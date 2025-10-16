XRP เนื้อหอม! Ripple จับมือ Absa Bank ลุ้นราคาฟื้นตัว $3

BTC $110,766.21 -1.80%
ราคา XRP กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $2.5 หลังจากปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความเชื่อมั่นเชิงบวกกลับคืนมาอีกครั้ง โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุน Spot XRP ETF และข่าวการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งใหม่ระหว่าง Ripple และ Absa Bank ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในแอฟริกา จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างให้ความสนใจกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางต่อไป

ข่าวดีหนุน XRP: ลุ้นอนุมัติ ETF และ Ripple ขยายฐานสู่แอฟริกา

อนาคตอันใกล้ของราคา XRP อาจถูกกำหนดโดยการตัดสินใจของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุน Spot XRP ETF หลายฉบับระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคมนี้ โดยมีบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำอย่าง Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary, WisdomTree และ CoinShares อยู่ในรายชื่อ ขณะที่คำขอของ Franklin Templeton ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน

ความต้องการของนักลงทุนนั้นมีอยู่สูง เห็นได้จากกองทุน Rex-Osprey XRPR ETF ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน และมีปริมาณการซื้อขายวันแรกสูงถึง 37.7 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งกองทุนภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนของ Ripple หลังชนะคดีในปี 2025

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่จากการที่การทำงานของ SEC อาจล่าช้าลงเนื่องจากการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วนที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปัจจัยเรื่องการอนุมัติ ETF นี้เองที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่า XRP กำลังอยู่ในช่วงพักฐานเพื่อรอแรงส่งใหม่ ซึ่งหากมีข่าวดีออกมาก็อาจส่งผลให้ราคามีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ

อีกหนึ่งข่าวใหญ่คือการประกาศความร่วมมือระหว่าง Ripple กับ Absa Bank เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นลูกค้ารายใหญ่ด้านการรับฝากสินทรัพย์ (custody) รายแรกในทวีปแอฟริกาของ Ripple โดย Absa เป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลกว่า 119,000 ล้านดอลลาร์ และดำเนินงานใน 12 ประเทศทั่วแอฟริกา

ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ Absa Bank ใช้แพลตฟอร์ม Self-custodial ของ Ripple เพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลและเหรียญ Stablecoin RLUSD ของ Ripple อย่างปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะขยายเครือข่ายของ Ripple ไปยัง 5 ทวีปทั่วโลก แต่ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (Tokenized Assets) และบริการ On-Demand Liquidity สำหรับสถาบันการเงินอีกด้วย

การขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนี้ยังตอกย้ำมุมมองของนักวิเคราะห์บางส่วนที่จับตา XRP ในฐานะ Ethereum Killer ที่อาจเข้ามาท้าทายส่วนแบ่งตลาดในอนาคต

วิเคราะห์กราฟราคา XRP: จับตาแนวรับสำคัญและเป้าหมายฟื้นตัว

ณ เวลาที่รายงาน ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ $2.42 ลดลง 3.6% ในรอบ 24 ชั่วโมง และร่วงลงกว่า 15% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาได้ปรับตัวลงมาแล้วประมาณ 33% จากจุดสูงสุดที่ $3.65 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงลดลง 27% เหลือ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลจาก CoinGlass ยังชี้ว่า Open Interest ลดลง 2.2% และปริมาณซื้อขายตราสารอนุพันธ์ลดลง 36.5% ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงเก็งกำไรในระยะสั้น

ในเชิงเทคนิค ราคา XRP ได้ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งยืนยันถึงแรงกดดันในฝั่งขาลงระยะสั้น ขณะที่เส้น Bollinger Bands ที่กว้างขึ้นสะท้อนถึงความผันผวนที่สูง โดยราคากำลังซื้อขายใกล้กับขอบล่างของแบนด์ที่ประมาณ $2.29 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ส่วนอินดิเคเตอร์ MACD ยังคงให้สัญญาณขายอ่อนๆ แต่ดัชนี RSI ที่ 33.9 บ่งชี้ว่าราคาใกล้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) แล้ว

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความนิยมสูงในตลาด 16-10-2025

หากฝั่งกระทิงสามารถป้องกันแนวรับสำคัญที่โซน $2.30–$2.40 ไว้ได้ ราคา XRP อาจมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $2.75–$2.85 อีกครั้ง และหากสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปคือ $3.00–$3.20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข่าวดีเรื่อง ETF เข้ามาหนุน แต่ในทางกลับกัน หากแนวรับนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไป โดยมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ $2.00–$2.10

ขณะเดียวกัน ในมุมมองระยะยาวก็เริ่มมีผู้ที่มองเห็นศักยภาพที่ไกลกว่านั้น โดยล่าสุดมีการคาดการณ์จาก AI ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนระยะยาว

ด้วยศักยภาพที่น่าจับตานี้ ทำให้ XRP มักถูกรวมอยู่ในลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ควบคู่ไปกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

