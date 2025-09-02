BTC $110,482.41 1.51%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ลุ้นฟื้นตัวแรง! XRP เกิดสัญญาณ Bullish Pennant

XRP
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
กราฟราคา XRP แสดงสัญญาณ Bullish Pennant พร้อมโลโก้เหรียญ XRP สะท้อนโอกาสการฟื้นตัวของราคา

แม้ว่าราคา XRP จะเริ่มต้นเดือนกันยายนด้วยการปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ แต่สัญญาณทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งกำลังส่งสัญญาณถึงโอกาสการฟื้นตัวครั้งใหญ่ โดยล่าสุดพบรูปแบบกราฟ “Bullish Pennant” ที่ชัดเจน ประกอบกับกระแสความสนใจจากสถาบันในกองทุน Spot XRP ETF ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานครั้งใหม่ของ XRP

สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกภาพรวมทั้งหมด สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มในระยะยาวได้

วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณ “Bullish Pennant” ชี้โอกาสพุ่งแรง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา XRP ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานของตลาดคริปโตโดยรวม ทำให้ราคาร่วงลง 3.1% หลุดระดับ $2.81 ลงมาซื้อขายที่ประมาณ $2.75 ในปัจจุบัน การปรับตัวลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเทขายทำกำไรของนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) หลังจากที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อย่างไรก็ตาม แนวรับสำคัญในระยะสั้นยังคงอยู่ที่ช่วง $2.75-$2.77

สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ XRP กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การต่อสู้ของราคา XRP ที่แนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันของตลาดหมี

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในทางเทคนิคคือการก่อตัวของรูปแบบ “Bullish Pennant” บนกราฟราคา XRP ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการพักตัวเพื่อสะสมพลังก่อนที่จะเกิดการทะยานขึ้นของราคาอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าหาก XRP สามารถทะลุออกจากกรอบสามเหลี่ยมนี้ได้สำเร็จ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งขึ้นครั้งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณ Bullish Pennant แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีสัญญาณเตือนถึง แรงกดดันจาก Bearish Divergence ของ XRP ที่นักลงทุนควรจับตามองเช่นกัน

จากรูปแบบกราฟดังกล่าว มีการคาดการณ์ว่าเป้าหมายราคาต่อไปของ XRP อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบที่ระดับ $3.66 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากราคาปัจจุบัน และหากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะมุ่งหน้าสู่ระดับ $5 ในระยะถัดไป ทำให้นักลงทุนต่างจับตาสัญญาณการ breakout อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยพื้นฐานหนุน XRP: กระแส ETF และการเติบโตของ XRP Ledger

นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของ XRP ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน โดยเฉพาะความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุด Nate Geraci นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาคาดการณ์ว่า ความต้องการกองทุน Spot XRP ETF และ SOL ETF จะสูงเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin และ Ethereum ETF มาแล้ว

กระแสดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการที่บริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง เช่น Grayscale, Bitwise, และ 21Shares ได้ทยอยอัปเดตเอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งกองทุน Spot XRP ETF ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งตลาดคาดการณ์ (Prediction Market) ให้โอกาสถึง 86% ที่กองทุนนี้จะได้รับการอนุมัติและเปิดตัวภายในปี 2025

นอกจากการผลักดันผ่านกองทุน ETF แล้ว Ripple ยังเดินหน้าขยายการใช้งานในระดับโลกผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง การลงทุนของ Ripple เพื่อท้าชิง SWIFT ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศของ XRP Ledger (XRPL) ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยล่าสุดอุปทานของสเตเบิลคอยน์ RLUSD บนเครือข่ายได้พุ่งทะลุ 701 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งาน (Utility) ที่เพิ่มขึ้นจริงบนเครือข่าย และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนมูลค่าของเหรียญ XRP ในระยะยาว

การเติบโตของ XRPL นี้สอดคล้องกับรายงานล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึง การเติบโตของระบบนิเวศ XRP ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่น่าจับตา

ในขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาการฟื้นตัวของ XRP หลายคนก็เริ่มมองหาโอกาสในโปรเจกต์ใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยหนึ่งในนั้นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งกำลังสร้างกระแสความสนใจอย่างร้อนแรงในฐานะ Layer-2 รุ่นบุกเบิกบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูง

Bitcoin Hyper แก้ปัญหาคลาสสิกของ Bitcoin ทั้งความช้า (เพียง ~7 TPS) และค่าธรรมเนียมที่แพง ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที (TPS) และค่า Gas ที่ต่ำกว่า $0.001 ทำให้สามารถนำ Bitcoin ไปใช้งานจริงในโลก DeFi, dApps, และ Meme Culture ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยยังคงความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP)

โปรเจกต์นี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 12.7 ล้านดอลลาร์ และราคา Presale กำลังจะปรับขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถนำเหรียญไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน (APY) สูงสุดถึง 2,000% ได้ทันที

ไปยัง BTC Hyper

