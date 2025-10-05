BTC $122,226.95 -0.28%
XRP เผชิญแรงกดดันหนักหลังข้อมูล On-chain ชี้วาฬเตรียมเทขาย

อัปเดตล่าสุด: 
ตลาดกำลังจับตาสัญญาณเตือนที่น่ากังวลจากเหรียญ XRP หลังข้อมูล On-Chain ล่าสุดเผยให้เห็นกิจกรรมที่ผิดปกติของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงเทขายครั้งสำคัญในเร็ว ๆ นี้

อีกทั้งนักวิเคราะห์ได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณเหรียญ XRP บนกระดานเทรดชั้นนำหลายแห่งพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สร้างแรงกดดันต่อราคาที่กำลังซื้อขายอยู่บริเวณ 3 ดอลลาร์

เจาะลึกข้อมูล On-Chain: สัญญาณเตือนจากวาฬ XRP

นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดัง CryptoOnchain ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2025 โดยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวาฬ XRP ผ่านตัวชี้วัดอัตราส่วนอุปทานบนกระดานเทรด (Exchange Supply Ratio) ซึ่งใช้วัดสัดส่วนของเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บนกระดานเทรดเทียบกับอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุปทานของ XRP บนกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Bithumb, Bitget, Bitfinex และ Binance ได้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าวาฬอาจกำลังเคลื่อนย้ายเหรียญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเทขาย

โดยปกติแล้ว เมื่อมีเหรียญพร้อมขายบนกระดานเทรดมากขึ้น ก็จะยิ่งสร้างแรงกดดันด้านราคาและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง

ตลาด Futures ส่งสัญญาณ Bearish Divergence กดดันราคา XRP

นอกเหนือจากข้อมูลอุปทานบนกระดานเทรดแล้ว นักวิเคราะห์ยังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม CryptoQuant ที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณภาวะขัดแย้งแบบขาลง (Bearish Divergence) ในตลาด Futures ของ XRP โดยใช้ตัวชี้วัดอัตราส่วนคำสั่งซื้อ-ขายเชิงรุกของผู้เข้าซื้อขาย (Taker Buy Sell Ratio) ซึ่งวัดความสมดุลระหว่างคำสั่งซื้อและขายแบบเชิงรุก

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ราคา XRP จะเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 3 ดอลลาร์ แต่อัตราส่วนคำสั่งซื้อกลับดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 สถานการณ์นี้อาจหมายถึงนักลงทุนกำลังทยอยทำกำไร หรือคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลงในอนาคตอันใกล้

แม้เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการรายงานว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ได้ทำการซื้อ XRP จำนวน 370 ล้าน XRP แต่ปริมาณเหรียญที่เพิ่มขึ้นบนกระดานเทรดและสัญญาณทั้งหมดได้บ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานราคา XRP ในเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนจึงควรจับตาระดับแนวรับจิตวิทยาที่ 3 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/6bb81-xrp

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
