XRP ข่าวล่าสุด

XRP ส่อแซง ETH ปลายปี 2025? นักวิเคราะห์เชื่อมีลุ้นทำได้!

XRP
XRP คือสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการโอนเงินอย่างรวดเร็ว 30-10-2025

การแข่งขันระหว่าง XRP และ Ethereum (ETH) เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดในวงการคริปโต แม้ว่าในช่วงปี 2025 ที่ผ่านมา ราคา XRP จะร่วงลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับ ETH ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แต่นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง CryptoBull ได้ออกมาให้มุมมองที่น่าสนใจว่า XRP อาจสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกลับมาผงาดและปิดปีได้อย่างแข็งแกร่งกว่า ETH ซึ่งจุดประกายความหวังให้นักลงทุนอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจภาพรวมของเหรียญ การศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP จะช่วยให้เข้าใจปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

กราฟ XRP ซ้ำรอยปีทอง! นักวิเคราะห์ชี้มีลุ้นเหนือ ETH

CryptoBull นักวิเคราะห์คริปโต ได้แบ่งปันการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าสนใจผ่านกราฟราคา XRP เทียบกับ ETH ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เขาชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่คล้ายคลึงกับปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่ XRP เกิดการ breakout ครั้งใหญ่และพุ่งไปสร้างจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่ราคา $3.84

แม้ว่าเขาจะคาดการณ์ว่าราคา Ethereum จะ “ระเบิด” ขึ้นในไม่ช้า แต่ CryptoBull เชื่อว่า XRP ก็จะไม่น้อยหน้า โดยอ้างอิงจากรูปแบบกราฟในอดีตที่เมื่อ XRP เด้งจากแนวรับสำคัญในปี 2017 ก็สามารถทำผลงานได้ดีกว่า ETH อย่างมีนัยสำคัญ หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย XRP ไม่เพียงแต่อาจจะไล่ตามทัน แต่ยังมีโอกาสทำ ATH ใหม่เหนือระดับ $5 ได้ภายในสิ้นปี 2025 ขณะเดียวกัน บทวิเคราะห์บางส่วนยังมองไปไกลกว่านั้น โดยชี้ว่าราคาต้านสำคัญอาจไม่สามารถหยุด XRP ได้ และมีโอกาสเกิด Breakout ครั้งใหญ่ในอนาคต

แรงซื้อหนุน XRP! เทคนิคอลบ่งชี้รอบขาขึ้นกำลังเริ่ม

เมื่อพิจารณากราฟราคา XRP ในปัจจุบัน พบว่าราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (30-day moving average) ที่ระดับ $2.62 ได้ แม้ตลาดโดยรวมจะมีความผันผวน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวก นอกจากนี้ กราฟรายวันยังสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Death Cross ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังจะกลับมามีอำนาจเหนือกว่าแรงขาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าราคา XRP ขยับขึ้นจากแรงซื้อของสถาบัน แม้จะต้องเผชิญกับแนวต้านสำคัญก็ตาม

ดัชนี RSI ที่อยู่เหนือระดับ 50 ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับข้อมูลในอดีตที่ว่าเดือนพฤศจิกายนมักเป็นเดือนที่ดีที่สุดสำหรับตลาดคริปโต โดย Bitcoin มีค่าเฉลี่ยการเติบโตถึง 46% และ Ethereum เติบโตเฉลี่ย 7.88% ยิ่งเพิ่มความน่าจะเป็นที่ราคา XRP อาจปรับตัวสูงขึ้นในเร็วๆ นี้

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการโอนเงินอย่างรวดเร็ว 30-10-2025

แม้ $1,000 จะไกล แต่ XRP ยังมีลุ้นพุ่งแรงรอบใหม่

แม้จะมีข่าวลือว่าราคา XRP อาจพุ่งไปถึง $1,000 หรือ $10,000 แต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากอุปทานเหรียญในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ (แม้จะท้าทาย) ในช่วงตลาดกระทิงครั้งใหญ่อาจอยู่ในช่วง $10-$30

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกที่มีโอกาสเติบโตสูง Pepenode ($PEPENODE) กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะเกม Crypto Mining ที่อาจประสบความสำเร็จเหมือนเกมไวรัลอย่าง Addicted โดยผู้เล่นสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟจากการวางเครื่องขุดในโลกเสมือนจริง ขณะนี้โปรเจกต์ได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และยังเปิดขายโทเคนในรอบพรีเซลล์ในราคา $0.0011227 ต่อโทเคน ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับนักลงทุนที่สนใจโอกาสในลักษณะนี้ การศึกษาโครงการเหรียญใหม่และเหรียญ Presale ที่มีอนาคต จะช่วยเปิดมุมมองการลงทุนให้กว้างขึ้น

