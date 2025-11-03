XRP ลุ้นพุ่งแรง! อุปทานลด-กระแส ETF ดันกระแสตลาดคึก
ตลาดคริปโตกำลังจับตาสัญญาณกระทิงของ XRP อย่างใกล้ชิด หลังจากข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นปริมาณเหรียญสำรองบน Exchange ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความหวังในการอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ปัจจัยเหล่านี้กำลังสร้างแรงผลักดันเชิงบวกให้กับราคา XRP และทำให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงการแรลลี่ครั้งสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
แนวโน้มเชิงบวกของ XRP นี้สอดคล้องกับภาพรวมของตลาดที่กว้างขึ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ตัวอื่นๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์จาก AI ว่า ฤดูอัลท์คอยน์อาจเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยผลักดันราคา XRP ให้สูงขึ้นไปอีก
นักลงทุนย้าย XRP เข้ากระเป๋า! ปูทางการฟื้นตัวรอบใหม่
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-chain อย่าง CryptoQuant ชี้ให้เห็นว่าปริมาณเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บนกระดานเทรดคริปโตทั้งหมดลดลงถึง 0.21% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การลดลงของปริมาณสำรองนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่านักลงทุนกำลังเคลื่อนย้าย XRP ออกจาก Exchange ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว ซึ่งข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ปริมาณสำรอง XRP บนกระดานเทรดลดลงอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญ
ปรากฏการณ์นี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง เนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีแนวโน้มที่จะถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว (HODL) แทนที่จะเตรียมพร้อมขายในระยะสั้น การลดลงของอุปทานบนแพลตฟอร์มซื้อขายยังช่วยลดแรงกดดันในการขาย ซึ่งอาจเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับตัวขึ้นของราคา XRP ในอนาคตอันใกล้
XRP ETF ใกล้เป็นจริง! เอกสาร CanaryFunds จุดกระแสคาดการณ์
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือความคืบหน้าของกองทุน Spot XRP ETF โดยล่าสุด Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังได้เปิดเผยว่า CanaryFunds บริษัทจัดการการลงทุนที่น่าเชื่อถือ ได้ยื่นเอกสาร S-1 ฉบับปรับปรุงสำหรับกองทุน Spot XRP ETF แล้ว
การยื่นเอกสารครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความคาดหวังว่ากองทุนดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติและเปิดตัวในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า XRP ETF อาจเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยการเคลื่อนไหวของ CanaryFunds รวมถึงบริษัทอื่นๆ เช่น Bitwise ที่แสดงความสนใจ ได้สร้างบรรยากาศแห่งความ αισιοδοξία (optimism) หรือความเชื่อมั่นเชิงบวกไปทั่วทั้งตลาดคริปโต และส่งผลให้ความต้องการ XRP เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แนวโน้ม XRP พุ่ง! นักวิเคราะห์เชื่อ ETF + อุปทานต่ำคือสูตรสำเร็จ
การผสมผสานระหว่างปริมาณเหรียญ XRP บน Exchange ที่ลดลง และความคาดหวังต่อกองทุน ETF ที่กำลังจะมาถึง ทำให้นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์จำนวนมากมองว่านี่อาจเป็น “Perfect Storm” สำหรับการพุ่งขึ้นของราคา สำหรับผู้ที่สนใจมุมมองเชิงลึก สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
นักลงทุนคาดการณ์ว่าเมื่อ Spot XRP ETF เปิดให้ซื้อขาย จะเกิดความต้องการมหาศาลจากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ที่อุปทานพร้อมขายมีจำกัดสวนทางกับอุปสงค์ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนี้ ถือเป็นสูตรสำเร็จที่อาจนำไปสู่การแรลลี่ครั้งใหญ่ของ XRP ในเดือนพฤศจิกายน
XRP อาจแซง ETH! คาดเติบโตทะลุ 4,000% ภายในปี 2030
ผู้เชี่ยวชาญคริปโตนามว่า 24HRSCRYPTO คาดการณ์ว่าราคา XRP จะพุ่งแตะ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนปี 2030 แม้ปัจจุบันราคา XRP ยังคงผันผวนและไม่ฟื้นตัวเท่าเหรียญอื่น ๆ หลังเหตุการณ์ตลาดผันผวนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การคาดการณ์นี้อ้างอิงจากการวิเคราะห์เอกสารที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่อ่าน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ XRP ในระบบการเงิน
นอกจากนี้ ข่าวดีสำหรับ XRP ยังรวมถึงการเตรียมเปิดตัว XRP ETF ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งรอการอนุมัติจาก SEC คาดว่าการเปิดตัวนี้จะดึงดูดเงินลงทุนจากสถาบันจำนวนมากเข้าสู่ระบบ อีกทั้ง Ripple Labs ยังได้เข้าซื้อกิจการ Hidden Road และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘Ripple Prime’ เพื่อให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บนบล็อกเชนแก่สถาบัน ซึ่งจะเพิ่มการใช้งาน XRP และหนุนราคาให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางรายยังคาดการณ์ว่า XRP มีโอกาสแซงหน้า ETH ภายในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของเหรียญในระยะกลาง