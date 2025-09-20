BTC $115,562.57 -1.49%
ตลาดคึกคัก! Solana, XRP และ Dogecoin จ่อคิวเปิดตัว Spot ETF

Dogecoin Solana XRP
solana xrp dogecoin

ข่าวใหญ่สะเทือนวงการ! สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (Securities And Exchange Commission: SEC) ได้กำหนดมาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปสำหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยอนุญาตให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนจดทะเบียนสินค้าโภคภัณฑ์แบบ Spot ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยเหรียญชั้นนำ 3 เหรียญอย่าง Solana, XRP และ Dogecoin ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งกองทุนแล้ว ความเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างมหาศาล

วิเคราะห์อนาคต Solana ETF หลัง SEC เปิดไฟเขียว

การยื่นขอจัดตั้ง Solana ETF ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับระบบนิเวศของ Solana ซึ่งเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาและผู้ใช้งาน

การมีกองทุน ETF จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง Solana ได้ง่ายขึ้นผ่านตลาดการเงินแบบดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ SEC ได้อนุมัติ Spot Bitcoin ETF ไปเมื่อเดือนมกราคม 2024 ซึ่งส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าหลายพันล้านดอลลาร์

การที่ Solana ถูกรวมอยู่ในกองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund ยิ่งเป็นการตอกย้ำสถานะในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ และการมี ETF ของตัวเองจะยิ่งผลักดันการยอมรับให้กว้างขวางขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่มีศักยภาพระยะยาวสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาความมั่นคงควบคู่กับการเติบโต

XRP และ Dogecoin ตามรอย! โอกาสใหม่ในตลาด ETF

ไม่ใช่แค่ Solana เท่านั้น แต่ XRP และ Dogecoin ก็ได้ยื่นขอจัดตั้ง ETF ตามมาติด ๆ

สำหรับ XRP ซึ่งมีชุมชนที่แข็งแกร่งและผ่านการต่อสู้ทางกฎหมายกับ SEC มาอย่างยาวนาน การมี Spot ETF จะเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพและดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ที่อาจเคยกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบ

ในขณะเดียวกัน Dogecoin ที่เริ่มต้นจากการเป็น Meme Coin ก็กำลังถูกมองในมุมที่จริงจังมากขึ้น การยื่นขออนุมัติ ETF ครั้งนี้อาจเป็นการยกระดับสถานะของเหรียญจากสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไรสู่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของเหรียญมีม

ภาพรวมตลาดคริปโต: Grayscale และกฎระเบียบใหม่ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ Grayscale ได้เปิดตัว Grayscale Digital Large Cap Fund ซึ่งเป็นกองทุน ETP ที่รวมหลายสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วยกัน เช่น Bitcoin, Ether, XRP, Solana และ Cardano เพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในกองทุนเดียว

ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ ก็กำลังพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับคริปโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับในประเทศไทย การลงทุนในคริปโตยังคงถูกกฎหมายภายใต้ พ.ร.ก. ภาษีเงินได้ โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 30% สำหรับกำไรที่เกิดขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.cnbctv18.com/market/solana-xrp-dogecoin-etf-filings-follow-new-sec-framework-19680430.htm

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
