BTC $123,932.32 -0.05%
ETH $4,529.59 -0.77%
SOL $231.42 -0.21%
PEPE $0.0000098 -1.98%
SHIB $0.000012 -0.64%
BNB $1,174.35 0.77%
DOGE $0.25 -1.60%
XRP $2.98 -1.32%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

XRP มีลุ้นพลิกเกม! วิเคราะห์แนวโน้มราคาแม้เจอข่าวลบ ETF

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
วิเคราะห์ราคา XRP ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ ETF จากสหรัฐฯ

ราคา XRP กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหม่ แม้จะเริ่มฟื้นตัวได้ดีในปี 2025 แต่ข่าวความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐฯ อาจเกิดภาวะ Shutdown กำลังสร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติกองทุน ETF ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจับตา บทวิเคราะห์ราคา XRP (XRP price prediction) นี้จะเจาะลึกถึงผลกระทบและแนวโน้มในอนาคตของเหรียญจากค่าย Ripple ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายด้านที่ต้องพิจารณา

ข่าวปิดหน่วยงานสหรัฐฯ จะกระทบ XRP แค่ไหน? มุมมองนักวิเคราะห์

ข่าวล่าสุดที่สร้างความกังวลในตลาดคริปโตคือความเป็นไปได้ที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องปิดตัวชั่วคราว (Government Shutdown) ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง ก.ล.ต. (SEC) ต้องชะลอการพิจารณาและอนุมัติกองทุน Crypto ETF ที่หลายฝ่ายรอคอย

สำหรับ XRP ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากที่ Ripple ต่อสู้คดีความกับหน่วยงานกำกับดูแลมานานหลายปี การได้รับการอนุมัติ ETF จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น การชะลอตัวใดๆ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้นได้ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาสัญญาณเตือนจากเหรียญ XRP หลังข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นกิจกรรมที่ผิดปกติของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาในระยะสั้น

XRP จะถึง $10? วิเคราะห์เป้าหมายระยะยาวจากสัญญาณเทคนิค

เมื่อมองในภาพใหญ่ การวิเคราะห์ราคา XRP ยังคงมีแนวโน้มที่เป็นบวก โดยนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าราคาอาจไต่ระดับไปถึงช่วง $5–$10 ภายในปี 2028 ปัจจัยหนุนสำคัญคือการใช้งานจริงของเครือข่าย Ripple ที่ขยายความร่วมมือกับธนาคารและผู้ให้บริการโอนเงินทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ด้วยศักยภาพดังกล่าว ทำให้ XRP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ตามการประเมินของนักวิเคราะห์จำนวนมาก

นอกเหนือจากเป้าหมายราคาในระยะยาวที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ ยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์บางส่วนที่ประเมินว่า ราคา XRP อาจมีโอกาสพุ่งสูงถึง $170,000 โดยอ้างอิงจากสัญญาณทางเทคนิคที่อาจซ้ำรอยประวัติศาสตร์ในปี 2017 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่หลากหลายในตลาด

ในทางเทคนิค ราคา XRP กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ $3 ซึ่งทำให้ ราคา XRP เป็นที่จับตามองหลังเคลื่อนไหวเหนือ 3 ดอลลาร์ และการยืนเหนือระดับนี้ได้จะถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการสร้างฐานเพื่อปรับตัวขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้ อาจต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ XRP ในฐานะสินทรัพย์ที่เน้นการใช้งานจริง แม้จะไม่ได้มีการเติบโตที่หวือหวาเท่าเหรียญเกิดใหม่ ซึ่งสถานการณ์นี้แตกต่างจาก Bitcoin ที่พุ่งแรงขณะที่ XRP ยังคงผันผวน ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสัญญาณทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางต่อไป

อนาคตของ BTC? Bitcoin Hyper โปรเจกต์ Layer-2 ที่อาจเปลี่ยนเกม

Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นคริปโตที่น่าจับตาในปี 2025 หลังระดมทุนได้เกือบ 20 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแสที่ Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดใหม่ และ Altcoin Season ที่กำลังคึกคัก

โปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) ช่วยยกระดับ Bitcoin ให้รองรับการใช้งานในโลก DeFi และ dApps ด้วยธุรกรรมความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัยจากเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP)

Bitcoin Hyper เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

Bitcoin Hyper เข้ามาแก้ข้อจำกัดดั้งเดิมของ BTC ทั้งความล่าช้า ค่าธรรมเนียมแพง และการเขียนโปรแกรมที่จำกัด โดยเปิดให้นักพัฒนาใช้เครื่องมือจาก Solana เช่น Rust SDK และ API เพื่อสร้างโทเค็น ใช้ BTC ใน DeFi หรือสร้าง Meme Coin ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับ BTC, ETH และ SOL ช่วยให้ผู้ใช้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย ผ่านการแปลง BTC เป็น Wrapped BTC (WBTC) สำหรับใช้งานบน Layer-2

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Bitcoin Hyper แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,396,455,589,741
6.81
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Ray Dalio ชี้ความเสี่ยง Bitcoin แต่กระแสเงินลงทุนยังไหลไม่หยุด
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-06 08:29:57
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2025
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-06 06:37:30
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า