Claude AI ชี้ XRP, Shiba Inu และ Solana อาจพุ่งแรงปลายปี 2025
Claude ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ ChatGPT สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดเผยการคาดการณ์ราคาเหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง XRP, Shiba Inu และ Solana ที่อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดภายในสิ้นปี 2025 นี้
โดย Claude มองว่าเหรียญเหล่านี้อาจเป็นนกฟีนิกซ์ที่ฟื้นคืนชีพจากเหตุการณ์ Flash Crash ครั้งล่าสุด และมีโอกาสทะยานขึ้นรับช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี
เจาะสัญญาณกระทิงจาก “Uptober” และสภาวะตลาดล่าสุด
ในประวัติศาสตร์วงการคริปโต เดือนตุลาคมมักถูกมองว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นหรือ “Uptober” ซึ่งเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ตลาดกระทิงในระยะยาว โดยล่าสุด Bitcoin ก็เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 126,000 ดอลลาร์ก่อนจะถูกสกัดด้วยการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ของโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ซึ่งส่งผลให้ตลาดเกิดการร่วงลงอย่างแรงและเกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีประสบการณ์กลับมองว่าการปรับฐานราคาที่รุนแรงดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของตลาด เป็นเหมือนการ “ชำระล้าง” นักลงทุนที่ตื่นตระหนกและเทรดเดอร์ที่ใช้ Leverage มากเกินไปออกจากตลาด ซึ่งในอดีต ตลาดคริปโตเคยผ่านการปรับฐานครั้งใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่เสมอ
Claude AI คาดการณ์ราคา XRP แตะ 20 ดอลลาร์
Claude AI ได้คาดการณ์ว่าราคาของ XRP มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นไปสู่ช่วงราคา 5-20 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี 2025 ซึ่งหากเป้าหมายสูงสุดเป็นจริง หมายความว่ามีโอกาสเติบโตถึง 8 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.46 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของราคา XRP คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple ในคดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ หลังต่อสู้กันมานานถึง 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ราคาพุ่งไปแตะ 3.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าของ XRP เพิ่มขึ้นถึง 355% ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นกว่าเหรียญขนาดใหญ่เหรียญอื่น ๆ โดยในช่วงเวลาเดียวกัน ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น 72% และ Ethereum เพิ่มขึ้น 57%
นอกจากนี้ การวิเคราะห์กราฟยังพบรูปแบบธงกระทิงเกิดขึ้นถึง 3 ครั้งในปี 2025 ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นสัญญาณก่อนการทะลุเส้นแนวโน้มครั้งใหญ่ ซึ่งในกรณีของ XRP ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยบวกต่าง ๆ อาจผลักดันให้ราคา XRP เข้าใกล้เป้าหมายที่ 20 ดอลลาร์ได้
Claude AI คาดการณ์ราคา Shiba Inu มีโอกาสโต 10 เท่า
Shiba Inu ซึ่งเปิดตัวในปี 2020 ยังคงเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของ Dogecoin ในหมวดหมู่เหรียญมีม ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้ Shiba Inu เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ปัจจุบันราคาเหรียญอยู่ที่ประมาณ 0.00001 ดอลลาร์และยังคงทรงตัว ซึ่งสะท้อนถึงช่วงพักตัวของตลาดคริปโตโดยรวม
ในทางเทคนิค Shiba Inu ยังไม่สามารถทะลุกรอบธงกระทิงที่ก่อตัวมาตลอดทั้งปีได้ แต่หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.000025 ดอลลาร์ได้ในเดือนพฤศจิกายน โอกาสที่ราคาจะพุ่งทะยานก็มีสูงมาก โดย AI คาดการณ์ว่าราคา Shiba Inu อาจไปถึงช่วง 0.00005-0.0001 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงถึง 10 เท่าจากระดับราคาปัจจุบัน
ที่สำคัญ Shiba Inu ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมอีกต่อไป แต่ได้พัฒนาไปสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่าย Layer-2 ของตัวเอง เทคโนโลยีนี้ช่วยให้มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำ รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ และเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทำให้ Shiba Inu มีประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนและแตกต่างจากเหรียญมีมส่วนใหญ่
Claude AI คาดการณ์ราคา Solana อาจถึง 500 ดอลลาร์
Solana ยังคงโดดเด่นในฐานะหนึ่งในเครือข่าย Smart Contract ชั้นนำของโลก ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงกว่า 105,500 ล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ล็อกไว้ในระบบทะลุ 11,300 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้มีการคาดการณ์อย่างหนาหูว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อาจอนุมัติ Solana Spot ETF ก่อนสิ้นเดือนนี้ ซึ่งจะเปิดประตูให้เงินทุนสถาบันไหลเข้าสู่ Solana อย่างมหาศาล เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin และ Ethereum ETF
นอกจากนี้ Solana ยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางด้านการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนและการเติบโตของ Stablecoin ซึ่งความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า Ethereum มาก ทำให้ Solana มีความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว
ราคา Solana เคยแตะระดับ 250 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมก่อนจะปรับตัวลงมาที่ 100 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 196 ดอลลาร์ประกอบกับค่า RSI ที่ต่ำเพียง 43 ซึ่งบ่งชี้ว่า Solana อาจอยู่ในภาวะมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง โดย AI ทำนายว่าการทะลุเส้นแนวโน้มครั้งล่าสุดอาจผลักดันให้ราคา Solana พุ่งขึ้นไปสู่ช่วง 367-500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 70% จากสถิติสูงสุดเดิม
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/id/news/leading-ai-claude-predicts-the-price-of-xrp-shiba-inu-solana-by-the-end-of-2025/
Maxi Doge คู่แข่ง Dogecoin น้องใหม่ที่น่าจับตา
ท่ามกลางกระแสของเหรียญมีม Maxi Doge ได้ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้ท้าชิงรายใหม่ที่พร้อมจะท้าทายบัลลังก์ของ Dogecoin ปัจจุบันโทเคนนี้อยู่ในช่วง Presale และสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนกลุ่มแรก
จุดเด่นของเหรียญใหม่นี้คือการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยวางตัวเป็น “ญาติของ Dogecoin” ที่ต้องการจะก้าวขึ้นมาสู่สปอตไลท์ ด้วยพลังของมีมและการสนับสนุนจากชุมชนสายซิ่ง
โทเคน Maxi Doge ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ซึ่งให้ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับเครือข่าย Dogecoin ที่เก่ากว่า
นอกจากนี้ โครงการยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมบน Telegram และ X รวมถึงมีแผนจะร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ในอนาคต โดย 25% ของอุปทานทั้งหมด 150,240 ล้านโทเคนถูกจัดสรรไว้สำหรับ “Maxi Fund” เพื่อใช้ในการตลาดและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเปิดให้ทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 84% ต่อปี
สำหรับผู้ที่ติดตาม Maxi Doge มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge เพื่ออัปเดตมุมมอง
ติดตามแผนงานได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และประกาศสำคัญจากโครงการผ่าน X และ Telegram
