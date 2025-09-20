ตลาดคึกคัก! Solana, XRP และ Dogecoin จ่อคิวเปิดตัว Spot ETF
ข่าวใหญ่สะเทือนวงการ! สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (Securities And Exchange Commission: SEC) ได้กำหนดมาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปสำหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยอนุญาตให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนจดทะเบียนสินค้าโภคภัณฑ์แบบ Spot ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยเหรียญชั้นนำ 3 เหรียญอย่าง Solana, XRP และ Dogecoin ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งกองทุนแล้ว ความเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างมหาศาล
วิเคราะห์อนาคต Solana ETF หลัง SEC เปิดไฟเขียว
การยื่นขอจัดตั้ง Solana ETF ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับระบบนิเวศของ Solana ซึ่งเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาและผู้ใช้งาน
การมีกองทุน ETF จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง Solana ได้ง่ายขึ้นผ่านตลาดการเงินแบบดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ SEC ได้อนุมัติ Spot Bitcoin ETF ไปเมื่อเดือนมกราคม 2024 ซึ่งส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าหลายพันล้านดอลลาร์
การที่ Solana ถูกรวมอยู่ในกองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund ยิ่งเป็นการตอกย้ำสถานะในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ และการมี ETF ของตัวเองจะยิ่งผลักดันการยอมรับให้กว้างขวางขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่มีศักยภาพระยะยาวสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาความมั่นคงควบคู่กับการเติบโต
XRP และ Dogecoin ตามรอย! โอกาสใหม่ในตลาด ETF
ไม่ใช่แค่ Solana เท่านั้น แต่ XRP และ Dogecoin ก็ได้ยื่นขอจัดตั้ง ETF ตามมาติด ๆ
สำหรับ XRP ซึ่งมีชุมชนที่แข็งแกร่งและผ่านการต่อสู้ทางกฎหมายกับ SEC มาอย่างยาวนาน การมี Spot ETF จะเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพและดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ที่อาจเคยกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบ
ในขณะเดียวกัน Dogecoin ที่เริ่มต้นจากการเป็น Meme Coin ก็กำลังถูกมองในมุมที่จริงจังมากขึ้น การยื่นขออนุมัติ ETF ครั้งนี้อาจเป็นการยกระดับสถานะของเหรียญจากสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไรสู่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของเหรียญมีม
ภาพรวมตลาดคริปโต: Grayscale และกฎระเบียบใหม่ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ Grayscale ได้เปิดตัว Grayscale Digital Large Cap Fund ซึ่งเป็นกองทุน ETP ที่รวมหลายสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วยกัน เช่น Bitcoin, Ether, XRP, Solana และ Cardano เพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในกองทุนเดียว
ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ ก็กำลังพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับคริปโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับในประเทศไทย การลงทุนในคริปโตยังคงถูกกฎหมายภายใต้ พ.ร.ก. ภาษีเงินได้ โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 30% สำหรับกำไรที่เกิดขึ้น
