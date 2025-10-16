BTC $111,432.41 -0.48%
SEC ส่งซิกเขียว! XRP จ่อลอกการบ้านปี 2017 ลุ้นพุ่งแรงอีกครั้ง

ภาพเหรียญ XRP เรืองแสงอยู่กลางภาพ โดยมีฉากหลังเป็นอาคารที่ทำการของ SEC สื่อถึงสัญญาณบวกด้านกฎระเบียบ

ราคา XRP กำลังเผชิญแรงกดดันจากตลาดคริปโตโดยรวม โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.42 ดอลลาร์ ลดลงราว 2.46% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนในระยะสั้น กลับมีสัญญาณบวกที่น่าจับตา หลังจาก Paul Atkins หนึ่งในคณะกรรมาธิการของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ออกมาส่งสัญญาณว่ายุคของคริปโตมาถึงแล้ว ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอนาคตของ XRP และบริษัท Ripple ท่ามกลางการวิเคราะห์ว่ากราฟราคากำลังมีรูปแบบคล้ายกับช่วงกระทิงในปี 2017

ด้วยแนวโน้มเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นนี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในตลาด และจัดให้ XRP เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตสูงเมื่อเทียบกับเหรียญอื่น ๆ ในตลาด

ถึงแม้ว่าในภาพรวมรายสัปดาห์ ราคา XRP จะร่วงลงแต่ก็ยังมีปัจจัยบวกให้จับตา แต่สัญญาณล่าสุดจาก ก.ล.ต. ก็ได้สร้างความหวังครั้งใหม่ให้กับนักลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของบทความ

ท่าที SEC เปลี่ยนไป? สัญญาณบวกต่อ XRP และ Ripple

ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สร้างความหวังให้กับอุตสาหกรรมคริปโต มาจากการแสดงความคิดเห็นของ Paul Atkins กรรมาธิการ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ที่ระบุว่า Cryptocurrency, สินทรัพย์ดิจิทัล และ Tokenization ได้กลายเป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆ ของหน่วยงานแล้ว โดยเขาได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อดึงดูดนวัตกรรมและเงินทุนให้กลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

ท่าทีดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากนโยบายเดิมที่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนและผลักดันให้โครงการบล็อกเชนจำนวนมากต้องย้ายฐานไปต่างประเทศ หาก ก.ล.ต. ดำเนินการตามแนวทางใหม่นี้จริง อาจเป็นการปูทางให้บริษัทอย่าง Ripple และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP สามารถขยายกรณีการใช้งานไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความชัดเจนด้านกฎระเบียบเป็นปัจจัยสำคัญที่สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ต้องการ

นอกจากนี้ ความสามารถในการขยายตัวดังกล่าวยังทำให้ XRP ถูกจับตาในฐานะ Ethereum Killer ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสเติบโตสูงหากสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งสำคัญได้

วิเคราะห์ XRP: ลุ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์ปี 2017

ในเชิงเทคนิค นักวิเคราะห์หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างราคาของ XRP ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบในช่วงตลาดกระทิงครั้งใหญ่เมื่อปี 2017 หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดของปีนี้ แต่ถูกปฏิเสธที่แนวต้านเดิมของปี 2017 ก่อนจะย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญอีกครั้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คล้ายกับช่วงสะสมพลังในอดีต

มุมมองเชิงบวกนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยล่าสุด Claude AI คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2025 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการเติบโตที่น่าจับตามอง

นักวิเคราะห์ชี้ว่า หากรูปแบบดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป นี่อาจเป็นช่วงสะสมกำลังก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ (Parabolic Rally) อีกรอบ โดยแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือช่วง 2.30 – 2.40 ดอลลาร์ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นโซน “Golden Pocket” ของ Fibonacci หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ โอกาสไปต่อก็ยังคงสดใส แต่หากราคาปิดรายวันหลุดต่ำกว่า 2.30 ดอลลาร์ อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่ 2.05 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านสำคัญที่ต้องฝ่าไปให้ได้อยู่ที่ช่วง 2.60 – 2.80 ดอลลาร์ และมีด่านใหญ่ที่ 3.10 ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ปัจจัยสำคัญที่ตลาดกำลังจับตามองคือการอนุมัติ ETF ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่า XRP กำลังพักฐานเพื่อรอข่าวดีเรื่องนี้ และอาจเป็นแรงส่งให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญไปได้

จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการลงทุนในเหรียญที่จัดตั้งขึ้นแล้ว นักลงทุนบางส่วนยังมองหาโอกาสในการเติบโตที่สูงขึ้นจากโครงการเหรียญคริปโต Presale ที่มีอนาคต ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจหากโครงการประสบความสำเร็จในระยะยาว

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
