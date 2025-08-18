BTC $116,186.29 -1.49%
การคาดการณ์ราคา BTC, ETH และ XRP แสดงโมเมนตัมที่อ่อนแรง เพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานลึก

XRP
ราคาบิทคอยน์กำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 116,000 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจขยายการขาดทุนต่อได้

ราคาอีเธอเรียมไม่สามารถปิดเหนือแนวต้านที่ 4,488 ดอลลาร์ได้ บ่งชี้ถึงการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น

XRP ทดสอบแนวรับที่ 2.99 ดอลลาร์ ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมอ่อนแรงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐาน

BTC, ETH และ XRP กำลังแสดงสัญญาณอ่อนแรง เนื่องจากโมเมนตัมในตลาดคริปโตโดยรวมกำลังจางหายไป BTC และ XRP เคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญที่ 116,000 ดอลลาร์ และ 2.99 ดอลลาร์ ตามลำดับ ในขณะที่ ETH ยังคงติดอยู่กับแนวต้านที่ 4,488 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมของทั้งสามสกุลก็ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานที่ลึกลงไป

BTC อาจขยายการร่วง หากปิดต่ำกว่าแนวรับ 116,000 ดอลลาร์

ราคาบิทคอยน์ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 124,474 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี แต่ไม่สามารถรักษาแรงขาขึ้นไว้ได้ และร่วงลง 4% ในวันเดียวกัน BTC เคลื่อนไหวแถวระดับ 117,300 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ และเมื่อต้นสัปดาห์ในวันจันทร์ ราคาก็อ่อนตัวลงเล็กน้อยใกล้แนวรับหลักที่ 116,000 ดอลลาร์

หาก BTC ปิดต่ำกว่าแนวรับรายวันที่ 116,000 ดอลลาร์ อาจทำให้ราคาขยายการร่วงลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ 115,031 ดอลลาร์ และหากปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวสำเร็จ ความสูญเสียอาจต่อเนื่องไปถึงแนวรับถัดไปที่ 111,980 ดอลลาร์

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันร่วงต่ำกว่าระดับกลางที่ 50 และชี้ลง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลายังแข็งแรงขึ้น ขณะเดียวกันค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ก็แสดงการตัดกันขาลายเมื่อวันอาทิตย์ ส่งสัญญาณขายและบ่งบอกแนวโน้มขาลงที่กำลังจะตามมา

อย่างไรก็ตาม หาก BTC สามารถยืนได้ที่แนวรับรายวัน 116,000 ดอลลาร์ ก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับไปที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ได้

ETH กำลังเตรียมเข้าสู่การปรับฐาน

ราคาอีเธอเรียมแตะจุดสูงสุดรายปีที่ 4,788 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,486 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อไปได้ และร่วงลงเกือบ 7% ภายในวันเสาร์ วันอาทิตย์มีการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ถูกปฏิเสธจากแนวต้านรายวันที่ 4,488 ดอลลาร์ ขณะที่เขียนในวันจันทร์ ราคายังอ่อนตัวลงต่อ อยู่ที่ราว 4,364 ดอลลาร์

หาก ETH ยังคงถูกกดดันต่อ ก็อาจร่วงลงไปที่แนวรับถัดไปที่ 3,946 ดอลลาร์

RSI บนกราฟรายวันอยู่ที่ระดับ 62 ซึ่งถูกปฏิเสธจากเขตซื้อมากเกินไปเมื่อสัปดาห์ก่อน และกำลังชี้ลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มจางหาย

เส้น MACD กำลังบรรจบใกล้ตัดกันเป็นขาลายิ่งสนับสนุนมุมมองเชิงลบ

ในทางกลับกัน หาก ETH สามารถฟื้นและปิดเหนือแนวต้านรายวันที่ 4,488 ดอลลาร์ได้ ก็อาจขยายการดีดกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,868 ดอลลาร์ได้เช่นกัน

ตัวชี้วัดโมเมนตัมของ XRP แสดงสัญญาณอ่อนแรง

XRP ถูกปฏิเสธจากแนวต้านรายวันที่ 3.40 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี และร่วงลงเกือบ 6% จนถึงวันอาทิตย์ ขณะที่เขียนในวันจันทร์ ราคายังคงอ่อนตัวต่อ ใกล้แนวรับหลักที่ 2.99 ดอลลาร์ เนื่องจาก XRP เผชิญแรงกดดันจากการอนุมัติ ETF และกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ราคาร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด

หาก XRP ปิดต่ำกว่าแนวรับที่ 2.99 ดอลลาร์ ราคาก็อาจขยายการร่วงลงไปที่แนวรับถัดไปที่ 2.72 ดอลลาร์

เช่นเดียวกับ BTC ตัวชี้วัดโมเมนตัมทั้ง RSI และ MACD ของ XRP ต่างสนับสนุนมุมมองเชิงลบเช่นกัน

แต่หาก XRP สามารถยืนได้ที่แนวรับ 2.99 ดอลลาร์ ก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับไปที่แนวต้านรายวัน 3.40 ดอลลาร์ได้

จัดการทรัพย์สิน BTC, ETH และ XRP ด้วย Best Wallet

ในช่วงที่ BTC, ETH และ XRP กำลังเจอกับแรงกดดันและความเสี่ยงการปรับฐาน นักลงทุนยิ่งต้องการเครื่องมือที่ไว้ใจได้ Best Wallet ตอบโจทย์ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา ทั้งการยืนยันแบบสองชั้น การสแกนไบโอเมตริกซ์ และการเป็นกระเป๋า non-custodial ที่ผู้ใช้ถือกุญแจคริปโตด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินยังอยู่ในการควบคุมแม้ตลาดจะผันผวนแค่ไหน

ความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตในปัจจุบันอาจทำให้ต้องปรับพอร์ตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Best Wallet รองรับเหรียญและโทเค็นมากกว่า 1,000 รายการจากหลายบล็อกเชน พร้อมฟังก์ชันแลกเปลี่ยนในแอป และแดชบอร์ดสำหรับเข้าถึง presale token ได้ก่อนใคร จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการพอร์ตและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้ทันเวลา

เครื่องมือจัดการ BTC, ETH และ XRP สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ตั้งแต่การจัดเก็บ BTC, ETH และ XRP ไปจนถึงการเข้าถึง Web3 และการซื้อขายผ่าน DEX Best Wallet รวมฟีเจอร์สำคัญไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

สำรวจความสามารถทั้งหมดของ Best Wallet เพื่อการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
