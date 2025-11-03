BTC $107,442.08 -3.09%
ETH $3,714.52 -4.87%
SOL $175.83 -6.33%
PEPE $0.0000061 -8.67%
SHIB $0.0000096 -6.08%
BNB $1,030.95 -5.78%
DOGE $0.17 -7.92%
XRP $2.41 -4.93%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ผู้เชี่ยวชาญชี้! XRP ETF จ่อเปิดตัวในไม่กี่วัน Ripple เฮลั่น

XRP
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP กำลังทลายโซ่ตรวน เป็นสัญลักษณ์ชัยชนะของ Ripple ในการเปิดตัว XRP ETF

วงการคริปโตกำลังลุ้นระทึก! Nate Geraci ผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Spot XRP ETF กองแรกอาจได้รับการอนุมัติและเปิดตัวภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple หลังจากต่อสู้คดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) มาอย่างยาวนาน การมาถึงของ XRP ETF ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะปลดล็อกศักยภาพของ XRP แต่ยังอาจเป็น “ตะปูตัวสุดท้าย” ที่ตอกฝาโลงให้กับยุคของหน่วยงานกำกับดูแลที่ต่อต้านคริปโตอีกด้วย

การอนุมัติ ETF ของเหรียญหลักอย่าง XRP อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าฤดูอัลท์คอยน์ (Altcoin Season) จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด

เจาะลึกไทม์ไลน์การเปิดตัว XRP ETF และความเคลื่อนไหวล่าสุด

Nate Geraci ผู้ร่วมก่อตั้ง ETF Institute ได้แสดงความเชื่อมั่นผ่านโพสต์บน X (Twitter) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยคาดว่ากรอบเวลาสูงสุดสำหรับการเปิดตัว Spot XRP ETF กองแรกน่าจะอยู่ภายในสองสัปดาห์นี้ ความล่าช้าก่อนหน้านี้เกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ หยุดทำงานชั่วคราว (Government Shutdown) ทำให้ SEC พลาดกำหนดเส้นตายสุดท้ายในการอนุมัติ XRP ETF หลายกองทุน โดยมี Grayscale เป็นรายแรกที่รอการตัดสินใจตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริษัทจัดการสินทรัพย์หลายแห่งได้ส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน Canary Capital ได้อัปเดตเอกสารคำขอจัดตั้ง XRP ETF โดยระบุภาษาที่ชัดเจนขึ้นเพื่อเตรียมเปิดตัวภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาหลังจากที่ Litecoin และ HBAR ETF ของบริษัทได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติไปเมื่อเดือนที่แล้ว

นอกจากนี้ Eric Balchunas นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ยังได้รายงานว่า Bitwise ได้อัปเดตเอกสาร S-1 ของตนเองเช่นกัน โดยประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ที่ 0.34% และจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึ่งการระบุตัวเลขที่ชัดเจนเช่นนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเปิดตัวใกล้เข้ามาเต็มที

วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคา XRP และชัยชนะครั้งสำคัญของ Ripple

การเปิดตัว XRP ETF ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ Ripple ในการต่อสู้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เคยเป็นปฏิปักษ์ คดีความที่ SEC ฟ้องร้อง Ripple ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทและราคาเหรียญมานานกว่า 5 ปี ก่อนที่คดีจะถูกยกฟ้องไปในที่สุด Nate Geraci กล่าวว่า “การเปิดตัว Spot XRP ETF เปรียบเสมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงของหน่วยงานกำกับดูแลชุดก่อนที่ต่อต้านคริปโต เรามาไกลมากแล้ว”

ในด้านราคา แม้ว่าเหรียญ XRP จะมีการปรับฐานระยะสั้น โดยราคาลดลง 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดที่ $2.56 มาอยู่ที่ $2.42 แต่ปริมาณการซื้อขายกลับพุ่งสูงขึ้นถึง 40% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเทรดและนักลงทุน นักวิเคราะห์ Ali Martinez ชี้ว่ากราฟ 4 ชั่วโมงเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนตัว และราคาอาจย่อลงมาทดสอบแนวรับที่ $2.25 ก่อน

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการโอนเงินอย่างรวดเร็ว 03-11-2025

อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกจากข้อมูล On-chain ก็เริ่มปรากฏให้เห็นเช่นกัน โดยมีรายงานว่าปริมาณสำรองของเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บนกระดานเทรดทั่วโลกลดลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อสะสมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หาก XRP ETF ได้รับการอนุมัติและเปิดตัวจริง คาดว่าจะกระตุ้นแรงซื้อระลอกใหญ่และสร้างโมเมนตัมเชิงบวก ผลักดันราคาให้มุ่งสู่แนวต้านสำคัญที่ $2.80 และ $3.00 ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ได้เริ่มทยอยสะสมเหรียญ XRP เพิ่มขึ้น ท่ามกลางข่าวดีที่กำลังจะมาถึง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนรายใหญ่ โดยมีข้อมูล On-chain ที่ยืนยันว่า Evernorth Holdings ได้ทำการสะสม XRP มากกว่า 388.7 ล้าน XRP ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มราคาในอนาคต

ด้วยปัจจัยบวกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์หลายสำนักจึงได้ปรับมุมมองเชิงบวกต่อเหรียญ โดยสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRPในภาพรวมได้ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า XRP มีลุ้นแซง ETH ภายในสิ้นปี 2025 หากปัจจัยพื้นฐานและแรงหนุนทางเทคนิคยังคงแข็งแกร่ง

Pepenode มาแรง! ระบบขุดเสมือนจริงสุดล้ำ พร้อม Presale สุดปัง

Pepenode กำลังได้รับความสนใจในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าจับตา โดยสามารถระดมทุนในรอบ Presale ได้มากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อแนวคิด “MINE-TO-EARN” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเริ่มรับรางวัลได้ตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวโทเค็น (TGE) ตัวโทเค็นที่ใช้คือ ERC-20 ที่ผสานการขุดเสมือนจริง การวาง Staking และกลไกการเผาเหรียญแบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน ผู้ใช้งานสามารถสร้างเหมืองเสมือนและรับรางวัลได้ทันที

โครงการนี้ตั้งใจแก้ปัญหาเดิมๆ ของการ Presale ที่มักน่าเบื่อ และระบบการขุดที่ซับซ้อน ด้วยการออกแบบระบบขุดในรูปแบบเกม (Gamified Virtual Mining) ที่ให้ผู้ใช้ซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่มพลังการขุด (Hashpower) ผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงแรกจะได้รับ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า พร้อมกลไกเผาโทเค็นมากถึง 70% ของ $PEPENODE ที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนในระบบ

นอกจากนี้ Pepenode ยังมาพร้อมระบบป้องกันบอท รางวัลจากการแนะนำ (Referral) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ On-Chain หลังการเปิดตัวโทเค็นอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือ Private Sale ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าร่วม Presale ได้อย่างเท่าเทียม ด้วยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลา ส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมก่อนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่เข้าร่วมในภายหลัง

เมื่อคุณตรวจสอบความพร้อมของ Pepenode อีกครั้ง ขอให้พิจารณา บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้มั่นใจในทุกจุด

ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

PEPENODE
+13%
$2,038,808.74 Raised so far
$0.001004 → $0.0011317

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
เยี่ยมชม Pepenode.io

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,798,528,709,997
-6.54
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
CZ ช้อนเอง ส่ง Aster พุ่งแรง 30% หลังทุ่มเงินซื้อกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 13:22:43
ข่าว Ethereum
Uptober สิ้นสุด! Bitcoin ปิดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี — Ethereum ก็เช่นกัน
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-11-03 11:08:36
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า