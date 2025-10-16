โค่นบัลลังก์? นักวิเคราะห์ชี้ XRP คือ Ethereum Killer ตัวจริง
กระแสในวงการคริปโตกำลังร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีบทวิเคราะห์ที่กล้าหาญออกมาประกาศว่า XRP อาจไม่ได้เป็นเพียงเหรียญสำหรับการชำระเงินและโอนมูลค่าอีกต่อไป โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่าการพุ่งขึ้นของราคาในรอบถัดไป อาจทำให้ XRP ก้าวขึ้นมาเป็น “Ethereum Killer” หรือผู้ท้าชิงบัลลังก์ของ Ethereum ได้เลยทีเดียว ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มก็กำลังจับตาสัญญาณใหม่ๆ ที่บ่งชี้ว่าการแรลลี่ครั้งใหญ่อาจใกล้กว่าที่หลายคนคาดคิด
ด้วยศักยภาพที่น่าจับตามองนี้เอง ทำให้ XRP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสเติบโตสูง
วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณจาก Peter Brandt สู่ฉายา ‘Ethereum Killer’
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเหรียญ XRP กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาเป็นบวก หลังจากที่ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศนี้ ได้เกิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจขึ้น เมื่อ Alex Cobb นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) ได้ออกมาคาดการณ์ว่า การแรลลี่ครั้งต่อไปของ XRP จะทำให้มันกลายเป็นผู้โค่นล้ม Ethereum
การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่ XRP และ AVAX พุ่งแรงสวนกระแสตลาด มาแล้ว ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของเหรียญในการเป็นผู้นำการฟื้นตัว
คำกล่าวอ้างที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนาน ได้แชร์กราฟราคาระยะยาวของ XRP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) บนไทม์เฟรมรายสัปดาห์ พร้อมตั้งคำถามว่า “เคยมีกราฟระยะยาวไหนที่บริสุทธิ์และชัดเจนเท่านี้มาก่อนหรือไม่?”
โครงสร้างกราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาในช่วงปลายปี 2024 และกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้ จะเป็นการเปิดทางให้ราคา XRP พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
ความชัดเจนของโครงสร้างกราฟนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนในวงการคริปโตจำนวนมาก และ Alex Cobb ได้ตีความว่านี่คือสัญญาณของการ Breakout ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะท้าทาย Ethereum โดยตรง เขากล่าวว่า “การพุ่งขึ้นระลอกถัดไปของ XRP จะเป็นจุดจบของ Ethereum” แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า หาก XRP สามารถ Breakout และรักษาระดับราคาขาขึ้นได้อย่างยั่งยืน ปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้ามาจะมหาศาลพอที่จะทำให้มันท้าชิงตำแหน่ง Altcoin ที่ใหญ่ที่สุดจาก Ethereum ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกองทุน Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต
ประเด็นเรื่อง ETF นี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนจับตามอง เพราะหากเกิดขึ้นจริงก็อาจเป็น โอกาสทองของ XRP ที่จะจุดประกายรอบขาขึ้นครั้งใหม่ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาอีกมหาศาล
จับตาสภาพคล่องและสัญญาณ On-Chain: XRP จ่อทำประวัติศาสตร์?
นอกเหนือจากการวิเคราะห์กราฟราคาแล้ว นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองไปที่กระแสเงินทุนและสัญญาณบนบล็อกเชน (On-chain) ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงของราคาในรอบถัดไป ตัวอย่างเช่น Ripple Bull Winkle นักวิเคราะห์คริปโตอีกราย เชื่อว่าคลื่นลูกใหญ่ระลอกใหม่ของ XRP นั้นใกล้เข้ามามากกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้
มุมมองของเขาอิงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องบนบล็อกเชน ซึ่งเขาชี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเฟสใหม่ของการเคลื่อนไหวในตลาด โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสร้าง (Mint) เหรียญ USDC มูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ที่ USDC Treasury ซึ่ง Ripple Bull Winkle มองว่าการออก Stablecoin จำนวนมากเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องระดับสถาบันที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีบางตัว และ XRP ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นไปได้ เขากล่าวเสริมอย่างมั่นใจว่า “เตรียมตัวให้พร้อมทุกคน XRP กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์” ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาของ XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.51 เพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาด
นอกเหนือจากการลงทุนในเหรียญที่มีชื่อเสียงอย่าง XRP แล้ว นักลงทุนบางส่วนยังมองหาโอกาสการเติบโตในระยะเริ่มต้น ซึ่ง เหรียญ Presale ดาวรุ่งปี 2025 ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนต้นน้ำที่อาจให้ผลตอบแทนสูง
Best Wallet แอปคริปโต non-custodial ที่นักเทรด XRP ต้องมี!
Best Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial ที่โดดเด่นด้วยการรองรับหลากหลายเครือข่าย พัฒนาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยระดับสถาบัน ล่าสุด Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ไปแล้วกว่า 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะการใช้เพื่อจัดเก็บ XRP
Best Wallet ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง เช่น การรองรับ XRP เต็มรูปแบบ ทำให้สามารถซื้อและเทรดเหรียญ XRP ได้โดยตรง รวมถึง Native Bitcoin Swaps สำหรับการแลกเปลี่ยนเหรียญบนเครือข่าย Bitcoin และการสลับข้ามเชน นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards ที่ให้ผู้ใช้สะสม BW Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานง่ายและสวยงามยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันยังรองรับภาษาเกาหลีเต็มรูปแบบ และเตรียมเปิดตัวภาษาไทยในอนาคต
สำหรับผู้ถือโทเค็น $BEST จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม Presale และ Airdrop จากโครงการพันธมิตร รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ลดลงสำหรับการทำธุรกรรมภายในแอป ในอนาคต Best Wallet มีแผนจะเปิดตัว Best Card ที่สามารถใช้จ่ายผ่าน Google Pay/Apple Pay พร้อมรับ cashback และเพิ่มฟีเจอร์การเทรดอนุพันธ์ ระบบ DCA อัตโนมัติ และการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์
หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Best Wallet แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegramดาวน์โหลดแอพ Best Wallet