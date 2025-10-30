AI Claude ทำนายราคา XRP, LTC และ ADA เดือนพฤศจิกายน 2025
Claude AI คาดการณ์ว่าฤดูอัลท์คอยน์ (Altcoin Season) จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมี Litecoin, Cardano, และ XRP เป็นสามเหรียญหลักที่จะนำทัพตลาดกระทิงรอบใหม่
Claude AI จาก Anthropic ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์ที่น่าจับตามองสำหรับเดือนพฤศจิกายน โดยชี้ว่า Litecoin, Cardano, และ XRP มีแนวโน้มที่จะทำกำไรอย่างงดงามก่อนช่วงคริสต์มาส
แม้ว่ากระแส “Uptober” ที่หลายคนคาดหวังจะจบลงอย่างรวดเร็วหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศกำแพงภาษี 100% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน แต่ทว่า หลังจากการเปิดตัวกองทุน ETF ของ Solana, Litecoin และ Hedera ในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ประกอบกับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันนี้ ทำให้ Claude ทำนายว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูอัลท์คอยน์อย่างแท้จริง
Litecoin (LTC): เหรียญรุ่นเก๋าที่พร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่
Litecoin (LTC) เปิดตัวในปี 2011 โดย Charlie Lee อดีตวิศวกรจาก Google ถูกสร้างขึ้นมาจากการ Fork ของ Bitcoin เพื่อให้ทำธุรกรรมได้รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า จนได้รับฉายาว่าเป็น “แร่เงินดิจิทัล” คู่กับ Bitcoin ที่เป็น “ทองคำดิจิทัล” โดย Litecoin สามารถประมวลผลธุรกรรมได้ในเวลาและต้นทุนที่น้อยกว่ามาก
ด้วยการใช้อัลกอริทึม Scrypt hashing ทำให้ Litecoin เปิดโอกาสให้นักขุดรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในขณะที่เวลาในการสร้างบล็อกเพียง 2.5 นาที (เร็วกว่า Bitcoin ถึง 4 เท่า) ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการโอนเงินแบบ Peer-to-Peer ในชีวิตประจำวัน
จากข้อมูลของ Claude AI ราคา Litecoin อาจพุ่งขึ้นไปถึง 142 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเกือบ 50% จากมูลค่าปัจจุบันที่ประมาณ 99 ดอลลาร์
แตกต่างจากคริปโตเคอร์เรนซีหลายตัวที่ราคาร่วงลงตาม Bitcoin ในช่วงปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025 Litecoin กลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 140 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงรักษาแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ได้ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์
หากโมเมนตัมของตลาดโดยรวมแข็งแกร่งขึ้น LTC อาจสามารถทะลุแนวต้านสำคัญและมีโอกาสพุ่งทะยานเกินเป้าหมายของ Claude ไปแตะที่ 200 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
แม้ว่า Litecoin อาจจะไม่ใช่เหรียญที่อยู่ในกระแสหลักเสมอไป แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับร้านค้ามากที่สุด ด้วยความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความเรียบง่าย ทำให้มันยังคงเป็น **เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน** และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
Cardano ($ADA): Claude AI คาดการณ์ศักยภาพเติบโตสูงถึง 1,200% ในไตรมาสนี้
ในแวดวง DeFi นั้น Cardano ($ADA) ยังคงเติบโตขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Ethereum โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง ซึ่งคอยขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ บนแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) อยู่เสมอ
Cardano สร้างขึ้นโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum โดดเด่นด้วยรูปแบบการพัฒนาที่อิงหลักการทางวิชาการและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) โดยเน้นย้ำในเรื่องความสามารถในการขยายขนาด (scalability) ความยั่งยืน และความปลอดภัยที่สามารถพิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์
ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 2.36 หมื่นล้านดอลลาร์ Cardano ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในวงการ Smart Contract แต่ยังจำเป็นต้องเติบโตอีกถึงสี่เท่าเพื่อที่จะท้าทาย Solana หรือขึ้นมาเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นผู้นำของ Ethereum ได้อย่างจริงจัง
การคาดการณ์ของ Claude AI มองว่าราคา ADA จะเพิ่มขึ้นไปถึง 0.92 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่เป็นไปได้ถึง 44% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.64 ดอลลาร์
ในมุมมองทางเทคนิค Cardano ได้ยืนยันการทะลุกรอบรูปแบบธงกระทิง (bullish flag) ที่ก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแล้ว และตอนนี้กำลังเผชิญกับแนวต้านแรกที่บริเวณ 1.10 ดอลลาร์
หากโมเมนตัมจากการฟื้นตัวในเดือนตุลาคมยังคงดำเนินต่อไป ADA อาจพุ่งเข้าใกล้ระดับ 2 ดอลลาร์ได้ภายในปี 2026 และอาจทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ในปี 2021 ได้ หากตลาดกระทิงเกิดขึ้นจริงในเดือนหน้า
XRP ($XRP): Claude AI เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตระดับเลขสองหลัก
โมเดลข้อมูลของ Claude AI ยังระบุว่า Ripple’s XRP ($XRP) เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีโอกาสทะยานขึ้นสูงสุด โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปสู่ช่วง 4 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ หรือเพิ่มขึ้น 51% จากมูลค่าปัจจุบันที่ 2.65 ดอลลาร์
ชัยชนะทางกฎหมายที่เด็ดขาดของ Ripple ต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เมื่อต้นปีนี้ ได้ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคา XRP พุ่งขึ้นถึง 406% ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า Bitcoin ถึง 6 เท่า และสูงกว่า Ethereum ถึง 8 เท่า
การเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ RLUSD ของ Ripple ประกอบกับรายงานข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง CEO Brad Garlinghouse กับประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทในด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ XRP กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมและเป็นอีกหนึ่ง **เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน** สำหรับผู้ที่มองหาโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
กราฟราคาของ XRP ตลอดปี 2025 ได้ปรากฏรูปแบบธงกระทิง (bullish flag) หลายครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
หากมีปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม เช่น การเปิดตัว ETF ที่ประสบความสำเร็จ, การจับมือกับสถาบันการเงิน, หรือความชัดเจนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ เป้าหมายราคาที่ 10 ดอลลาร์ ก็ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในตลาดกระทิง
Maxi Doge (MAXI): เหรียญพรีเซลมาแรงสำหรับสายซิ่ง (Degen)
Maxi Doge ($MAXI) เป็นเหรียญมีมตัวล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสในวงการพรีเซลคริปโต โดยสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแสการพุ่งทะยานของราคาเหรียญมีมตระกูล Doge ตัวต่อไป จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตพรีเซลที่ค่อนข้างน่าสนใจและมีกระแสในหลายๆ เว็บไซต์ขณะนี้
Maxi Doge วางตำแหน่งตัวเองเป็นเหมือนญาติผู้น้องของ Dogecoin ที่มีความซ่าและคาดเดายากกว่า สะท้อนจิตวิญญาณของ “สายซิ่ง” (Degen) ในวัฒนธรรมคริปโตอย่างเต็มเปี่ยม โดยขับเคลื่อนโปรเจกต์ผ่านมีมจากชุมชน การแข่งขัน และกิจกรรมออนไลน์ที่คึกคัก
MAXI ถูกสร้างขึ้นเป็นโทเค็นมาตรฐาน ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum จึงได้รับประโยชน์จากธุรกรรมที่รวดเร็วและคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับบล็อกเชนดั้งเดิมของ Dogecoin
จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น จำนวน 25% ถูกจัดสรรไว้สำหรับ “Maxi Fund” ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทุนในการทำแคมเปญการตลาด, การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการขยายระบบนิเวศในวงกว้าง
ปัจจุบันได้เปิดให้ Staking แล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 80% APY แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีผู้ใช้เข้าร่วมมากขึ้น สำหรับราคาพรีเซลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.0002655 ดอลลาร์ และมีแผนจะปรับราคาขึ้นในแต่ละรอบถัดไป
นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อ MAXI ได้โดยใช้ MetaMask หรือ Best Wallet
หากคุณต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Maxi Doge
ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram
