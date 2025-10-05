BTC $123,680.03 1.01%
ETH $4,542.50 1.20%
SOL $230.73 0.53%
PEPE $0.0000099 -0.38%
SHIB $0.000012 0.19%
BNB $1,165.55 -0.51%
DOGE $0.25 1.30%
XRP $3.01 -0.33%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin และ XRP ทดสอบแนวต้านสำคัญ เสี่ยงผันผวนสูง ลุ้นวิ่งต่อหรือพักฐานใหญ่

Bitcoin BTC XRP ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Bitcoin และ XRP เผชิญหน้ากันท่ามกลางพายุผันผวน

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นอีกครั้ง โดยเฉพาะ 2 เหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ XRP ที่ต่างพยายามเบรกทะลุแนวต้านสำคัญในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

Bitcoin พุ่งขึ้นไปยืนเหนือระดับ $120,000 ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ XRP แม้จะดีดขึ้นไปแตะ $3.10 แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ-ต้านได้อย่างมั่นคง จึงทำให้นักลงทุนหลายฝ่ายเริ่มจับตาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากแรงซื้อไม่ต่อเนื่อง

XRP พยายามฝ่ากระแสขาลง

หากพิจารณาจากกราฟแท่งเทียนรายวันของ XRP จะเห็นได้ว่าราคากำลังพยายามทดสอบแนวต้านจากเส้นขาลง โดยมีระดับ $3.12 เป็นจุดที่ถูกจับตามองมากที่สุด การดีดตัวล่าสุดไปหยุดที่ $3.10 ก่อนจะอ่อนกลับลงมา แต่ก็ยังสามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้มได้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดยังไม่ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถปิดแท่งสัปดาห์เหนือ $3.12 ได้ ความเสี่ยงที่จะร่วงกลับไปทดสอบ $2.72 ก็ยังคงอยู่ และหากระดับนั้นแตกหลุด มีโอกาสไหลลงไปถึงโซน $2.40–$2.50 ได้เช่นกัน โดยนักวิเคราะห์หลายรายเตือนว่า XRP เผชิญแรงกดดันหนักหลังวาฬเตรียมเทขาย จึงยิ่งเพิ่มความผันผวนให้ตลาดมากขึ้น

พลังของ Bitcoin และบทบาทตลาดรวม

ในอีกด้านหนึ่ง Bitcoin ยังคงแสดงความแข็งแกร่งเหนือกว่า โดยการทะลุและยืนเหนือ $120,000 ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนมากขึ้น อีกทั้งดัชนี Bitcoin Dominance ที่กำลังปรับขึ้นยังสะท้อนถึงการที่เงินทุนไหลกลับเข้าหา BTC มากกว่าเหรียญอื่น ๆ

ปัจจัยนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มคาดว่า Bitcoin จะพุ่งแรง ลุ้นทำ ATH ใหม่ ในรอบถัดไป ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงย่อมส่งแรงหนุนต่อบรรยากาศตลาดคริปโตโดยรวม ขณะเดียวกันนักลงทุนก็มองหาโอกาสใน เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ที่อาจได้รับแรงส่งจากการขยับขึ้นของ Bitcoin เช่นกัน

สัปดาห์ชี้ชะตา Bitcoin และ XRP

ไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับทั้งสองเหรียญ การปิดแท่ง 3 วันและแท่งรายสัปดาห์จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางใหญ่ของตลาด สำหรับ XRP การรักษาระดับเหนือ $3.00 ถือว่าจำเป็นต่อการคงโมเมนตัมเชิงบวก ในขณะที่ Bitcoin หากสามารถยืนเหนือ $120,000 ต่อเนื่องได้ ก็จะยืนยันการเบรกเอาต์และเปิดทางสู่การวิ่งขึ้นรอบใหม่ แต่หากล้มเหลว ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่การปรับฐานรอบลึกก็ยังคงอยู่

ท่ามกลางความผันผวนที่สูง นักลงทุนจำนวนมากจึงหันมามองหาพอร์ตเสริมใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพื่อกระจายความเสี่ยงและเกาะกระแสโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือการถือยาวในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง สัปดาห์นี้จึงนับเป็นบททดสอบสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตไปจนถึงสิ้นปี

Bitcoin Hyper เสริมพลัง Layer-2 หนุนกระแส Uptober

แม้ตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งการที่ Bitcoin พุ่งทะลุ $120,000 และ XRP ยังเผชิญแรงกดดัน แต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มจับตาคือโปรเจกต์ใหม่ที่เตรียมพลิกโฉมระบบนิเวศ Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งมาพร้อม Layer-2 ความเร็วสูง และฟีเจอร์ DeFi เต็มรูปแบบที่จะเข้ามาหนุนการใช้งานจริงในอนาคต

Bitcoin Hyper Presale ระดมทุนแรง พร้อมระบบ Staking และ Bridge

ท่ามกลางการวิเคราะห์ที่ชี้ว่าตลาดอาจเผชิญการพักฐาน เหรียญที่มีเทคโนโลยีและโรดแมปชัดเจนย่อมได้เปรียบกว่า โดย Bitcoin Hyper ได้รับแรงสนับสนุนจากสถาบันและสามารถระดมทุนช่วง Presale ทะลุ $21.4 ล้าน พร้อมระบบ staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง จึงไม่แปลกที่หลายฝ่ายจะยกให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025 ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากโมเมนตัมบวกของตลาดในรอบใหม่

ไปยังเพจ Bitcoin Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin และ XRP ทดสอบแนวต้านสำคัญ เสี่ยงผันผวนสูง ลุ้นวิ่งต่อหรือพักฐานใหญ่
Bitcoin ETF เงินเข้ารายสัปดาห์ติดท็อป 2 ตั้งแต่เปิดตัว ลุ้นทำ ATH ใหม่?
Bitcoin พุ่งแตะใกล้ $124K มูลค่าตลาดคริปโตทะลุ $4.21 ล้านล้าน บ่งบอกถึงแรงซื้ออันเข้มข้นในรอบใหม่
ลุ้นเป้า 5 ดอลลาร์! XRP ทะยานหลังวาฬช้อน 370 ล้านเหรียญ
BTC ทะลุ $120K หลัง Bitcoin ETF สร้างวอลุ่ม $5 พันล้าน
Bitcoin พุ่งแรงไม่หยุด นักวิเคราะห์มองเป้าหมายใหม่ที่ $139,000 หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องใน Uptober

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,437,515,779,951
9.31
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP เผชิญแรงกดดันหนักหลังข้อมูล On-chain ชี้วาฬเตรียมเทขาย
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-05 04:52:24
ข่าว Dogecoin
Dogecoin พุ่งแรง 7.55% รับ Uptober! ลุ้นไปต่อหรือย่อตัว?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-05 02:28:34
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า