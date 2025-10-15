โอกาสทอง XRP! ETF อาจจุดประกายรอบขาขึ้นครั้งใหม่
ราคา XRP กำลังเผชิญกับความผันผวนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่แนวโน้มในภาพรวมยังคงแข็งแกร่งและเป็นบวกอย่างชัดเจน ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนทั่วโลกต่อปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาปลดล็อกศักยภาพของเหรียญ นั่นคือการอนุมัติกองทุน XRP ETF ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ผลักดันให้ราคา XRP พุ่งทะยานครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคกำลังสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
XRP รอจังหวะปะทุ! เทรนด์ขาขึ้นยังชัดเจน
แม้ว่าราคา XRP จะมีการย่อตัวลงในระยะสั้น แต่ภาพรวมทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง ตามการวิเคราะห์ของ Crypto Bull นักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่ากราฟของ XRP กำลังฟอร์มตัวในรูปแบบ ‘ธงกระทิง’ (Bull Flag) ซึ่งเป็นสัญญาณของการต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
โครงสร้างกราฟดังกล่าวยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ และการปรับฐานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการพักตัวเพื่อสะสมกำลังก่อนที่จะทะยานขึ้นต่อ โดยนักวิเคราะห์มองว่า XRP กำลังรอเพียงแค่ข่าวดีที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นตัวเร่งให้ราคาทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มุมมองดังกล่าวยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Peter Brandt ที่ชี้ว่า XRP อาจกำลังเข้าสู่รอบขาขึ้นครั้งใหญ่ คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในปี 2017
สะเทือนตลาด! XRP ลุ้นข่าว ETF หนุนราคาขึ้นยาว
ข่าวดีที่ตลาดกำลังรอคอยคือการอนุมัติกองทุน XRP Spot ETF ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญ โดยมีบริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งจ่อยื่นขออนุมัติในเดือนตุลาคมนี้ เช่น Grayscale (18 ต.ค.), 21Shares (19 ต.ค.), Bitwise (20 ต.ค.), และ Franklin Templeton (25 ต.ค.)
ล่าสุด ความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานว่า 21Shares ได้ยื่นเอกสารใหม่ต่อ SEC แล้ว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติให้เร็วขึ้น
Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่า “XRP ETF แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากการซื้อขายแบบเก็งกำไรของรายย่อยไปสู่การยอมรับในระดับสถาบัน” การอนุมัติดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่จะเพิ่มสภาพคล่องมหาศาล แต่ยังเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของ XRP ในสายตานักลงทุนสถาบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ ราคา XRP มีโอกาสกลับไปทดสอบระดับ 3 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่งทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้ในระยะกลางถึงระยะยาว
วิเคราะห์เชิงลึก! XRP อาจพักตัวก่อนพุ่งรอบใหม่
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยนักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Gordon ชี้ว่าแม้โครงสร้างราคา XRP จะยังดูดี แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเน้นย้ำว่าราคาไม่ควรหลุดแนวรับสำคัญที่ 2.40 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์คือบริเวณ 2.90 ดอลลาร์
ขณะเดียวกัน ความกังวลนี้ยังสะท้อนให้เห็นจากภาพรวมของ ตลาดคริปโตที่กลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา XRP ในระยะสั้นได้
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มคาดการณ์ตลาดอย่าง Polymarket สะท้อนความไม่แน่นอนนี้ โดยระบุว่าโอกาสที่ราคาจะทะลุ 2.70 ดอลลาร์ภายในสัปดาห์นี้มีเพียง 38% ซึ่งใกล้เคียงกับโอกาสที่ราคาจะย่อตัวกลับไปที่ 2.30 ดอลลาร์ สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า ราคา XRP อาจเข้าสู่ช่วงของการพักฐานหรือชะงักตัวไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเลือกทิศทางที่ชัดเจนหลังมีความคืบหน้าเรื่องการอนุมัติ ETF
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ XRP ยังคงได้รับการจับตามองในฐานะหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะหากปัจจัยบวกอย่าง ETF ได้รับการอนุมัติในเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจเป็นแรงขับเคลื่อนให้ราคากลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง