เหลือเชื่อ! XRP อาจพุ่งแตะ $170,000 นักวิเคราะห์ชี้เป้า
วงการคริปโตกำลังฮือฮากับบทวิเคราะห์สุดท้าทายที่คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งทะยานไปถึง 170,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่ปฏิเสธโมเดลการเงินแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง นักวิเคราะห์ชี้ว่าศักยภาพที่แท้จริงของ XRP ในระบบการเงินดิจิทัลแห่งอนาคตนั้นไม่สามารถวัดได้ด้วยมาตรวัดแบบเก่าอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่ากราฟราคากำลังซ้ำรอยประวัติศาสตร์ช่วง Bull Run ครั้งใหญ่ในปี 2017 อีกด้วย
ด้วยปัจจัยบวกที่หลากหลายนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
วิเคราะห์เป้าหมายราคา XRP $170,000 ท้าทายโมเดลเก่า
นักวิเคราะห์คริปโตนามว่า ‘XRP Dragon’ ได้จุดประกายการถกเถียงครั้งใหญ่ด้วยการคาดการณ์ราคา XRP ที่ระดับ 170,000 ดอลลาร์ เขาแย้งว่า “คณิตศาสตร์ของโลกเก่า” (Old world math) เช่น การใช้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป เพราะถูกออกแบบมาสำหรับระบบที่ล้าสมัย
XRP Dragon ได้อธิบายเพิ่มเติมผ่านวิดีโอของเขา โดยเปรียบเทียบว่าการพยายามวัดมูลค่าของ XRP ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิม ก็เหมือนกับการพยายามวัดศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในปี 1995 ด้วยสมุดโทรศัพท์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะมันคือโลกใบใหม่ที่ทำงานด้วยหลักการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
มุมมองของเขาคือ XRP ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระบบการเงินทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนมูลค่าข้ามพรมแดนในขณะที่เงินหลายล้านล้านดอลลาร์กำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการเงินนี้เองที่สนับสนุนว่าเป้าหมายราคาดังกล่าวไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้ แต่เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นคือการอนุมัติ Spot ETF ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยมีแนวโน้มที่ราคา XRP จะพุ่งต่อหาก SEC อนุมัติ และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเข้ามามหาศาล
อย่างไรก็ตาม ในการก้าวขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ XRP ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวการร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดนี้
กราฟ XRP ส่งสัญญาณซ้ำรอย Bull Run ปี 2017
นอกจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานแล้ว ในทางเทคนิคก็มีสัญญาณที่น่าสนใจเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์นามว่า ‘EtherNasyonal’ ได้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา XRP ในปัจจุบันกำลังสะท้อนรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วง Bull Run ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี 2017 อย่างน่าทึ่ง
ในอดีต ราคา XRP ได้เคลื่อนไหวตามลำดับที่คาดการณ์ได้คือ: ช่วงสะสมกำลัง (Accumulation), การปรับตัวขึ้น (Rally), การสะสมกำลังอีกครั้ง (Re-accumulation) และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Explosive Growth) ซึ่งปัจจุบัน EtherNasyonal มองว่า XRP กำลังอยู่ในช่วงพักตัวสะสมกำลัง (Consolidation) ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ในปี 2017
จากกราฟการวิเคราะห์ของเขา หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย XRP อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 10 ดอลลาร์ภายในปี 2025 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแจกจ่าย (Distribution Phase) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวตอกย้ำถึงศักยภาพที่น่าจับตามองของเหรียญนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ยิ่งไปกว่านั้น สถิติในอดีตยังตอกย้ำมุมมองเชิงบวกนี้ โดยมีบทวิเคราะห์ชี้ว่าXRP มักทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเคยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 140% ทำให้นักลงทุนต่างจับตาการทดสอบแนวต้านสำคัญในช่วงสิ้นปี
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ตลาดมากขึ้น ซึ่งClaude AI ได้คาดการณ์ว่า XRP มีโอกาสทำสถิติใหม่ ภายในสิ้นปี 2025 หากตลาดยังคงอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นเช่นนี้
Bitcoin Hyper ระดมทุนพุ่งแรง! ลุยสร้าง Layer-2 บน Solana เพื่อ BTC
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจับตาในฐานะ Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ยกระดับการใช้งาน Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ภายในเวลาเพียงสองเดือน โครงการสามารถระดมทุนได้เกือบ 20 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางกระแส Bitcoin และ Altcoin ที่กำลังร้อนแรง
แพลตฟอร์มนี้มุ่งแก้ข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ด้วยความเร็วหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และความปลอดภัยจาก Zero-Knowledge Proof (ZKP) ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็นผ่าน Meme Coin Factory, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็กเกือบไร้ค่าธรรมเนียม รวมถึงเชื่อมต่อ GameFi และ NFT ผ่านชุมชน Solana
Bitcoin Hyper ยังมาพร้อม Cross-Chain Bridge รองรับ BTC, ETH และ SOL โดยใช้ระบบ Wrapped BTC (WBTC) เป็นตัวกลาง โทเค็น $HYPER ทำหน้าที่เป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ขณะเดียวกัน โครงสร้าง Presale แบบโปร่งใส ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม ราคาที่ปรับขึ้นตามรอบยังสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติม ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ Bitcoin Hyper ถูกมองว่ามีศักยภาพเติบโตสูงในตลาดคริปโตช่วงขาขึ้น
หากคุณต้องการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้น อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper
ให้ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ช่วยยืนยันข้อมูลทางการ และใช้ X และ ช่อง Telegram เพื่อติดตามบรรยากาศตลาดแบบเรียลไทม์ไปยัง Bitcoin Hyper