XRP พักฐานที่ $2.90 เตรียมรีบาวด์! แนวรับ $2.85 ชี้ทิศทางสำคัญ
ราคา XRP ของ Ripple เริ่มต้นสัปดาห์อย่างไม่สดใสนัก หลังจากที่สามารถยืนเหนือระดับ $3.00 ได้หลายวัน ล่าสุดราคาได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $2.90 หรือลดลงราว 1% ในแท่งเทียน 4 ชั่วโมงล่าสุด การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคา XRP พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นเดือนกันยายน และแสดงให้เห็นว่าแรงขายเริ่มกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
ถึงแม้ว่าราคาจะมีการปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่ในภาพรวม XRP ก็กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวที่น่าจับตามอง โดยมีปัจจัยบวกจากกระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ที่อาจเข้ามาช่วยหนุนราคาในอนาคต
แนวรับแนวต้าน XRP ชี้จังหวะทองคำ! เป้าหมาย $3.40 จ่อรออยู่
จากกราฟ 4 ชั่วโมง (4H) จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา XRP ได้อย่างชัดเจน โดยเหรียญได้สูญเสียแนวรับสำคัญที่ระดับ $3.00 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นฐานราคาที่แข็งแกร่งมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับโซนแนวรับถัดไปที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือช่วง $2.85 ถึง $2.90 หากแนวรับนี้ไม่สามารถต้านทานแรงขายได้ แนวรับสำคัญถัดไปซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่ประมาณ $2.70
ในทางกลับกัน หากฝั่งผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้ แนวต้านแรกที่ราคา XRP ต้องเผชิญคือโซน $3.05 ถึง $3.10 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยปฏิเสธการขึ้นของราคามาแล้วหลายครั้ง และหากผ่านไปได้ แนวต้านที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะรออยู่ที่ $3.35 ถึง $3.40 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเดือนกันยายน
การวิเคราะห์แนวรับ-แนวต้านเหล่านี้เป็นเพียงภาพในระยะสั้นเท่านั้น สำหรับนักลงทุนที่มองหาภาพรวมในระยะยาว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เป็นไปได้มากขึ้น
นอกจากบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ปัจจุบันยังมีเครื่องมือ AI ที่เข้ามาช่วยประเมินแนวโน้มตลาด ซึ่งการคาดการณ์ของ DeepSeek AI ชี้ว่า XRP มีโอกาสสร้างกำไรได้หลายเท่าตัวภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน
ข้อมูล On-Chain บวก! XRP ทรงนิ่งก่อนเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นรอบใหม่
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสนับสนุนแนวคิดที่ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงพักตัว โดยดัชนี RSI (Relative Strength Index) ได้ลดลงมาอยู่บริเวณกลางๆ ที่ระดับ 50 และมีทิศทางชี้ลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล Open Interest ได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 337 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่านักเทรดกำลังลดการใช้เลเวอเรจและรอคอยทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้
สถานะ Net Long (การเปิดสถานะซื้อ) มีมูลค่ารวมประมาณ 519 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Net Short (การเปิดสถานะขาย) อยู่ที่ประมาณ 505 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังไม่มีทิศทางที่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน ความสมดุลนี้อธิบายถึงการเคลื่อนไหวของราคา XRP ที่ค่อนข้างทรงตัวในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาในระยะยาวก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยมีข่าวว่า Solana, XRP, และ Dogecoin อาจได้รับการอนุมัติ Spot ETF ในเร็วๆ นี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้
นอกเหนือจากการลงทุนผ่านการซื้อขายบนกระดานเทรดแล้ว ล่าสุดยังมีช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงเหรียญ โดยมีแพลตฟอร์ม Cloud Mining ที่เปิดตัวสัญญาขุดเหรียญ XRP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจสะสมเหรียญในระยะยาว
Pepenode ปังไม่หยุด! เกมขุดเหรียญสาย Staking สุดล้ำ
Pepenode กำลังถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หลังระดมทุนพรีเซลทะลุ 1.2 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว จากแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างเหมืองเสมือนและรับรางวัลได้ตั้งแต่ก่อน TGE โทเค็น $PEPENODE บน Ethereum ผสานระบบ Virtual Mining, Staking และการเผาโทเค็นแบบ Deflationary เข้าด้วยกัน
โปรเจกต์นี้พลิกโฉมการพรีเซลและการขุดแบบเดิม ด้วยการให้ผู้ใช้ซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ อีกทั้งยังมีการเผาโทเค็นสูงถึง 70% ของที่ใช้ซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลน ขณะเดียวกันยังเพิ่มแรงจูงใจด้วยระบบแนะนำเพื่อนและป้องกันบอท
Pepenode จึงไม่ใช่เพียงเหรียญมีม แต่เป็นแพลตฟอร์ม Mine-to-Earn ที่มอบ APY และโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่อัปเกรด Node หรือทำผลงานใน Leaderboard โดยไม่มีรอบ VC/Private Sale ทำให้ผู้เข้าร่วมระยะแรกได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของ Pepenode ไม่ควรพลาด บทวิเคราะห์ราคา Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่อคงความแม่นยำในการประเมิน
