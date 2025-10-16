BTC $110,766.21 -1.80%
XRP ข่าวล่าสุด

โค่นบัลลังก์? นักวิเคราะห์ชี้ XRP คือ Ethereum Killer ตัวจริง

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP สีทองนั่งบนบัลลังก์ดิจิทัลเหนือ Ethereum

กระแสในวงการคริปโตกำลังร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีบทวิเคราะห์ที่กล้าหาญออกมาประกาศว่า XRP อาจไม่ได้เป็นเพียงเหรียญสำหรับการชำระเงินและโอนมูลค่าอีกต่อไป โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่าการพุ่งขึ้นของราคาในรอบถัดไป อาจทำให้ XRP ก้าวขึ้นมาเป็น “Ethereum Killer” หรือผู้ท้าชิงบัลลังก์ของ Ethereum ได้เลยทีเดียว ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มก็กำลังจับตาสัญญาณใหม่ๆ ที่บ่งชี้ว่าการแรลลี่ครั้งใหญ่อาจใกล้กว่าที่หลายคนคาดคิด

ด้วยศักยภาพที่น่าจับตามองนี้เอง ทำให้ XRP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสเติบโตสูง

วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณจาก Peter Brandt สู่ฉายา ‘Ethereum Killer’

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเหรียญ XRP กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาเป็นบวก หลังจากที่ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศนี้ ได้เกิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจขึ้น เมื่อ Alex Cobb นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) ได้ออกมาคาดการณ์ว่า การแรลลี่ครั้งต่อไปของ XRP จะทำให้มันกลายเป็นผู้โค่นล้ม Ethereum

การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่ XRP และ AVAX พุ่งแรงสวนกระแสตลาด มาแล้ว ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของเหรียญในการเป็นผู้นำการฟื้นตัว

คำกล่าวอ้างที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนาน ได้แชร์กราฟราคาระยะยาวของ XRP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) บนไทม์เฟรมรายสัปดาห์ พร้อมตั้งคำถามว่า “เคยมีกราฟระยะยาวไหนที่บริสุทธิ์และชัดเจนเท่านี้มาก่อนหรือไม่?”

โครงสร้างกราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาในช่วงปลายปี 2024 และกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้ จะเป็นการเปิดทางให้ราคา XRP พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

ความชัดเจนของโครงสร้างกราฟนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนในวงการคริปโตจำนวนมาก และ Alex Cobb ได้ตีความว่านี่คือสัญญาณของการ Breakout ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะท้าทาย Ethereum โดยตรง เขากล่าวว่า “การพุ่งขึ้นระลอกถัดไปของ XRP จะเป็นจุดจบของ Ethereum” แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า หาก XRP สามารถ Breakout และรักษาระดับราคาขาขึ้นได้อย่างยั่งยืน ปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้ามาจะมหาศาลพอที่จะทำให้มันท้าชิงตำแหน่ง Altcoin ที่ใหญ่ที่สุดจาก Ethereum ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกองทุน Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต

ประเด็นเรื่อง ETF นี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนจับตามอง เพราะหากเกิดขึ้นจริงก็อาจเป็น โอกาสทองของ XRP ที่จะจุดประกายรอบขาขึ้นครั้งใหม่ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาอีกมหาศาล

จับตาสภาพคล่องและสัญญาณ On-Chain: XRP จ่อทำประวัติศาสตร์?

นอกเหนือจากการวิเคราะห์กราฟราคาแล้ว นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองไปที่กระแสเงินทุนและสัญญาณบนบล็อกเชน (On-chain) ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงของราคาในรอบถัดไป ตัวอย่างเช่น Ripple Bull Winkle นักวิเคราะห์คริปโตอีกราย เชื่อว่าคลื่นลูกใหญ่ระลอกใหม่ของ XRP นั้นใกล้เข้ามามากกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้

มุมมองของเขาอิงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องบนบล็อกเชน ซึ่งเขาชี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเฟสใหม่ของการเคลื่อนไหวในตลาด โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสร้าง (Mint) เหรียญ USDC มูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ที่ USDC Treasury ซึ่ง Ripple Bull Winkle มองว่าการออก Stablecoin จำนวนมากเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องระดับสถาบันที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีบางตัว และ XRP ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นไปได้ เขากล่าวเสริมอย่างมั่นใจว่า “เตรียมตัวให้พร้อมทุกคน XRP กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์” ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาของ XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.51 เพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาด

นอกเหนือจากการลงทุนในเหรียญที่มีชื่อเสียงอย่าง XRP แล้ว นักลงทุนบางส่วนยังมองหาโอกาสการเติบโตในระยะเริ่มต้น ซึ่ง เหรียญ Presale ดาวรุ่งปี 2025 ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนต้นน้ำที่อาจให้ผลตอบแทนสูง

Best Wallet แอปคริปโต non-custodial ที่นักเทรด XRP ต้องมี!

Best Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial ที่โดดเด่นด้วยการรองรับหลากหลายเครือข่าย พัฒนาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยระดับสถาบัน ล่าสุด Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ไปแล้วกว่า 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะการใช้เพื่อจัดเก็บ XRP

หน้าเว็บไซต์พรีเซลเหรียญ BEST กระเป๋าคริปโต Best Wallet

Best Wallet ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง เช่น การรองรับ XRP เต็มรูปแบบ ทำให้สามารถซื้อและเทรดเหรียญ XRP ได้โดยตรง รวมถึง Native Bitcoin Swaps สำหรับการแลกเปลี่ยนเหรียญบนเครือข่าย Bitcoin และการสลับข้ามเชน นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards ที่ให้ผู้ใช้สะสม BW Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานง่ายและสวยงามยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันยังรองรับภาษาเกาหลีเต็มรูปแบบ และเตรียมเปิดตัวภาษาไทยในอนาคต

สำหรับผู้ถือโทเค็น $BEST จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม Presale และ Airdrop จากโครงการพันธมิตร รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ลดลงสำหรับการทำธุรกรรมภายในแอป ในอนาคต Best Wallet มีแผนจะเปิดตัว Best Card ที่สามารถใช้จ่ายผ่าน Google Pay/Apple Pay พร้อมรับ cashback และเพิ่มฟีเจอร์การเทรดอนุพันธ์ ระบบ DCA อัตโนมัติ และการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์

หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Best Wallet แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram

ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
