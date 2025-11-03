ผู้เชี่ยวชาญชี้! XRP ETF จ่อเปิดตัวในไม่กี่วัน Ripple เฮลั่น
วงการคริปโตกำลังลุ้นระทึก! Nate Geraci ผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Spot XRP ETF กองแรกอาจได้รับการอนุมัติและเปิดตัวภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple หลังจากต่อสู้คดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) มาอย่างยาวนาน การมาถึงของ XRP ETF ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะปลดล็อกศักยภาพของ XRP แต่ยังอาจเป็น “ตะปูตัวสุดท้าย” ที่ตอกฝาโลงให้กับยุคของหน่วยงานกำกับดูแลที่ต่อต้านคริปโตอีกด้วย
การอนุมัติ ETF ของเหรียญหลักอย่าง XRP อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าฤดูอัลท์คอยน์ (Altcoin Season) จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด
เจาะลึกไทม์ไลน์การเปิดตัว XRP ETF และความเคลื่อนไหวล่าสุด
Nate Geraci ผู้ร่วมก่อตั้ง ETF Institute ได้แสดงความเชื่อมั่นผ่านโพสต์บน X (Twitter) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยคาดว่ากรอบเวลาสูงสุดสำหรับการเปิดตัว Spot XRP ETF กองแรกน่าจะอยู่ภายในสองสัปดาห์นี้ ความล่าช้าก่อนหน้านี้เกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ หยุดทำงานชั่วคราว (Government Shutdown) ทำให้ SEC พลาดกำหนดเส้นตายสุดท้ายในการอนุมัติ XRP ETF หลายกองทุน โดยมี Grayscale เป็นรายแรกที่รอการตัดสินใจตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริษัทจัดการสินทรัพย์หลายแห่งได้ส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน Canary Capital ได้อัปเดตเอกสารคำขอจัดตั้ง XRP ETF โดยระบุภาษาที่ชัดเจนขึ้นเพื่อเตรียมเปิดตัวภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาหลังจากที่ Litecoin และ HBAR ETF ของบริษัทได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติไปเมื่อเดือนที่แล้ว
นอกจากนี้ Eric Balchunas นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ยังได้รายงานว่า Bitwise ได้อัปเดตเอกสาร S-1 ของตนเองเช่นกัน โดยประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ที่ 0.34% และจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึ่งการระบุตัวเลขที่ชัดเจนเช่นนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเปิดตัวใกล้เข้ามาเต็มที
วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคา XRP และชัยชนะครั้งสำคัญของ Ripple
การเปิดตัว XRP ETF ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ Ripple ในการต่อสู้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เคยเป็นปฏิปักษ์ คดีความที่ SEC ฟ้องร้อง Ripple ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทและราคาเหรียญมานานกว่า 5 ปี ก่อนที่คดีจะถูกยกฟ้องไปในที่สุด Nate Geraci กล่าวว่า “การเปิดตัว Spot XRP ETF เปรียบเสมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงของหน่วยงานกำกับดูแลชุดก่อนที่ต่อต้านคริปโต เรามาไกลมากแล้ว”
ในด้านราคา แม้ว่าเหรียญ XRP จะมีการปรับฐานระยะสั้น โดยราคาลดลง 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดที่ $2.56 มาอยู่ที่ $2.42 แต่ปริมาณการซื้อขายกลับพุ่งสูงขึ้นถึง 40% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเทรดและนักลงทุน นักวิเคราะห์ Ali Martinez ชี้ว่ากราฟ 4 ชั่วโมงเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนตัว และราคาอาจย่อลงมาทดสอบแนวรับที่ $2.25 ก่อน
อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกจากข้อมูล On-chain ก็เริ่มปรากฏให้เห็นเช่นกัน โดยมีรายงานว่าปริมาณสำรองของเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บนกระดานเทรดทั่วโลกลดลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อสะสมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม หาก XRP ETF ได้รับการอนุมัติและเปิดตัวจริง คาดว่าจะกระตุ้นแรงซื้อระลอกใหญ่และสร้างโมเมนตัมเชิงบวก ผลักดันราคาให้มุ่งสู่แนวต้านสำคัญที่ $2.80 และ $3.00 ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ได้เริ่มทยอยสะสมเหรียญ XRP เพิ่มขึ้น ท่ามกลางข่าวดีที่กำลังจะมาถึง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนรายใหญ่ โดยมีข้อมูล On-chain ที่ยืนยันว่า Evernorth Holdings ได้ทำการสะสม XRP มากกว่า 388.7 ล้าน XRP ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มราคาในอนาคต
ด้วยปัจจัยบวกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์หลายสำนักจึงได้ปรับมุมมองเชิงบวกต่อเหรียญ โดยสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRPในภาพรวมได้ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า XRP มีลุ้นแซง ETH ภายในสิ้นปี 2025 หากปัจจัยพื้นฐานและแรงหนุนทางเทคนิคยังคงแข็งแกร่ง
