XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
XRP ราคาหลุด $3 มาอยู่ที่ $2.97 แล้ว ซึ่งลดลงกว่า 5% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และลดลงมากกว่า 8.7% ตลอดสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาดังกล่าวได้ร่วงลงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ $3.31 ที่น่าสนใจคือ การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ Ripple จะได้รับชัยชนะทางกฎหมายแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพียงใด
ในช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตลาดของ XRP ลดลงเกือบ $2 หมื่นล้าน โดยร่วงจาก $1.96 แสนล้าน เหลือ $1.76 แสนล้าน
ที่น่าสนใจคือ การที่ราคาลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมง ซึ่งพุ่งขึ้นถึง 87% ไปแตะที่ $6.54 พันล้าน บ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนไหวของการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นและอาจมีการขายในปริมาณมากเกิดขึ้น
แรงกดดันต่ออุปทานของ XRP ทวีความรุนแรงขึ้น
ปัจจัยหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนคือการโอน XRP จำนวนมหาศาลที่เชื่อมโยงกับ Chris Larsen ผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม มีการโอน XRP ประมาณ 50 ล้านเหรียญ (คิดเป็นมูลค่ากว่า $140 ล้าน) จากกระเป๋าเงินที่ถูกระบุว่าเป็นของ Larsen ไปยังตลาดแลกเปลี่ยน
แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นการขายทิ้ง แต่การโอนปริมาณขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ตลาดตื่นตระหนกได้แล้ว ทั้งนี้ กระเป๋าเงินของ Larsen ยังคงถือ XRP อยู่ประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญ (มูลค่าราว $7.4 พันล้าน)
ตามสถิติแล้ว การที่ผู้ถือรายใหญ่โอนเหรียญเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยน มักจะสัมพันธ์กับการที่ราคาเริ่มร่วง เพราะเทรดเดอร์คาดการณ์ล่วงหน้าว่าอาจมีการเทขายออกมา สำหรับกรณีนี้ เวลาที่ Larsen ทำธุรกรรม ก็เกือบจะตรงกับจังหวะที่ราคาเหรียญร่วงจาก $3.38 ลงมาต่ำกว่า $3 พอดี
มุมมองของนักวิเคราะห์ ราคาจะร่วงถึงไหน?
Ali Martinez นักวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายที่มีชื่อเสียง ได้แสดงความกังวลต่อ XRP เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม โดยเขาเตือนว่าความแข็งแกร่งทางเทคนิคของเหรียญดังกล่าวกำลังอ่อนตัวลงเรื่อยๆ
“XRP เพิ่งเสียระดับแนวรับที่ $3 ไป และอาจร่วงลงสู่ $2.60 หรือแม้แต่ $2” Martinez กล่าวเตือน
คำเตือนนี้สะท้อนถึงปัญหาสำคัญ 3 ประการที่กำลังถ่วงตลาด XRP ซึ่งได้แก่ ความกังวลจากการเคลื่อนไหวของวาฬ, การเสียแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ และการไหลออกของเงินทุนเข้าสู่ Bitcoin (BTC) เนื่องจากนักลงทุนสถาบันหันไปหาตัวเลือกที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่า
ขณะนี้ ระดับ $3 กลายเป็นแนวต้านสำคัญทั้งในเชิงจิตวิทยาและเทคนิค หากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วไปยังช่วง $2.60 ได้ และหากหลุดต่ำกว่านั้น คำคาดการณ์ของ Martinez ที่ว่าราคามีโอกาสร่วงถึง $2 ก็อาจจะเป็นจริง
แม้ว่าชัยชนะทางกฎหมายของ Ripple ล่าสุดเคยถูกมองว่าจะช่วยหนุนราคาในระยะยาว แต่ปฏิกิริยาของตลาดในปัจจุบันกลับถูกบดบังด้วยความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านอุปทาน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาด Altcoin โดยรวมแทน ดังนั้นอย่าพลาดข่าวสารเกี่ยวกับ XRP ในช่วงนี้!
