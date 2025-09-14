BTC $115,841.07 -0.12%
ETH $4,657.07 -0.60%
SOL $241.03 0.05%
PEPE $0.000011 3.07%
SHIB $0.000014 2.54%
BNB $932.18 0.84%
DOGE $0.28 4.54%
XRP $3.12 0.50%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

อัปเดตใหญ่! XRP Ledger เปิดตัว Firewall ป้องกันแฮกเกอร์

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังเกิดปัญหา, blockchain,

นักพัฒนาเตรียมเปิดตัวอัปเดตความปลอดภัยครั้งสำคัญบน XRP Ledger ที่อาจช่วยยกระดับการป้องกันให้กับนักลงทุน

ฟีเจอร์ใหม่นี้มีชื่อว่า XLS-86 Firewall ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นการหลอกลวงและหยุดการสูญเสียโทเคน XRP จาก Crypto Wallet ถือเป็นมาตรการป้องกันที่ชุมชนรอคอยมานาน

การอัปเดตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Ripple และนักพัฒนาในการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือเหรียญ XRP

XLS-86 Firewall บน XRP Ledger ทำงานอย่างไร?

XRP Ledger กำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวหนึ่งในการอัปเดตที่เน้นความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดหรือที่รู้จักในชื่อ XLS-86 Firewall

ตามประกาศจาก dUNL Validator ที่ใช้ชื่อว่า ‘Vet’ บน X ข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเกราะป้องกันการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นซึ่งพุ่งเป้าไปที่ผู้ถือ XRP โดยหัวใจหลักของการแก้ไขนี้คือการให้อำนาจนักลงทุนในการควบคุมการทำธุรกรรมของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะขโมยเงินออกจาก Crypto Wallet ได้

Firewall ใหม่นี้จะอนุญาตให้เจ้าของบัญชีกำหนดข้อจำกัดต่าง ๆ สำหรับธุรกรรมขาออกได้ด้วยตนเอง เช่น การจำกัดตามช่วงเวลา และการจำกัดตามมูลค่า ซึ่งหมายความว่าแม้ผู้โจมตีจะเข้าถึง Private Key ได้ ก็ไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีได้ในทันที

ข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยซื้อเวลาอันมีค่าให้เจ้าของบัญชีตัวจริงสามารถตอบสนองและรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ได้ทันท่วงที

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการอัปเดต XRP Ledger ครั้งนี้คือกลไก “Whitelist” ด้วยฟีเจอร์นี้ นักลงทุนสามารถสร้างรายชื่อบัญชีที่เชื่อถือได้ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดของ Firewall เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมในชีวิตประจำวันจะไม่สะดุด

การออกแบบนี้สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าระบบของพวกเขาได้รับการปกป้องโดยไม่เพิ่มความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น

ที่สำคัญ การเปิดใช้งาน Firewall จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ ทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งความปลอดภัยให้เข้ากับความต้องการและการยอมรับความเสี่ยงของตนเองได้

เหตุผลที่ XRP Ledger ต้องมี Firewall เสริมความปลอดภัย

การพัฒนา XLS-86 Firewall ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไป แต่เป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นต่อชุมชน XRP ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีผู้ไม่หวังดีได้ใช้ประโยชน์จากนักลงทุนที่ไม่ระวังตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยใช้กลยุทธ์ตั้งแต่แคมเปญฟิชชิ่งไปจนถึงการหลอกลวงโดยการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น

เมื่อไม่นานมานี้ เดวิด ชวาร์ตซ์ (David Schwartz) CTO ของ Ripple ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับแผนการแจก Airdrop ปลอม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อนักลงทุนที่ไม่ทันระวังตัว

ในปัจจุบัน XRP Ledger ยังไม่มีมาตรการป้องกันในตัวที่จะหยุดยั้งการขโมยเงินออกจากบัญชีที่ถูกแฮกได้ในทันที

อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนา Firewall ใหม่นี้ นักลงทุน XRP จะสามารถตั้งค่าเพื่อชะลอหรือจำกัดการโอนเงินขาออกที่น่าสงสัยได้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ ในขณะที่ยังคงให้สิทธิ์ในการดูแลสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่

การอัปเดตนี้ถือเป็นโซลูชันที่เข้าถึงง่ายกว่าการป้องกันแบบ Multisignature ซึ่งมักจะซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinist.com/the-new-xrp-ledger-updates/

Token6900 เหรียญมาใหม่ที่ไร้ประโยชน์แต่ระดมทุนได้กว่า 3 ล้านดอลลาร์

Token6900

Token6900 เหรียญคริปโตออกใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ระดมทุนช่วง Presale ทะลุ 3 ล้านดอลลาร์แล้ว

โครงการชูจุดเด่นความตรงไปตรงมา ไม่มีการอ้างอิงถึงประโยชน์ใช้สอยหรือแผนงานที่ซับซ้อน แต่เน้นพลังจากชุมชนและอารมณ์ขันเป็นหลัก สะท้อนแนวคิดเสียดสีโลกการเงินที่ซับซ้อน

Token6900 ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค Windows 95 และเลข ’69’ โดย 80% ของอุปทานทั้งหมดถูกจัดสรรให้รอบ Presale เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงได้โดยตรง ไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนสถาบัน

โครงการกำหนด Hard Cap ไว้ที่ 5 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าตลาดที่เริ่มต้นเพียง 6 ล้านดอลลาร์มีโอกาสเติบโตแบบไวรัล นอกจากนี้ยังเป็น “Non-Corrupt Token” ที่ไม่มีการผลิตโทเคนเพิ่มหรือกลไก Yield ที่ซับซ้อน

การขายโทเคนกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Token6900 หรือศึกษาวิธีซื้อ Token6900 ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

เว็บไซต์ทางการ Token6900

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,278,046,114,895
7.13
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Dogecoin เตรียมเป้าระเบิด!? นักวิเคราะห์คาดอาจแตะ $0.30
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-14 03:33:56
ข่าว Ethereum
Ethereum ทุบสถิติใหม่หลายรายการ! กองทุนแห่ซื้อไม่ยั้ง
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-14 01:49:15
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า