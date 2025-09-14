BTC $115,752.20 -0.18%
จับตาด่วน! XRP ETF จ่ออนุมัติเดือน พ.ย. ลุ้นราคาทะลุ $3.30

อัปเดตล่าสุด: 
XRP09032501

นักลงทุน XRP ทั่วโลกที่กำลังรอคอยการตัดสินใจครั้งสำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง Spot XRP ETF ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายนนี้

วิเคราะห์กราฟ XRP ก่อนข่าวใหญ่เรื่อง ETF

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจุบันราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ซึ่งเป็นสัญญาณของการสะสมพลังก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ โดยราคายังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์

หาก XRP สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้สำเร็จ นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา XRP ว่าอาจไปถึง 3.30 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น ในทางกลับกัน หากไม่สามารถทะลุผ่านไปได้อาจเกิดแรงเทขายกดดันราคาลงมา

อย่างไรก็ตาม มีการตรวจพบกิจกรรมการสะสมเหรียญจากนักลงทุนรายใหญ่บริเวณแนวต้าน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกแม้ตลาดโดยรวมจะยังมีความไม่แน่นอน

ปัจจัยหนุนและความคาดหวังจาก XRP ETF

การยื่นขอจัดตั้ง Spot XRP ETF โดยผู้จัดการสินทรัพย์หลายรายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างมาก ซึ่งล่าสุดนี้ ตลาดกำลังให้ความสนใจไปที่ข่าว XRP ETF ของ Franklin Templeton ที่ SEC เพิ่งประกาศเลื่อนกำหนดการตัดสินใจออกไปเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025

การอนุมัติ ETF ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ XRP ในสายตานักลงทุนรายใหญ่ แต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น

ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เริ่มเข้ามาสะสมเหรียญอย่างมีนัยสำคัญ การที่นักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้เลือกที่จะเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดยังคงมีความลังเล แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังวางตำแหน่งเพื่อรอรับข่าวดีจากการตัดสินใจของ SEC ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอนาคตของ XRP

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/anticipated-xrp-etf-decision-sparks-cautious-optimism-why-fy-energys-high-profit-mining-surpasses-cryptocurrency-price-outlooks/

SUBBD Token ลงทุนง่าย สร้างผลตอบแทนยั่งยืน

SUBBD ($SUBBD) แพลตฟอร์มใหม่ผสาน AI และคริปโต สร้างระบบนิเวศสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้ชม

SUBBD มุ่งเน้นการเป็นแพลตฟอร์ม Subscription ที่ครบวงจร ครีเอเตอร์สามารถใช้ AI สร้างภาพและคลิปสั้น พร้อมผู้ช่วย AI จัดการเนื้อหา วางแผนโพสต์ และบริหารรายได้ ช่วยให้สร้างผลงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มเวลาทำงาน

แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคสูง ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพสูงจากผู้สร้างที่อนุมัติโดย AI ได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่นของ SUBBD คือการนำอินฟลูเอนเซอร์และทูตโครงการกว่า 250 ล้านคนเข้าสู่ระบบนิเวศ สร้างฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางและเร่งการเติบโตของชุมชน

นอกจากนี้ SUBBD ยังเป็นผู้นำในการใช้ AI สร้างเนื้อหาตามเทรนด์ เช่น การสร้าง Avatar หรือการสมัครสมาชิกผู้สร้างอย่างสร้างสรรค์ ระบบการชำระเงินรองรับทั้งคริปโตและ Fiat ด้วยเทคโนโลยี Multi-chain ทำให้ผู้ใช้สามารถให้ทิปหรือสมัครสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง

$SUBBD ถูกมองว่าเป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เพราะเป็น Native Token ของแพลตฟอร์ม ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สร้างและผู้ชมแบบเรียลไทม์

ผู้ถือโทเคนสามารถ Staking เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์พรีเมียม เข้าถึงเนื้อหาพิเศษ หรือรับสิทธิประโยชน์ก่อนใคร

การขายโทเคนรอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วันตลอดการขายรอบพรีเซล จากนั้นโทเคนจะถูกลิสต์บนกระดานเทรดอย่างเป็นทางการตามแผนงาน

ศึกษาวิธีซื้อ SUBBD Token ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ หรือไปที่เว็บไซต์ทางการของ SUBBD Token เพื่อเข้าร่วมในรอบพรีเซล

เว็บไซต์ทางการ SUBBD

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ

ข่าวเด่นห้ามพลาด

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
