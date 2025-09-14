อัปเดตใหญ่! XRP Ledger เปิดตัว Firewall ป้องกันแฮกเกอร์
นักพัฒนาเตรียมเปิดตัวอัปเดตความปลอดภัยครั้งสำคัญบน XRP Ledger ที่อาจช่วยยกระดับการป้องกันให้กับนักลงทุน
ฟีเจอร์ใหม่นี้มีชื่อว่า XLS-86 Firewall ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นการหลอกลวงและหยุดการสูญเสียโทเคน XRP จาก Crypto Wallet ถือเป็นมาตรการป้องกันที่ชุมชนรอคอยมานาน
การอัปเดตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Ripple และนักพัฒนาในการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือเหรียญ XRP
XLS-86 Firewall บน XRP Ledger ทำงานอย่างไร?
XRP Ledger กำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวหนึ่งในการอัปเดตที่เน้นความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดหรือที่รู้จักในชื่อ XLS-86 Firewall
ตามประกาศจาก dUNL Validator ที่ใช้ชื่อว่า ‘Vet’ บน X ข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเกราะป้องกันการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นซึ่งพุ่งเป้าไปที่ผู้ถือ XRP โดยหัวใจหลักของการแก้ไขนี้คือการให้อำนาจนักลงทุนในการควบคุมการทำธุรกรรมของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะขโมยเงินออกจาก Crypto Wallet ได้
Firewall ใหม่นี้จะอนุญาตให้เจ้าของบัญชีกำหนดข้อจำกัดต่าง ๆ สำหรับธุรกรรมขาออกได้ด้วยตนเอง เช่น การจำกัดตามช่วงเวลา และการจำกัดตามมูลค่า ซึ่งหมายความว่าแม้ผู้โจมตีจะเข้าถึง Private Key ได้ ก็ไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีได้ในทันที
ข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยซื้อเวลาอันมีค่าให้เจ้าของบัญชีตัวจริงสามารถตอบสนองและรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ได้ทันท่วงที
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการอัปเดต XRP Ledger ครั้งนี้คือกลไก “Whitelist” ด้วยฟีเจอร์นี้ นักลงทุนสามารถสร้างรายชื่อบัญชีที่เชื่อถือได้ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดของ Firewall เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมในชีวิตประจำวันจะไม่สะดุด
การออกแบบนี้สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าระบบของพวกเขาได้รับการปกป้องโดยไม่เพิ่มความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น
ที่สำคัญ การเปิดใช้งาน Firewall จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ ทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งความปลอดภัยให้เข้ากับความต้องการและการยอมรับความเสี่ยงของตนเองได้
เหตุผลที่ XRP Ledger ต้องมี Firewall เสริมความปลอดภัย
การพัฒนา XLS-86 Firewall ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไป แต่เป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นต่อชุมชน XRP ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีผู้ไม่หวังดีได้ใช้ประโยชน์จากนักลงทุนที่ไม่ระวังตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยใช้กลยุทธ์ตั้งแต่แคมเปญฟิชชิ่งไปจนถึงการหลอกลวงโดยการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น
เมื่อไม่นานมานี้ เดวิด ชวาร์ตซ์ (David Schwartz) CTO ของ Ripple ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับแผนการแจก Airdrop ปลอม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อนักลงทุนที่ไม่ทันระวังตัว
ในปัจจุบัน XRP Ledger ยังไม่มีมาตรการป้องกันในตัวที่จะหยุดยั้งการขโมยเงินออกจากบัญชีที่ถูกแฮกได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนา Firewall ใหม่นี้ นักลงทุน XRP จะสามารถตั้งค่าเพื่อชะลอหรือจำกัดการโอนเงินขาออกที่น่าสงสัยได้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ ในขณะที่ยังคงให้สิทธิ์ในการดูแลสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่
การอัปเดตนี้ถือเป็นโซลูชันที่เข้าถึงง่ายกว่าการป้องกันแบบ Multisignature ซึ่งมักจะซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinist.com/the-new-xrp-ledger-updates/
Token6900 เหรียญมาใหม่ที่ไร้ประโยชน์แต่ระดมทุนได้กว่า 3 ล้านดอลลาร์
Token6900 เหรียญคริปโตออกใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ระดมทุนช่วง Presale ทะลุ 3 ล้านดอลลาร์แล้ว
โครงการชูจุดเด่นความตรงไปตรงมา ไม่มีการอ้างอิงถึงประโยชน์ใช้สอยหรือแผนงานที่ซับซ้อน แต่เน้นพลังจากชุมชนและอารมณ์ขันเป็นหลัก สะท้อนแนวคิดเสียดสีโลกการเงินที่ซับซ้อน
Token6900 ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค Windows 95 และเลข ’69’ โดย 80% ของอุปทานทั้งหมดถูกจัดสรรให้รอบ Presale เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงได้โดยตรง ไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนสถาบัน
โครงการกำหนด Hard Cap ไว้ที่ 5 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าตลาดที่เริ่มต้นเพียง 6 ล้านดอลลาร์มีโอกาสเติบโตแบบไวรัล นอกจากนี้ยังเป็น “Non-Corrupt Token” ที่ไม่มีการผลิตโทเคนเพิ่มหรือกลไก Yield ที่ซับซ้อน
การขายโทเคนกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Token6900 หรือศึกษาวิธีซื้อ Token6900 ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
