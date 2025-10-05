Bitcoin และ XRP ทดสอบแนวต้านสำคัญ เสี่ยงผันผวนสูง ลุ้นวิ่งต่อหรือพักฐานใหญ่
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นอีกครั้ง โดยเฉพาะ 2 เหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ XRP ที่ต่างพยายามเบรกทะลุแนวต้านสำคัญในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
Bitcoin พุ่งขึ้นไปยืนเหนือระดับ $120,000 ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ XRP แม้จะดีดขึ้นไปแตะ $3.10 แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ-ต้านได้อย่างมั่นคง จึงทำให้นักลงทุนหลายฝ่ายเริ่มจับตาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากแรงซื้อไม่ต่อเนื่อง
XRP พยายามฝ่ากระแสขาลง
หากพิจารณาจากกราฟแท่งเทียนรายวันของ XRP จะเห็นได้ว่าราคากำลังพยายามทดสอบแนวต้านจากเส้นขาลง โดยมีระดับ $3.12 เป็นจุดที่ถูกจับตามองมากที่สุด การดีดตัวล่าสุดไปหยุดที่ $3.10 ก่อนจะอ่อนกลับลงมา แต่ก็ยังสามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้มได้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดยังไม่ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถปิดแท่งสัปดาห์เหนือ $3.12 ได้ ความเสี่ยงที่จะร่วงกลับไปทดสอบ $2.72 ก็ยังคงอยู่ และหากระดับนั้นแตกหลุด มีโอกาสไหลลงไปถึงโซน $2.40–$2.50 ได้เช่นกัน โดยนักวิเคราะห์หลายรายเตือนว่า XRP เผชิญแรงกดดันหนักหลังวาฬเตรียมเทขาย จึงยิ่งเพิ่มความผันผวนให้ตลาดมากขึ้น
พลังของ Bitcoin และบทบาทตลาดรวม
ในอีกด้านหนึ่ง Bitcoin ยังคงแสดงความแข็งแกร่งเหนือกว่า โดยการทะลุและยืนเหนือ $120,000 ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนมากขึ้น อีกทั้งดัชนี Bitcoin Dominance ที่กำลังปรับขึ้นยังสะท้อนถึงการที่เงินทุนไหลกลับเข้าหา BTC มากกว่าเหรียญอื่น ๆ
ปัจจัยนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มคาดว่า Bitcoin จะพุ่งแรง ลุ้นทำ ATH ใหม่ ในรอบถัดไป ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงย่อมส่งแรงหนุนต่อบรรยากาศตลาดคริปโตโดยรวม ขณะเดียวกันนักลงทุนก็มองหาโอกาสใน เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ที่อาจได้รับแรงส่งจากการขยับขึ้นของ Bitcoin เช่นกัน
สัปดาห์ชี้ชะตา Bitcoin และ XRP
ไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับทั้งสองเหรียญ การปิดแท่ง 3 วันและแท่งรายสัปดาห์จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางใหญ่ของตลาด สำหรับ XRP การรักษาระดับเหนือ $3.00 ถือว่าจำเป็นต่อการคงโมเมนตัมเชิงบวก ในขณะที่ Bitcoin หากสามารถยืนเหนือ $120,000 ต่อเนื่องได้ ก็จะยืนยันการเบรกเอาต์และเปิดทางสู่การวิ่งขึ้นรอบใหม่ แต่หากล้มเหลว ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่การปรับฐานรอบลึกก็ยังคงอยู่
ท่ามกลางความผันผวนที่สูง นักลงทุนจำนวนมากจึงหันมามองหาพอร์ตเสริมใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพื่อกระจายความเสี่ยงและเกาะกระแสโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือการถือยาวในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง สัปดาห์นี้จึงนับเป็นบททดสอบสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตไปจนถึงสิ้นปี
Bitcoin Hyper เสริมพลัง Layer-2 หนุนกระแส Uptober
แม้ตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งการที่ Bitcoin พุ่งทะลุ $120,000 และ XRP ยังเผชิญแรงกดดัน แต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มจับตาคือโปรเจกต์ใหม่ที่เตรียมพลิกโฉมระบบนิเวศ Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งมาพร้อม Layer-2 ความเร็วสูง และฟีเจอร์ DeFi เต็มรูปแบบที่จะเข้ามาหนุนการใช้งานจริงในอนาคต
ท่ามกลางการวิเคราะห์ที่ชี้ว่าตลาดอาจเผชิญการพักฐาน เหรียญที่มีเทคโนโลยีและโรดแมปชัดเจนย่อมได้เปรียบกว่า โดย Bitcoin Hyper ได้รับแรงสนับสนุนจากสถาบันและสามารถระดมทุนช่วง Presale ทะลุ $21.4 ล้าน พร้อมระบบ staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง จึงไม่แปลกที่หลายฝ่ายจะยกให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025 ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากโมเมนตัมบวกของตลาดในรอบใหม่ไปยังเพจ Bitcoin Hyper
