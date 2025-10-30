BTC $107,957.46 -3.47%
ETH $3,772.27 -5.80%
SOL $184.41 -6.78%
PEPE $0.0000064 -9.95%
SHIB $0.0000096 -7.15%
BNB $1,078.08 -3.03%
DOGE $0.18 -7.33%
XRP $2.46 -7.42%
Cryptonews ข่าว Altcoin

AI Claude ทำนายราคา XRP, LTC และ ADA เดือนพฤศจิกายน 2025

Altcoin Altcoins
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Anthropic’s-Claude-AI-Predicts-the-Price

Claude AI คาดการณ์ว่าฤดูอัลท์คอยน์ (Altcoin Season) จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมี Litecoin, Cardano, และ XRP เป็นสามเหรียญหลักที่จะนำทัพตลาดกระทิงรอบใหม่

Claude AI จาก Anthropic ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์ที่น่าจับตามองสำหรับเดือนพฤศจิกายน โดยชี้ว่า Litecoin, Cardano, และ XRP มีแนวโน้มที่จะทำกำไรอย่างงดงามก่อนช่วงคริสต์มาส

แม้ว่ากระแส “Uptober” ที่หลายคนคาดหวังจะจบลงอย่างรวดเร็วหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศกำแพงภาษี 100% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน แต่ทว่า หลังจากการเปิดตัวกองทุน ETF ของ Solana, Litecoin และ Hedera ในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ประกอบกับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันนี้ ทำให้ Claude ทำนายว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูอัลท์คอยน์อย่างแท้จริง

Litecoin (LTC): เหรียญรุ่นเก๋าที่พร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่

Litecoin (LTC) เปิดตัวในปี 2011 โดย Charlie Lee อดีตวิศวกรจาก Google ถูกสร้างขึ้นมาจากการ Fork ของ Bitcoin เพื่อให้ทำธุรกรรมได้รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า จนได้รับฉายาว่าเป็น “แร่เงินดิจิทัล” คู่กับ Bitcoin ที่เป็น “ทองคำดิจิทัล” โดย Litecoin สามารถประมวลผลธุรกรรมได้ในเวลาและต้นทุนที่น้อยกว่ามาก

claude ai predicts ltc
ที่มา: Claude AI

ด้วยการใช้อัลกอริทึม Scrypt hashing ทำให้ Litecoin เปิดโอกาสให้นักขุดรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในขณะที่เวลาในการสร้างบล็อกเพียง 2.5 นาที (เร็วกว่า Bitcoin ถึง 4 เท่า) ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการโอนเงินแบบ Peer-to-Peer ในชีวิตประจำวัน

จากข้อมูลของ Claude AI ราคา Litecoin อาจพุ่งขึ้นไปถึง 142 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเกือบ 50% จากมูลค่าปัจจุบันที่ประมาณ 99 ดอลลาร์

แตกต่างจากคริปโตเคอร์เรนซีหลายตัวที่ราคาร่วงลงตาม Bitcoin ในช่วงปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025 Litecoin กลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 140 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงรักษาแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ได้ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์

หากโมเมนตัมของตลาดโดยรวมแข็งแกร่งขึ้น LTC อาจสามารถทะลุแนวต้านสำคัญและมีโอกาสพุ่งทะยานเกินเป้าหมายของ Claude ไปแตะที่ 200 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

แม้ว่า Litecoin อาจจะไม่ใช่เหรียญที่อยู่ในกระแสหลักเสมอไป แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับร้านค้ามากที่สุด ด้วยความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความเรียบง่าย ทำให้มันยังคงเป็น **เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน** และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Cardano ($ADA): Claude AI คาดการณ์ศักยภาพเติบโตสูงถึง 1,200% ในไตรมาสนี้

ในแวดวง DeFi นั้น Cardano ($ADA) ยังคงเติบโตขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Ethereum โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง ซึ่งคอยขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ บนแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) อยู่เสมอ

claude ai predicts ada
ที่มา: Claude AI

Cardano สร้างขึ้นโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum โดดเด่นด้วยรูปแบบการพัฒนาที่อิงหลักการทางวิชาการและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) โดยเน้นย้ำในเรื่องความสามารถในการขยายขนาด (scalability) ความยั่งยืน และความปลอดภัยที่สามารถพิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์

ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 2.36 หมื่นล้านดอลลาร์ Cardano ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในวงการ Smart Contract แต่ยังจำเป็นต้องเติบโตอีกถึงสี่เท่าเพื่อที่จะท้าทาย Solana หรือขึ้นมาเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นผู้นำของ Ethereum ได้อย่างจริงจัง

การคาดการณ์ของ Claude AI มองว่าราคา ADA จะเพิ่มขึ้นไปถึง 0.92 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่เป็นไปได้ถึง 44% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.64 ดอลลาร์

ในมุมมองทางเทคนิค Cardano ได้ยืนยันการทะลุกรอบรูปแบบธงกระทิง (bullish flag) ที่ก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแล้ว และตอนนี้กำลังเผชิญกับแนวต้านแรกที่บริเวณ 1.10 ดอลลาร์

หากโมเมนตัมจากการฟื้นตัวในเดือนตุลาคมยังคงดำเนินต่อไป ADA อาจพุ่งเข้าใกล้ระดับ 2 ดอลลาร์ได้ภายในปี 2026 และอาจทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ในปี 2021 ได้ หากตลาดกระทิงเกิดขึ้นจริงในเดือนหน้า

XRP ($XRP): Claude AI เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตระดับเลขสองหลัก

โมเดลข้อมูลของ Claude AI ยังระบุว่า Ripple’s XRP ($XRP) เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีโอกาสทะยานขึ้นสูงสุด โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปสู่ช่วง 4 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ หรือเพิ่มขึ้น 51% จากมูลค่าปัจจุบันที่ 2.65 ดอลลาร์

claude ai predicts xrp
ที่มา: Claude AI

ชัยชนะทางกฎหมายที่เด็ดขาดของ Ripple ต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เมื่อต้นปีนี้ ได้ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคา XRP พุ่งขึ้นถึง 406% ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า Bitcoin ถึง 6 เท่า และสูงกว่า Ethereum ถึง 8 เท่า

การเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ RLUSD ของ Ripple ประกอบกับรายงานข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง CEO Brad Garlinghouse กับประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทในด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ XRP กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมและเป็นอีกหนึ่ง **เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน** สำหรับผู้ที่มองหาโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ

กราฟราคาของ XRP ตลอดปี 2025 ได้ปรากฏรูปแบบธงกระทิง (bullish flag) หลายครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

หากมีปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม เช่น การเปิดตัว ETF ที่ประสบความสำเร็จ, การจับมือกับสถาบันการเงิน, หรือความชัดเจนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ เป้าหมายราคาที่ 10 ดอลลาร์ ก็ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในตลาดกระทิง

Maxi Doge (MAXI): เหรียญพรีเซลมาแรงสำหรับสายซิ่ง (Degen)

Maxi Doge ($MAXI) เป็นเหรียญมีมตัวล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสในวงการพรีเซลคริปโต โดยสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแสการพุ่งทะยานของราคาเหรียญมีมตระกูล Doge ตัวต่อไป จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตพรีเซลที่ค่อนข้างน่าสนใจและมีกระแสในหลายๆ เว็บไซต์ขณะนี้

Maxi Doge วางตำแหน่งตัวเองเป็นเหมือนญาติผู้น้องของ Dogecoin ที่มีความซ่าและคาดเดายากกว่า สะท้อนจิตวิญญาณของ “สายซิ่ง” (Degen) ในวัฒนธรรมคริปโตอย่างเต็มเปี่ยม โดยขับเคลื่อนโปรเจกต์ผ่านมีมจากชุมชน การแข่งขัน และกิจกรรมออนไลน์ที่คึกคัก

Maxi Doge (MAXI): เหรียญพรีเซลมาแรงสำหรับสายซิ่ง (Degen) พร้อมโอกาสทำกำไร 100 เท่า

MAXI ถูกสร้างขึ้นเป็นโทเค็นมาตรฐาน ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum จึงได้รับประโยชน์จากธุรกรรมที่รวดเร็วและคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับบล็อกเชนดั้งเดิมของ Dogecoin

จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น จำนวน 25% ถูกจัดสรรไว้สำหรับ “Maxi Fund” ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทุนในการทำแคมเปญการตลาด, การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการขยายระบบนิเวศในวงกว้าง

ปัจจุบันได้เปิดให้ Staking แล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 80% APY แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีผู้ใช้เข้าร่วมมากขึ้น สำหรับราคาพรีเซลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.0002655 ดอลลาร์ และมีแผนจะปรับราคาขึ้นในแต่ละรอบถัดไป

นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อ MAXI ได้โดยใช้ MetaMask หรือ Best Wallet

หากคุณต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Maxi Doge

ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,833,898.43 Raised so far
$0.00025 → $0.0002655

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,822,409,307,440
-2.05
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
จับตา Dogecoin ยืนแนวรับสำคัญท่ามกลางตลาดผันผวน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-30 23:41:29
ข่าวประชาสัมพันธ์
CZ ปั่นไม่หยุด! Maxi Doge เหรียญมีมตัวใหม่จ่อพุ่งแรง
2025-10-30 22:51:16
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า