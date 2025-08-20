ตุลาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ripple และ XRP ขณะที่ BTC ย้อนกลับไปที่ 115k ดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ:
- XRP ร่วงต่ำกว่า 3 ดอลลาร์ หลัง SEC เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Spot ETF ทำให้การดีดตัวในเดือนสิงหาคมหายไป และกระตุ้นกระแสหมี
- เดือนตุลาคมถูกมองว่าเป็นเดือนสำคัญ เพราะมีการตัดสินใจเรื่องใบอนุญาตธนาคารของ Ripple และการอนุมัติ XRP-spot ETF ที่อาจเกิดขึ้น
- ความต้องการ BTC จากสถาบันยังคงช่วยพยุงตลาด หลังบริษัทของ Michael Saylor ซื้อเพิ่ม 430 BTC ที่ราคา 119,666 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
XRP ร่วงหลัง SEC เลื่อนการตัดสินใจ Spot ETF
XRP หลุดระดับแนวรับที่ 3 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ SEC และ Ripple ถอนอุทธรณ์ พาดหัวข่าว Spot ETF ทำให้ XRP ลงไปแตะระดับต่ำสุดของวัน ที่ 2.9449 ดอลลาร์ กลายเป็นการย้อนกลับเต็มรูปแบบของการดีดตัว 10.94% เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
James Seyffart นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence เปิดเผยว่า SEC ได้เลื่อนการพิจารณา ETF ของ Solana ออกไป ซึ่งทำให้ความหวังในการเห็น XRP-spot ETF ก่อนกำหนดเส้นตายในเดือนตุลาคมลดลง และเดือนตุลาคมกำลังจะกลายเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ Ripple และ XRP
ทนายความสายคริปโต Bill Morgan แสดงความคิดเห็นว่า:
“ETF แบบ Spot ทั้งหมด รวมถึง XRP-spot ETF ถูกเลื่อนไปถึงปลายเดือนตุลาคม จากนั้น Ripple ยังมีคำขอใบอนุญาตธนาคารแห่งชาติที่ยื่นไปเมื่อ 2 กรกฎาคม 2025 ซึ่งตามคู่มือของ OCC มักจะตัดสินใจภายใน 120 วัน หมายความว่าภายในสิ้นตุลาคมอาจมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันหลายอย่าง”
หาก XRP-spot ETF ได้รับอนุมัติพร้อมกับ Ripple ได้ใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ อาจช่วยหนุนการยอมรับ XRP และ RLUSD และดันราคาโทเคนไปแตะจุดสูงสุดใหม่
แนวโน้มราคา XRP: การถอนอุทธรณ์ ใบอนุญาตธนาคาร และ Spot ETF
XRP ปรับตัวลดลง 0.88% ในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค. หลังจากลดลง 0.59% ในวันก่อนหน้า ปิดที่ 3.0629 ดอลลาร์ แต่ยังทำผลงานดีกว่าตลาดรวมซึ่งลดลง 1.59% ทำให้มูลค่าตลาดรวมคริปโตอยู่ที่ 3.87 ล้านล้านดอลลาร์
ในระยะสั้น ปัจจัยสำคัญที่กำหนดแนวโน้มราคาของ XRP ได้แก่:
- ความคืบหน้า XRP-spot ETF
- การนำ XRP Treasury Reserve Asset มาใช้
- ความคืบหน้าในการขอใบอนุญาตธนาคารของ Ripple
- อัปเดตเกี่ยวกับระบบ SWIFT
- ความเคลื่อนไหวทางกฎหมาย
หาก XRP ทะลุแนวต้าน 3.1 ดอลลาร์ อาจไปทดสอบระดับสูงสุด 3.3826 ดอลลาร์ของวันที่ 8 ส.ค. และหากผ่านไปได้อย่างมั่นคง ก็อาจมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล 3.6606 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 ก.ค.
แต่หากร่วงต่ำกว่า 3 ดอลลาร์อีกครั้ง อาจดึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันเข้ามาเกี่ยวข้อง และถ้าหลุด เสือหมีก็อาจเล็งเป้าระดับต่ำสุดของวันที่ 3 ส.ค. ที่ 2.7254 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 ส.ค. EMA 50 วันยังช่วยประคองไม่ให้ร่วงแรงกว่าเดิม
กลยุทธ์ของ Michael Saylor และแนวทาง Equity ATM ของ MSTR
แม้ XRP จะร่วงจากความผิดหวัง ETF แต่ Bitcoin (BTC) เด้งกลับจากแนวรับสำคัญที่ 115,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความต้องการจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น
Michael Saylor ผู้ก่อตั้งและประธาน Strategy (MSTR) ประกาศการซื้อ BTC ล่าสุดว่า:
“Strategy ได้ซื้อ BTC เพิ่ม 430 เหรียญ มูลค่าประมาณ 51.4 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ย 119,666 ดอลลาร์ต่อเหรียญ และทำผลตอบแทน BTC ได้ 25.1% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 จนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2025 เรามี BTC อยู่ 629,376 เหรียญ ที่ได้มาด้วยเงินรวมประมาณ 46.15 พันล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ย 73,320 ดอลลาร์ต่อเหรียญ”
Saylor ยังเผยแนวทาง MSTR Equity ATM ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารกลยุทธ์ตลาดทุน โดยแนวทางนี้ระบุระดับการซื้อ BTC ตามค่า mNAV สัดส่วนมูลค่ากิจการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTC ที่ถือครอง ได้แก่:
- มากกว่า 4.0x mNAV: จะออกหุ้น MSTR อย่างแข็งขันเพื่อซื้อ BTC
- ระหว่าง 2.5x–4.0x mNAV: จะออกหุ้น MSTR แบบเลือกจังหวะเพื่อซื้อ BTC
- ต่ำกว่า 2.5x mNAV: จะออกหุ้น MSTR อย่างมีกลยุทธ์เพื่อ (1) จ่ายดอกเบี้ยหนี้ (2) จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ และ (3) เมื่อบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- ต่ำกว่า 1x mNAV: จะพิจารณาออกเครดิตเพื่อซื้อ MSTR
กลยุทธ์นี้เปิดเผยแนวทางการซื้อ BTC ของ MSTR ซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลอุปสงค์-อุปทานและแนวโน้มราคาของ BTC
การซื้อ BTC ของ MSTR เกิดขึ้นหลัง Simon Gerovich ประธาน Metalplanet ของญี่ปุ่น ประกาศแผนการสะสม BTC ต่อเนื่องถึงปี 2027 ซึ่งสะท้อนว่าความต้องการจากสถาบันยังคงมีบทบาทสำคัญในการพยุงตลาด
ความต้องการของสถาบันต่อ BTC ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ผันผวน
กระแสไหลเข้า ETF แบบ Spot ของสหรัฐฯ สะดุด
ตลาด BTC-spot และ ETH-spot ETF ของสหรัฐฯ รายงานการไหลออกสุทธิเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. ทำให้สิ้นสุดสถิติการไหลเข้า 8 วันติดกัน โดยความต้องการ ETH-spot ETF ที่พุ่งแรง ดันราคา ETH ขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,870 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.
Michael van de Poppe CIO และผู้ก่อตั้ง MN Capital กล่าวไว้ว่า:
“ETF ของ ETH มีเงินไหลเข้ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 35% ของ AUM และทำให้ราคาไปทดสอบใกล้จุดสูงสุด ETF มีอิทธิพลมาก และยังมีอีกมากที่จะเกิดขึ้นกับ Altcoins”
ในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค. ตลาด BTC-spot ETF ของสหรัฐฯ อาจเห็นการไหลออกต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Farside Investors ระบุว่า:
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) มีเงินไหลออกสุทธิ 65.7 ล้านดอลลาร์
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB) มีเงินไหลเข้าสุทธิ 12.7 ล้านดอลลาร์
รวมแล้วมีเงินไหลออกสุทธิ 53 ล้านดอลลาร์ในตลาด BTC-spot ETF ของสหรัฐฯ และอาจเป็นการไหลออกต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน แนวโน้มกระแสเงินยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของทิศทางราคา BTC
แนวโน้มราคา Bitcoin: เศรษฐกิจสหรัฐฯ เฟด และ Spot ETF
BTC ร่วง 1.03% ในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค. หลังจากขาดทุนเล็กน้อย 0.11% ในวันก่อนหน้า ปิดที่ 116,284 ดอลลาร์ โดยระหว่างวันร่วงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 115,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 11 วัน ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาได้
สิ่งที่จะกำหนดแนวโน้มราคาต่อไป ได้แก่:
- ท่าทีทางนโยบายการเงินของเฟด: รายงานการประชุม FOMC, คำกล่าวของเฟด, งาน Jackson Hole Symposium และสุนทรพจน์ของประธานเฟด Jerome Powell
- ข้อมูลเศรษฐกิจ: Services PMI และจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน
- ความคืบหน้าทางกฎหมายใน Capitol Hill
- กระแสเงินไหลเข้า–ออกของ BTC-spot ETF
สถานการณ์ที่เป็นไปได้:
- สถานการณ์ขาลง: หากมีกฎหมายไม่เป็นผลดี, ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น, เฟดส่งสัญญาณเข้มงวด และมีเงินไหลออกจาก ETF อาจกดดัน BTC ลงไปทดสอบ EMA 50 วัน และอาจหลุดไปที่แนวรับ 100,000 ดอลลาร์
สถานการณ์ขาขึ้น: หาก CLARITY Act เดินหน้า, ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยลดลง, เฟดส่งสัญญาณผ่อนคลาย และ ETF มีเงินไหลเข้า อาจดัน BTC ไปทดสอบระดับสูงสุดใหม่ 123,731 ดอลลาร์
ปัจจัยตลาดสำคัญที่จะหนุนหรือสกัดการ Breakout
นักเทรดควรติดตามพัฒนาการดังต่อไปนี้เพื่อประเมินว่า XRP และ BTC จะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่:
- ข่าว XRP-spot ETF
- ข่าวกฎหมาย: CLARITY Act
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- คำพูดและท่าทีของเฟด
- กระแสเงิน ETF ที่จะกำหนดสมดุลอุปสงค์-อุปทานของ BTC
ดูว่าฝ่ายวิเคราะห์คาดว่า XRP และ BTC จะไปถึงไหนต่อ ท่ามกลางความเสี่ยงทางกฎหมายและการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
เฝ้าติดตามราคา XRP อย่างใกล้ชิดด้วย Best Wallet
Best Wallet ถือว่าเป็นกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ให้ผู้ใช้งานมีอิสระเต็มที่ในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง จุดเด่นคือระบบเก็บรักษาคีย์ส่วนตัวที่ไม่ผ่านบุคคลที่สาม ทำให้ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินลดลงอย่างมาก พร้อมเสริมความปลอดภัยด้วยการล็อกอินแบบไบโอเมตริกซ์และการยืนยันตัวตนสองชั้น ตัวแอปรองรับเหรียญและโทเคนมากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมกว่า 60 เครือข่ายบล็อกเชน รวมทั้ง Bitcoin, XRP และ Solana อีกทั้งยังมีระบบแลกเปลี่ยนเหรียญในตัว ช่วยให้การสลับสินทรัพย์เป็นเรื่องที่รวดเร็วและปลอดภัย
เมื่อสถานการณ์ของ XRP ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งการเลื่อนพิจารณา Spot ETF ของ SEC และการรอตัดสินเรื่องใบอนุญาตธนาคารของ Ripple ภายในเดือนตุลาคม นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงมองหากระเป๋าเงินที่สามารถช่วยปกป้องพอร์ตลงทุนได้ Best Wallet จึงเป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะรองรับการเก็บและจัดการ XRP โดยตรง พร้อมเครื่องมือช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ฟีเจอร์ด้านการลงทุนโทเคน presale และระบบเชื่อมต่อ DEX ที่ให้ผู้ใช้ปรับตัวทันต่อความผันผวนได้ทันท่วงที จึงเป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับทั้งผู้ถือ XRP และนักลงทุนที่ติดตามข่าวคริปโตอย่างใกล้ชิด
บริหารพอร์ต XRP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Best Wallet ช่วยให้คุณติดตามและจัดการ XRP ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมฟังก์ชันการซื้อขายและการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ Web3
ค้นหาแนวทางการจัดการคริปโตที่เหมาะกับคุณผ่าน Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด