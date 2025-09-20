XRP สัญญาณกระทิง! ETF ทะลุ $10 ล้านลุ้นราคาฟื้นตัวแรง
XRP กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างน่าจับตาแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อย แต่ปัจจัยบวกสำคัญกำลังเข้ามาหนุนหลัง โดยเฉพาะกองทุน REX-Osprey XRPR ETF และโอกาสที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะอนุมัติกองทุน Act 33 ETF เพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ XRP!
เจาะลึกกองทุน XRPR ETF ดันเม็ดเงินไหลเข้าทะลุ 10 ล้านดอลลาร์
แม้ราคา XRP จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3 ดอลลาร์ แต่กระแสความสนใจจากนักลงทุนสถาบันกลับสวนทางอย่างเห็นได้ชัด โดยกองทุน REX-Osprey XRPR ETF ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเผยว่าปริมาณการซื้อขายในวันแรกของกองทุนพุ่งสูงถึง 37.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวที่ร้อนแรงที่สุดในแง่ของปริมาณการซื้อขายในปีนี้ และตามมาด้วยปริมาณการซื้อขายอีก 15 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2
ปัจจุบัน เว็บไซต์ของกองทุนระบุว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการพุ่งสูงกว่า 10.9 ล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งเมื่อพิจารณาว่ากองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงถึง 0.75% ปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีความต้องการใน XRP มีมากอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ กองทุน XRP ประเภท Leveraged อื่น ๆ เช่น XXRP ของ Teucrium และ UXRP ของ ProShares ก็สามารถระดมทุนได้มากกว่า 430 ล้านดอลลาร์ และ 120 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่า Open Interest ของ XRP บน CME ก็ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์
วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณกระทิงและเป้าหมายราคา 4.29 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค กราฟ XRP บ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยขณะนี้ราคากำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “ธงกระทิงขนาดใหญ่” (Giant Bullish Flag) ซึ่งเป็นสัญญาณของขาขึ้นแบบต่อเนื่อง หลังจากที่ได้สร้างส่วนที่เป็น “เสาธง” (Flagpole) เสร็จสิ้นแล้ว และราคากำลังอยู่ในช่วงสร้าง “ผืนธง” (Flag) ในปัจจุบัน
ราคา XRP ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและจุดกลับตัวที่สำคัญของเครื่องมือ Murrey Math Lines ซึ่งเป็นสัญญาณบวกเพิ่มเติม
นักวิเคราะห์จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคา XRP มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไป และอาจพุ่งทะยานไปถึงระดับ 4.2970 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 45%
ปัจจัยเร่งสำคัญคือการรออนุมัติกองทุน Act 33 XRP ETF จากบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำอย่าง Franklin Templeton, Invesco, Bitwise และ Canary ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้ และแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket ให้โอกาสการอนุมัติสูงถึง 96%
