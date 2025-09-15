BTC $115,433.11 -0.25%
XRP ข่าวล่าสุด

XRP สัญญาณดี! เกิด Golden Cross ลุ้นราคาพุ่งทะลุ $3.20

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
XRP

XRP แสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง โดยสามารถยืนหยัดเหนือแนวรับสำคัญที่ 3 ดอลลาร์ได้สำเร็จแม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะเผชิญกับแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงราคา XRP คือข่าวดีล่าสุดเกี่ยวกับการที่ Rabby Wallet ประกาศผนวกรวมเชน XRPL EVM ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดความสนใจจากนักพัฒนาและนักลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยหนุน XRP: Rabby Wallet ผนวกรวม XRPL EVM

ปัจจัยบวกสำคัญที่ส่งผลให้ราคา XRP ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการประกาศจาก Rabby Wallet เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2025 ว่าได้ทำการผนวกรวม XRPL EVM เข้ากับแพลตฟอร์มของตน โดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นกับ Peersyst ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่การทำงานร่วมกันครั้งสำคัญของบล็อกเชน Ripple

Rabby Wallet เป็น Crypto Wallet ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ใช้งาน DeFi บนเครือข่าย Ethereum และ Solana การผนวกรวมครั้งนี้จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำ Smart Contract ที่ทำงานบน Ethereum มาใช้งานบน XRPL ได้โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ใช้งานใหม่ ๆ และดึงดูดนักพัฒนาเข้ามาสู่ระบบนิเวศของ XRP มากขึ้น

ข่าวดังกล่าวจึงเป็นเหมือนแรงหนุนที่เข้ามาช่วยลดทอนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาและการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 18 กันยายน 2025

XRP Ledger เปิดตัว XLS-86 Firewall เสริมเกราะป้องกันแฮกเกอร์

หลังจากได้รับแรงหนุนจากการประกาศการผนวกรวม XRPL EVM บนแพลตฟอร์ม Rabby Wallet ล่าสุด XRP Ledger ได้สร้างกระแสความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่ภายใต้ชื่อ XLS-86 Firewall

ฟีเจอร์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์และลดความเสี่ยงจากธุรกรรมที่เป็นอันตราย โดยมีฟังก์ชันหลักในการกรองธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์และช่วยลดช่องโหว่จากการทำงานของ Smart Contract ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในระบบนิเวศ DeFi ของเครือข่ายอื่น ๆ

นักวิเคราะห์มองว่าการเปิดตัว XLS-86 Firewall ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยของ XRPL ให้สอดรับกับการขยายตัวสู่ DeFi และการใช้งาน Smart Contract มากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ XRPL ว่าเป็นบล็อกเชนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยดึงดูดทั้งนักพัฒนา นักลงทุนรายย่อย ไปจนถึงผู้ใช้งานในระดับองค์กรเข้ามาในระบบนิเวศเพิ่มขึ้น

การมาของ XLS-86 Firewall จึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของ XRP ท่ามกลางความผันผวนในตลาดโลก โดยเสริมความมั่นใจให้นักลงทุนว่าเครือข่าย Ripple ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานใหม่ ๆ แต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย

คาดการณ์ราคา XRP: สัญญาณ Golden Cross ชี้เป้า 3.20 ดอลลาร์

ในเชิงเทคนิค XRP กำลังแสดงสัญญาณบวกที่น่าสนใจ โดยกราฟรายวันแสดงให้เห็นการก่อตัวของรูปแบบ “Golden Cross” ซึ่งเกิดจากเส้น Super Simple Moving Average 5 และ 8 วันตัดขึ้นเหนือเส้น Simple Moving Average 13 วันสะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น

นอกจากนี้ ดัชนี Bull Bear Power ก็พลิกกลับมาเป็นสีเขียวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้อได้กลับสู่ตลาดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณบวก แต่ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของ XRP อาจเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 3.20 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าโดยมีปัจจัยที่ต้องจับตาคือปริมาณการซื้อขายที่ลดลงถึง 31.85% เหลือเพียง 4,500 ล้านดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XRP ไม่สามารถรักษาแนวรับที่ 3 ดอลลาร์ไว้ได้ก็อาจเป็นการทำลายภาพรวมเชิงบวกและเปิดโอกาสให้ราคาย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.94 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับของเส้น Simple Moving Average 13 วัน

Somchai Wang
