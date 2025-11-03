ลุ้นครั้งใหญ่! XRP ส่งสัญญาณขาขึ้นรับข่าวดี ETF ของ CanaryFunds ใกล้เปิดตัว
ตลาดคริปโตกำลังจับตามอง XRP อย่างใกล้ชิด หลังจากมีสัญญาณบวกหลายอย่างปรากฏขึ้นพร้อมกัน
โดยข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant ชี้ว่าปริมาณเหรียญ XRP ที่สำรองไว้บนกระดานเทรดลดลงอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่การอนุมัติ Spot XRP ETF ใกล้เข้ามาทุกที
นักลงทุนต่างคาดหวังว่าปรากฏการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงรอบขาขึ้นรอบใหม่อาจกำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้
ปริมาณ XRP บนกระดานเทรดลดฮวบ! สัญญาณกระทิงมาแล้ว?
ข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-chain อย่าง CryptoQuant ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปริมาณสำรองของเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บนกระดานเทรดทั่วโลกลดลงถึง 0.21% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โดยทั่วไปแล้ว การลดลงของปริมาณสินทรัพย์บนกระดานเทรดถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของตนเองออกจากกระดานเทรดไปเก็บไว้ใน Crypto Wallet ส่วนตัว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการถือครองระยะยาวและลดแรงกดดันในการขายในตลาด
การเคลื่อนไหวของ XRP ในลักษณะนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ความหวังครั้งใหม่! CanaryFunds ยื่นเอกสาร S-1
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาด XRP ในขณะนี้คือความคืบหน้าของการจัดตั้ง Spot XRP ETF ของ CanaryFunds
โดยล่าสุด เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังได้เปิดเผยว่า CanaryFunds บริษัทจัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียงได้ยื่นเอกสาร S-1 ฉบับปรับปรุงสำหรับ Spot XRP ETF แล้ว
การยื่นเอกสารครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำว่าการเปิดตัว ETF มีความเป็นไปได้สูง และเป็นที่คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025
รวมไปถึงการเปิดตัว XRP Spot ETF หลายกองทุน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งสร้างความคาดหวังเชิงบวกอย่างมากในตลาดคริปโต
การอนุมัติ ETF จะเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่สามารถเข้ามาลงทุนใน XRP ได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อมหาศาล
การที่นักลงทุนเริ่มทยอยถอนเหรียญ XRP ออกจากกระดานเทรดอาจเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดสรรสินทรัพย์ของสถาบันการเงินก่อนที่ ETF จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หรืออาจเป็นการสะสมของนักลงทุนรายย่อยที่คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นหลัง ETF ได้รับการอนุมัติ
นักวิเคราะห์มองอนาคต XRP: ปัจจัยบวกหนุนราคาพุ่งต่อ?
นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของ XRP จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ ETF เริ่มทำการซื้อขาย
การที่ปริมาณเหรียญบนกระดานเทรดลดลง ซึ่งหมายถึงแรงขายที่เบาบางลง ผสานกับศักยภาพของ Spot XRP ETF จากกองทุนต่าง ๆ ได้สร้างความหวังครั้งใหญ่ให้กับนักลงทุน
ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อประสิทธิภาพด้านราคาของ XRP ในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล แต่มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของอุปทานที่ลดลงในตลาด และอุปสงค์จากสถาบันที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ XRP
