเทขายจำนวนมหาศาลเช่นนี้มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อโมเมนตัมของราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในช่วงที่ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมกำลังอ่อนแอลง ทำให้ราคา XRP ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้
นอกจากการเทขายของวาฬแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาคือ ข่าวการเลื่อน XRP Spot ETF โดย ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน
แม้จะมีการเทขายอย่างหนัก แต่ข้อมูลจาก Glassnode กลับชี้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจว่า ผู้ถือ XRP มากกว่า 93% ยังคงอยู่ในสถานะมีกำไร (in profit) นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อัตราการทำกำไรที่สูงผิดปกตินี้ ประกอบกับการที่คดีความระหว่าง Ripple และ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว อาจเป็นสัญญาณว่าข่าวดีส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนในราคา XRP ไปแล้ว นักวิเคราะห์จึงเตือนว่าระดับกำไรที่สูงเช่นนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายทำกำไรระลอกใหญ่ได้ หากตลาดต้องเผชิญกับปัจจัยลบเพิ่มเติม
แม้ว่าคดีความจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรจับตามอง ซึ่งมี ปัจจัยที่อาจทำให้ราคา XRP ร่วงลง ได้อีกแม้จะมีข่าวดีก็ตาม
XRP ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย! แต่ระยะยาวยังชี้ขาขึ้น
เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ภาพรวมของ XRP แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้น แม้ว่าอินดิเคเตอร์อย่าง MACD จะส่งสัญญาณขาย แต่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป (neither overbought nor oversold) ทำให้มีโอกาสที่ราคา XRP อาจฟื้นตัวได้ในระยะสั้น
จากที่กล่าวถึงดัชนี RSI ในบทความ มีนักวิเคราะห์ที่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเฉพาะ โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ RSI รายเดือนของ XRP ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการทำจุดสูงสุดใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) จะเห็นว่าราคา XRP มีการซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางอย่างต่อเนื่อง (10-day, 20-day, และ 50-day SMA/EMA) ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ แต่ในภาพระยะยาว เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และ 200 วันยังคงอยู่ในโซน ‘ซื้อ’ ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของ XRP อาจยังคงอยู่ตราบใดที่ราคาสามารถรักษาแนวรับระยะยาวที่สำคัญไว้ได้
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นแล้ว การมองภาพรวมในระยะยาวยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ลองอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทวิเคราะห์ราคาเหรียญ XRP ในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่เป็นขาลง ราคา XRP อาจกลับไปทดสอบแนวรับที่ $2.86 อีกครั้ง และหากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป แนวรับถัดไปอาจอยู่ที่ประมาณ $2.70 ในทางกลับกัน หากฝั่งกระทิงต้องการกลับมาคุมตลาด จะต้องผลักดันให้ราคา XRP กลับไปยืนเหนือโซน $3.00–$3.10 ให้ได้ เพื่อสร้างโมเมนตัมในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ $3.30
แนวรับ XRP สำคัญ! วิเคราะห์โอกาสกลับตัวในอนาคต
โดยสรุป สถานการณ์ของ XRP ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากการเทขายของวาฬ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลง แม้สัญญาณทางเทคนิคจะแสดงภาพที่ไม่ชัดเจน แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงดูเป็นบวกหากราคา XRP สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ นักลงทุนควรจับตาดูแนวรับที่ $2.86 และ $2.70 อย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของ XRP ในอนาคตอันใกล้นี้
