BTC $111,755.58 0.71%
ETH $4,451.14 3.22%
SOL $211.04 4.39%
PEPE $0.0000098 3.14%
SHIB $0.000012 1.45%
BNB $860.15 1.39%
DOGE $0.21 3.56%
XRP $2.87 2.26%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

Fed ส่งซิก! XRP ลุ้นพุ่งทะลุ $10 หลังข่าวลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน

XRP
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP09032501

ตลาดคริปโตกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด เมื่อมีสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ โดย Jerome Powell ประธาน Fed จะเป็นผู้ประกาศการตัดสินใจในวันที่ 17 กันยายน ซึ่งข่าวดังกล่าวได้จุดประกายความหวังให้กับนักลงทุน โดยนักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และมีโอกาสพุ่งทะยานสู่เป้าหมายที่ $10 ในรอบตลาดกระทิงครั้งถัดไป

จับตา Fed ลดดอกเบี้ย! ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ชะตาราคา XRP

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ถือเป็นปัจจัยมหภาคที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกลง ทำให้นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่าง Altcoin ซึ่ง XRP ในฐานะเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับอานิสงส์จากเงินทุนที่ไหลเข้ามาในตลาด

ข้อมูลจาก Polymarket ชี้ว่ามีโอกาสถึง 83% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายน ขณะที่นักวิเคราะห์อย่าง Crypto Rover ยังมองไปไกลกว่านั้น โดยคาดว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยถึง 0.5% หากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ส่งให้ราคา XRP และตลาด Altcoin โดยรวมปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากปัจจัยมหภาคแล้ว การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Ripple เองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ล่าสุด Ripple ได้ลงทุนใน Tazapay เพื่อท้าชิง SWIFT ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าของเหรียญในระยะยาว

วิเคราะห์ราคา XRP: แนวรับ-แนวต้านสำคัญ และเป้าหมายราคา $10

ในทางเทคนิค ปัจจุบันราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ $2.80 อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงบ่งชี้ถึงแรงขายที่กดดันอยู่ หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป อาจเห็นการปรับฐานลงไปทดสอบที่ระดับ $2.50 ซึ่งลดลงประมาณ 10% ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาคือโซนราคา $3.00 ซึ่งหาก XRP สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังเป้าหมายที่ $3.10 และ $3.27 ตามลำดับภายในสิ้นเดือนกันยายน

XRP

สถานการณ์ปัจจุบันถือว่ามีความเปราะบางอย่างยิ่ง โดยมีรายงานว่า ราคา XRP กำลังต่อสู้เพื่อรักษาแนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ สัญญาณทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายเพิ่มเติม โดยมี การวิเคราะห์แรงกดดันจาก Bearish Divergence ของ XRP ที่นักเทรดควรนำมาพิจารณาประกอบการวางแผน

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีสัญญาณบวกที่น่าสนใจ เช่น รูปแบบ Bullish Pennant ที่อาจหนุนราคา XRP ซึ่งสร้างความหวังให้นักลงทุนเกี่ยวกับเป้าหมายราคาใหม่ๆ หากตลาดฟื้นตัว

สำหรับเป้าหมายระยะยาวที่ $10 นั้น นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินบางแห่งมองว่าเป็นระดับราคาที่มีความเป็นไปได้ในรอบตลาดกระทิงครั้งต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นปี 2025 หากมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นสู่ระดับ $10 อาจให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่านักสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มองหาการเติบโตแบบก้าวกระโดด จึงทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงกว่า

สำหรับผู้ที่สนใจมุมมองและแนวโน้มในอนาคต สามารถศึกษา บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้

Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา

ในขณะที่ XRP กำลังเป็นที่น่าจับตา นักลงทุนจำนวนมากที่มองหาผลตอบแทนระดับสูงได้หันไปให้ความสนใจกับเหรียญมีมน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งกำลังสร้างกระแสอย่างร้อนแรงในชุมชนคริปโต ด้วยยอดระดมทุนในรอบ Presale ที่ทะลุ $1.6 ล้านดอลลาร์ไปอย่างรวดเร็ว

Maxi Doge เหรียญ Presale

Maxi Doge สร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยคอนเซ็ปต์ “alpha dog” ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของนักเทรดสายโหดและชาวฟิตเนสเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมแก้ปัญหาเหรียญโคลนที่ไม่มีเอกลักษณ์ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ที่ถือครองอุปทานถึง 25% จุดเด่นสำคัญคือการเปิดตัวที่เท่าเทียม ไม่มีรอบขายสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ (VC) ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ในราคาเริ่มต้น

นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 800% APY สำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงแรก และ Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ด้วยปัจจัยเหล่านี้ นักวิเคราะห์บางรายจึงคาดการณ์ว่า $MAXI มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นได้ถึง 100x หลังเปิดตัวบน Exchange ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงในตลาดกระทิงรอบนี้

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,137,927,275
0.22
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
BlackRock ทุ่มซื้อ Ethereum มากกว่า Bitcoin 7 เท่า สะเทือนตลาด BTC!
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-03 19:34:34
XRP ข่าวล่าสุด
วงการการบินสะเทือน! Emirates ประกาศรับจองตั๋วด้วย XRP และ Bitcoin ปี 2026 จุดประกายการยอมรับคริปโตระดับสากล
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-03 19:11:35
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า