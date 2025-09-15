เกิดอะไรขึ้น! XRP บน Coinbase หายไป 90% ใน 3 เดือน
ข้อมูลล่าสุดเผยสถานการณ์น่าตกใจ ปริมาณเหรียญ XRP ที่ถูกเก็บไว้บน Coinbase ลดลงอย่างฮวบฮาบเกือบ 90% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนจากที่เคยมีเกือบ 1,000 ล้าน XRP ในช่วงต้นไตรมาศที่ 3 ของปีตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง 100 ล้าน XRP
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างพากันตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ XRP และเหรียญจำนวนมหาศาลนั้นหายไปไหน
วิเคราะห์ปริมาณ XRP บน Coinbase ที่ลดลงอย่างฮวบฮาบ
ในช่วงต้นไตรมาศที่ 3 ที่ผ่านมา Coinbase ถือเป็นหนึ่งในผู้ถือครอง XRP รายใหญ่ โดยมีเหรียญเก็บอยู่ใน Cold Wallet ถึง 52 ใบ รวมเป็นจำนวนประมาณ 970 ล้าน XRP ซึ่งในจำนวนนี้มี Crypto Wallet จำนวน 10 ใบที่ถือครองเหรียญมากถึง 26.8 ล้าน XRP ต่อใบ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดในช่วงกลางเดือนกันยายนเผยให้เห็นภาพที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน Coinbase เหลือ Cold Wallet ที่ใช้งานอยู่เพียง 6 ใบ โดยแต่ละใบถือครอง XRP อยู่ประมาณ 16.5 ล้านเหรียญ ทำให้ยอดรวมคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 99 ล้าน XRP เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นการลดลงถึง 89.79% ในเวลาไม่กี่เดือน
ตัวเลขที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ได้จุดประกายความกังวลและข้อสงสัยในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางของอุปทาน XRP ที่เหลืออยู่
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ว่าปริมาณเหรียญโดยรวมจะลดลง แต่ยังคงมีการทำธุรกรรมโอน XRP เข้าสู่ Coinbase อยู่เรื่อย ๆ
ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมล่าสุดมีการโอนเหรียญกว่า 16.5 ล้าน XRP มูลค่าประมาณ 51.4 ล้านดอลลาร์จาก Crypto Wallet นิรนามเข้ามายังแพลตฟอร์ม ซึ่งสร้างความสับสนให้กับตลาดว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่
XRP จะไปทางไหน? ท่ามกลางการคาดเดาและตลาดที่แข็งแกร่ง
การลดลงของ XRP บน Coinbase ทำให้เกิดการคาดการณ์ต่าง ๆ นานา บางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น BlackRock กำลังใช้ Coinbase เป็นช่องทางในการเข้าซื้อ XRP ให้กับลูกค้าของตนแล้วย้ายไปเก็บในโซลูชันการจัดเก็บอื่น เช่น Private Vault หรือระบบจัดเก็บรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเหรียญอาจถูกย้ายไปยังเว็บเทรดคริปโตอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการซื้อขาย
แม้ XRP จะมีความผันผวนด้านราคาและการเคลื่อนไหวที่สร้างข้อสงสัยในตลาด แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงสะท้อนถึงศักยภาพของเหรียญนี้คือการพัฒนาบนเครือข่าย XRP Ledger อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทีมพัฒนาได้เปิดตัว XLS-86 Firewall ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำคัญในการเสริมความปลอดภัยให้กับระบบ
โดยฟีเจอร์นี้ทำหน้าที่เสมือน “เกราะป้องกัน” ปิดกั้นการโจมตีที่อาจมุ่งเป้าเข้ามายังเครือข่าย ลดความเสี่ยงจากแฮกเกอร์ที่พยายามใช้ช่องโหว่เพื่อโจมตีธุรกรรมหรือระบบสัญญาอัจฉริยะ การอัปเกรดดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งาน แต่ยังตอกย้ำว่า XRP Ledger มุ่งมั่นพัฒนาให้รองรับการใช้งานจริงในระดับโลก โดยเน้นทั้งความเร็ว ความคุ้มค่า และความปลอดภัย
การเปิดตัว XLS-86 Firewall แสดงให้เห็นว่า XRP ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นสื่อกลางในการโอนเงิน แต่ยังขยายบทบาทเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต
อีกทั้ง XRP ยังคงรั้งตำแหน่งสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ตามมูลค่าตลาดที่ประมาณ 1.83 แสนล้านดอลลาร์เป็นรองเพียง Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการลดลงของอุปทานบน Coinbase อาจเป็นเพียงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการจัดการและการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสถาบันระยะสั้นเท่านั้น นักลงทุนควรจับตาดูต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/xrp-supply-on-coinbase-drops-90-new-data-shows/
