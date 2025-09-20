DeepSeek คาดการณ์ XRP, DOGE และ Pi Network พุ่งต่อเนื่อง สะท้อนโอกาส Altcoin ซีซันใหม่
แพลตฟอร์ม AI จากจีนที่ถูกขนานนามว่าเป็นคู่แข่ง ChatGPT อย่าง DeepSeek AI ได้เผยการคาดการณ์สำคัญว่า เหรียญ XRP, Dogecoin และ Pi Network อาจสร้างผลตอบแทนก้อนใหญ่ให้แก่นักลงทุนภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งสะท้อนความมั่นใจที่กำลังกลับคืนสู่ตลาดคริปโต
ตลอดปีที่ผ่านมา Bitcoin ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $124,128 ทะลุสถิติเดิมในเดือนก่อนหน้า แม้ความร้อนแรงจะถูกกดดันเล็กน้อยจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงเกินคาดในเดือนกรกฎาคม แต่ภาพรวมยังคงบ่งบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงเก็บแรงเพื่อรอบถัดไป
ขณะเดียวกัน ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลก็เร่งวางโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับกระแสการลงทุน คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผ่านกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายครอบคลุมการออก Stablecoin เป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ และต่อมา SEC ได้ประกาศโครงการ Project Crypto เพื่อปรับปรุงข้อบังคับด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจนขึ้น
เมื่อกฎระเบียบเริ่มชัดเจนและความเชื่อมั่นกลับมา บรรดาเหรียญ Altcoin ดาวรุ่ง และเหรียญมีมชั้นนำ กำลังถูกจับตาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนรอบใหม่ หากการคาดการณ์ของ DeepSeek เป็นจริง เหรียญ XRP, Dogecoin และ Pi Network จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักในรอบนี้
XRP (Ripple): อาจพุ่ง 230% แตะ $5–10 ตามคาดการณ์ของ DeepSeek
DeepSeek เชื่อว่า XRP มีโอกาสขยับขึ้นสู่ระดับ $10 ภายในปลายปี 2025 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นราว 230% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ $3.03 โดยที่ผ่านมา XRP แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในรอบนี้ เช่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ราคาพุ่งแตะ $3.65 สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมในปี 2018 ก่อนจะปรับฐานลงราว 17%
โครงข่ายการชำระเงินของ Ripple กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 องค์การ UN Capital Development Fund ได้ยอมรับ XRP ว่าเป็นโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำสำหรับการโอนเงินในประเทศกำลังพัฒนา
ยิ่งไปกว่านั้น การสิ้นสุดข้อพิพาททางกฎหมายกับ SEC เมื่อต้นปี 2025 ได้ปลดล็อกความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ หลังศาลตัดสินว่า การขาย XRP ให้กับรายย่อยไม่ถือเป็นการออกหลักทรัพย์
ในเชิงเทคนิค RSI ของ XRP ล่าสุดอยู่ที่ 53 ลดลงจาก 59 เมื่อวาน แสดงถึงแรงซื้อที่ชะลอลงบ้าง นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า หาก XRP สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญได้อีกครั้ง โอกาสไปถึง $10–20 ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง โดยเฉพาะเมื่อกระแส XRP และ Dogecoin จ่อคิวเปิดตัว Spot ETF กำลังดึงดูดเม็ดเงินสถาบันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งภาพรวมและ แนวโน้มราคา XRP ในระยะกลางถึงยาว
Dogecoin ($DOGE): มีโอกาสทะลุ $1 ตามโมเดลของ DeepSeek
Dogecoin ถือกำเนิดในปี 2013 ในฐานะคริปโตสายขำขัน แต่วันนี้ได้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล Top 10 ที่มีมูลค่าตลาดราว 41.3 พันล้านดอลลาร์ จุดแข็งสำคัญคือชุมชนผู้ใช้งานเหนียวแน่นและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในฐานะตัวเลือกการชำระเงิน
ปัจจุบัน DOGE ซื้อขายที่ $0.2738 เพิ่มขึ้นกว่า 100% ในรอบปีที่ผ่านมา แซงหน้าผลตอบแทนของ Bitcoin, Ethereum และเหรียญมีมอื่นๆ อย่าง Shiba Inu และ Pepe การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังพบแพทเทิร์นขาขึ้นแบบ Falling Wedge ซ้ำๆ ซึ่งมักบ่งบอกถึงการเบรกทะลุในอนาคต
DeepSeek คาดว่า Dogecoin จะขยับสู่ช่วง $1–2 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากแตะกรอบบน จะเท่ากับกำไรพุ่ง 630% จากปัจจุบัน และอาจทำให้ความฝันของ “Doge Army” ที่รอคอยราคาทะลุ $1 มานานเป็นจริงเสียที โดย ATH ของ DOGE ในปี 2021 อยู่ที่ $0.7316 เท่านั้น
การใช้งานจริงของ Dogecoin ก็กำลังขยายตัว เช่น Tesla เปิดรับ DOGE ในการซื้อสินค้า และแพลตฟอร์มการชำระเงินอย่าง PayPal กับ Revolut ก็รองรับการโอนโทเคนนี้แล้ว เมื่อรวมกับแรงหนุนจาก ETF ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ แนวโน้มราคา Dogecoin ยิ่งถูกจับตามากขึ้น
Pi Network ($PI): โอกาสเติบโตแรงจากโมเดล Tap-to-Mine
Pi Network โดดเด่นด้วยแนวคิด “Tap-to-Mine” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างเหรียญได้เพียงกดเปิดแอปทุกวัน ด้วยความเรียบง่ายนี้ทำให้โครงการดึงดูดผู้ใช้นับล้านทั่วโลก
ราคา PI ล่าสุดอยู่ที่ $0.3577 แต่ DeepSeek มองในมุมบวกสุดขั้ว ว่าอาจพุ่งถึง $10 ภายในสิ้นปี เท่ากับการเพิ่มขึ้นกว่า 28 เท่า แม้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเป้าหมายที่ยาก แต่หากสามารถรีเทสต์ระดับสูงสุดเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ $2.99 ได้ ก็ถือว่ามีความคืบหน้ามากแล้ว ปัจจัยสำคัญคือการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดและแผนเปิดตัว Mainnet ซึ่งอาจสร้างแรงหนุนใหม่ในช่วงปลายปี
RSI ของ Pi อยู่ที่ 49 บ่งบอกว่าราคาอยู่ในระดับสมดุล ยังมีพื้นที่ให้ขยับขึ้นได้ โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าเดือนตุลาคมซึ่งมักเป็นเดือนขาขึ้นของคริปโต อาจช่วยให้ Pi ดีดกลับไปถึงแนวต้าน $1.25 ได้อีกครั้ง สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 Pi Network จึงถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม แม้จะมีความเสี่ยงสูง
Maxi Doge (MAXI): ตัวเลือกเสี่ยงสูงสำหรับสาย Meme Coin
หากใครมองหาความท้าทายนอกเหนือจากเหรียญหลัก DeepSeek แนะนำ Maxi Doge (MAXI) ที่ถูกวางตัวให้เป็น “ลูกพี่ลูกน้องสาย Degen” ของ Dogecoin โดยเจาะตลาดด้วยกลยุทธ์คอมมูนิตี้แบบสุดโต่ง ผ่านการแข่งขันเทรด การสร้างกระแสใน Telegram และ Discord รวมถึงการจับมือกับโปรเจกต์อื่นๆ
โทเคน MAXI ใช้มาตรฐาน ERC-20 บน Ethereum ทั้งหมด 150,240 ล้านโทเคน โดย 25% ถูกกันไว้สำหรับกองทุน Maxi Fund เพื่อนำไปใช้ทำการตลาดและสร้างพันธมิตร ขณะนี้ยังเปิดให้ Stake ด้วยผลตอบแทน 141% APY แม้ผลตอบแทนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น
ราคาพรีเซลเริ่มต้นอยู่ที่ $0.000258 และจะมีการปรับขึ้นอีกรอบในเวลาไม่ถึง 36 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยใช้กระเป๋า MetaMask หรือ Best Wallet เพื่อ ซื้อ Maxi Doge ได้สะดวกยิ่งขึ้นไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge