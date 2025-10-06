ลุ้นข่าวใหญ่! XRP จ่อทะยานสู่ $5 หลัง Ripple ยื่นขอใบอนุญาตธนาคาร
ราคา XRP กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากได้เคลื่อนไหวเหนือระดับ 3 ดอลลาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2025 แม้จะปรับตัวขึ้นเพียง 2% ซึ่งดูเหมือนจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่า Bitcoin และ Ethereum ที่พุ่งขึ้นกว่า 3%
แต่ความเคลื่อนไหวนี้กลับส่งสัญญาณว่า XRP อาจกำลังสะสมพลังเพื่อการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ โดยมีปัจจัยสำคัญคือข่าวลือที่ว่า Ripple กำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญสำหรับเหรียญนี้
จับตา Ripple ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารจุดชนวนราคา XRP
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคา XRP ในปัจจุบันคือการคาดการณ์เกี่ยวกับการที่ Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารต่อสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐฯ
หากได้รับการอนุมัติ จะทำให้ Ripple กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทคริปโตต่อจาก Kraken และ Circle ที่ได้รับสถานะเทียบเท่าธนาคารในระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ ได้โดยตรง
การได้รับใบอนุญาตนี้จะเปิดทางให้ Ripple สามารถรับฝากเงิน ชำระธุรกรรม และให้บริการรับฝากสินทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดยมี XRP เป็นสินทรัพย์หนุนหลังการดำเนินงานด้านสภาพคล่องบนบล็อกเชน
กระแสบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับ “Ripple National Bank” ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ใช้งานรายหนึ่งคาดการณ์ว่ากระบวนการพิจารณาอาจใช้เวลา 5-6 เดือน ซึ่งอาจหมายถึงข่าวดีในช่วงคริสต์มาส
แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันกำลังวางสถานะในทิศทางบวก
ข้อมูลจาก CoinGlass เผยว่าปริมาณ Open Interest ของ XRP พุ่งขึ้น 4% ใน 24 ชั่วโมง แตะระดับ 8,900 ล้านดอลลาร์ สวนทางกับปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตที่ลดลง 10.4% เหลือประมาณ 5.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเก็งกำไรจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์กราฟ XRP: แนวต้านสำคัญสู่เป้าหมายราคา 5 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันของ XRP/USD ยืนยันถึงแนวโน้มเชิงบวก แม้ปริมาณการซื้อขายจะเบาบางในช่วงสุดสัปดาห์ ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.99 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands แบบ 20 วันที่ 2.93 ดอลลาร์ และได้รับการสนับสนุนจากเส้น Parabolic Stop and Reverse ที่ 2.74 ดอลลาร์
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Volume Delta ยังพลิกกลับมาเป็นบวกที่ +2.7 ล้าน ซึ่งยืนยันถึงการกลับมาของแรงซื้อ
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Bands บริเวณ 3.13 ดอลลาร์ การที่ราคา XRP สามารถปิดเหนือระดับ 3.15 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการทะลุกรอบการสะสมพลังที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์ และอาจเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ระดับ 5 ดอลลาร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก XRP ETF ได้รับการอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 2.93 ดอลลาร์ได้ อาจเกิดการปรับฐานระยะสั้นลงมาที่แนวรับถัดไปบริเวณ 2.74 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เส้น Parabolic Stop and Reverse ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coinspeaker.com/xrp-price-moves-into-5-breakout-range-as-community-speculates-on-ripple-national-bank/
