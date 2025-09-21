BTC $115,460.11 -0.42%
ETH $4,478.65 -0.21%
SOL $237.24 -0.98%
PEPE $0.000010 -2.43%
SHIB $0.000012 -1.10%
BNB $1,044.89 1.64%
DOGE $0.26 -2.04%
XRP $2.97 -0.63%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

สายฟาร์มเฮ! SolMining เปิดให้ขุดเหรียญ XRP รับรางวัลรายวัน

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
xrp

SolMining แพลตฟอร์ม Cloud Mining ชั้นนำได้ประกาศเปิดตัวสัญญาขุดเหรียญ XRP อย่างเป็นทางการ สร้างโอกาสใหม่ให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจาก XRP ได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อน

เจาะลึกสัญญาขุดเหรียญ XRP จาก SolMining ทำงานอย่างไร?

สัญญาการขุดเหรียญ XRP ของ SolMining ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขุดบนบล็อกเชนเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใสสำหรับทุกคน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เริ่มจากการที่ผู้ใช้ฝาก XRP เข้าสู่แพลตฟอร์มและเลือกแผนสัญญาที่เหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาที่ต้องการ

หลังจากเปิดใช้งานสัญญาแล้ว SolMining จะจัดสรรกำลังประมวลผลจากเครื่องขุดเหรียญในศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเพื่อดำเนินการคำนวณบนบล็อกเชนโดยอัตโนมัติ ผลกำไรจากการขุดจะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของรางวัล XRP ซึ่งจะคำนวณและจ่ายให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง ผู้ใช้เพียงแค่เชื่อมต่อ Crypto Wallet ของตนเองเพื่อรับรางวัลรายวัน

จุดเด่นสำคัญคือเมื่อสัญญาหมดอายุลง XRP ที่ผู้ใช้ลงทุนไว้จะถูกส่งคืนเต็มจำนวน ทำให้มีความปลอดภัยทางการเงินสูง กระบวนการอัตโนมัตินี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนจากการขุดเหรียญได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่ซับซ้อนจากการจัดการฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

ผลตอบแทนและความโปร่งใสในการขุดเหรียญกับ SolMining

สำหรับผลตอบแทนรายวันที่ผู้ใช้จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับแผนสัญญาที่เลือก โดย SolMining มีแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อตอบสนองงบประมาณและเป้าหมายที่แตกต่างกัน

แผนที่มีการฝาก XRP น้อยจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้แพลตฟอร์มในขนาดเล็ก ในขณะที่แผนที่มีการฝาก XRP มากขึ้นจะมอบผลตอบแทนรายวันที่สูงกว่า เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการขุดเหรียญในขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังคึกคัก และมีข่าวว่า XRP ส่งสัญญาณกระทิงทำให้นักลงทุนบางส่วนมั่นใจมากขึ้นในการเข้าร่วม

SolMining ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองนักลงทุนเป็นอันดับแรก แพลตฟอร์มมีการชำระรางวัลแบบเรียลไทม์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของเงินทุนที่เข้มงวด เช่น การแยก Hot Wallet และ Cold Wallet และการใช้ระบบ Multi-signature เพื่อป้องกันสินทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด และเสริมสร้างความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/press-releases/solmining-launches-xrp-contracts-giving-users-fresh-xrp-opportunities/

Pepenode เหรียญมีมที่มาพร้อมกับเกมขุดเหรียญ

Pepenode เป็นเหรียญคริปโตมาใหม่ที่กำลังมาแรง ด้วยโมเดล “MINE-TO-EARN” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เริ่มเล่นเกมและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่รอบพรีเซล

โปรเจกต์นี้ผสานระบบจำลองการขุด การ Stake และกลไกการเผาโทเคน ผู้เล่นสามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” ทำการอัปเกรด รวมถึงเผาโทเคนได้ตั้งแต่ต้น โดยมีอัตราการเผาสูงสุดถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและผลักดันมูลค่าเหรียญ

อีกจุดเด่นคือ Gamified Virtual Mining ที่ช่วยแก้ปัญหาความน่าเบื่อของพรีเซล ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node อัปเกรดสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่ม Hashpower และสะสมรางวัลจากการขุดเหรียญผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ขณะนี้การขายรอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่ โดยราคาจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน ผู้ที่เข้าร่วมตั้งแต่เนิ่น ๆ นอกจากจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่ายังสามารถเริ่มต้นเล่นเกมขุดเหรียญได้ทันที

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปยัง Pepenode

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,240,533,640,649
-0.03
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ลุ้นพุ่งรอบใหญ่? Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงซ้ำรอยประวัติศาสตร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-21 19:03:34
ข่าวคริปโต
สัญญาณ SOPR ชี้ชัด Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ นักลงทุนแห่เข้าซื้ออย่างมั่นใจ
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-21 10:36:19
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า