RSI รายเดือนของ XRP ชี้ไปที่จุดสูงสุดรอบที่ 3 นักวิเคราะห์คาดการณ์จะพุ่งแตะระดับ 97
XRP เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดคริปโตรวม และสามารถยืนเหนือระดับราคา 3 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคล่าสุดของนักวิเคราะห์ชื่อดัง Egrag Crypto การเคลื่อนไหวของราคา XRP กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญที่จะดันมันทะลุเข้าสู่ตัวเลขสองหลัก ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายเดือนของมันกำลังแสดงสิ่งที่เขาเรียกว่า “Cycle of Three” ซึ่งชี้ไปถึงเฟสการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงที่กำลังจะมาถึง
การพุ่งครั้งใหญ่ การปรับฐาน และการทะยานสู่จุดสูงสุด
กรอบการวิเคราะห์ของ Egrag สร้างขึ้นจากรูปแบบที่เกิดซ้ำตลอดเวลาบน RSI รายเดือนของ XRP ตามการวิเคราะห์ของเขา ขั้นแรกของรอบนี้ตามประวัติศาสตร์คือการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ของ RSI จากนั้นในขั้นที่สองจะเป็นช่วงของการปรับฐาน และต่อมาในขั้นที่สามมักจะเกิดเป็นการพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุด (blow-off top)
ทั้ง Cycle 1 และ Cycle 2 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการพุ่งของ XRP ในปี 2017 และ 2021 ตามลำดับ ต่างก็แสดงลำดับขั้นตอนนี้เหมือนกัน แม้ว่าความรุนแรงจะต่างกันออกไปก็ตาม โดยการพุ่งในปี 2017 รุนแรงกว่าการพุ่งในปี 2021 ซึ่งถูกกดดันจากคดีความของ Ripple ในเวลานั้น ดังนั้นรูปแบบ RSI ปี 2021 จึงดูไม่เด่นชัดเท่า แต่ก็ยังคงเดินไปตามลำดับขั้นตอนเดียวกัน
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งถูกระบุว่าเป็น Cycle 3 ตามแผนภูมิด้านล่างซึ่งได้ผ่านทั้งเฟสการพุ่งและการปรับฐานไปแล้ว สิ่งที่เหลือตามการวิเคราะห์คือขั้นที่สาม นั่นคือการดันขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของ RSI ซึ่งสามารถส่งราคา XRP ทะลุเข้าสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
Egrag Crypto คาดการณ์ว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้ของจุดสูงสุด RSI รายเดือนในรอบนี้คือระดับ 80, 87 และที่ทะเยอทะยานที่สุดคือ 97 โดยตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ RSI ในสองรอบก่อนหน้าแล้วฉายภาพมายังสภาวะ RSI ของ XRP ในปัจจุบัน
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรต่อราคาของ XRP?
หาก RSI รายเดือนของ XRP ขึ้นไปแตะระดับ 80, 87 หรือแม้แต่ 97 นั่นจะถือเป็นหนึ่งในสัญญาณ “ซื้อมากเกินไป” ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์นี้ และเหล่าวาฬก็ต่างพากันกว้านซื้อ XRP กันเป็นจำนวนมากเรื่องจากการสิ้นสุดคดีกับ SEC โดยครั้งสุดท้ายที่ RSI รายเดือนของ XRP ทะลุเหนือระดับ 90 คือช่วงตลาดกระทิงปี 2017 ซึ่งในเวลานั้นราคาของ XRP ทะยานจากต่ำกว่า 0.1 ดอลลาร์ ไปแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เดิมที่ 3.40 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 หมายความว่าสินทรัพย์กำลังซื้อขายในระดับร้อนแรงเกินไป แต่ในตลาดกระทิง เงื่อนไขแบบนี้สามารถคงอยู่ต่อเนื่องได้ระยะหนึ่งระหว่างที่ราคากำลังพุ่งขึ้น สำหรับ XRP ค่า RSI ที่สูงผิดปกติอาจสอดคล้องกับการทำสถิติสูงสุดใหม่ที่สะท้อนภาพเดียวกับที่เกิดขึ้นในรอบปี 2017 ในความเป็นจริง ราคาของ XRP อาจทะลุระดับสูงสุดใหม่ที่เพิ่งทำไว้ที่ 3.65 ดอลลาร์ และไปถึง 4 ดอลลาร์ 5 ดอลลาร์ หรือทะลุเข้าสู่ตัวเลขสองหลักได้
การที่ RSI ของ XRP ทะลุระดับ 90 ยังอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีแล้วเช่นกัน ณ เวลาที่รายงานนี้ถูกเขียน ค่า RSI รายเดือนของ XRP อยู่ที่ 73 และราคาซื้อขาย XRP อยู่ที่ 3.12 ดอลลาร์
