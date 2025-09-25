วาฬสถาบันแห่เข้า XRP! จับตาราคาทะยานแรงรอบใหม่
ตลาดคริปโตกำลังลุกเป็นไฟ! หลัง Brad Garlinghouse, CEO ของ Ripple ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ที่อาจพลิกโฉมอนาคตของ XRP ไปตลอดกาล โดยการประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับสองยักษ์ใหญ่แห่งโลกการเงินอย่าง BlackRock และ VanEck ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้ XRP เข้าสู่แวดวงการเงินระดับสถาบันอย่างเต็มตัว และส่งสัญญาณบวกต่อนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังจับตามองราคา XRP อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวในเชิงบวกของ XRP นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดโดยรวมที่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยมีรายงานว่า ราคา Bitcoin และ Altcoin อื่นๆ ยังคงติดหล่ม จากแรงกดดันของ Fed ซึ่งทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
Ripple พลิกเกม! XRP จับมือยักษ์ทุน ดัน RLUSD สู่เมนสตรีม
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการยอมรับในระดับสถาบันสำหรับ XRP โดยผู้ถือครองกองทุน Tokenized Fund ของ BlackRock (BUIDL) และ VanEck (VBILL) จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น RLUSD (Ripple-backed stablecoin) ผ่านแพลตฟอร์ม Securitize ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งนี่คือการปลดล็อกสภาพคล่องมหาศาลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการเข้าถึงระบบนิเวศของ Ripple
การร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางการยอมรับในระดับสากล โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า สหภาพยุโรปได้เลือกใช้เทคโนโลยีของ XRP สำหรับการพัฒนา Stablecoin ยูโร ซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ราคาเหรียญเติบโตในระยะยาว
Brad Garlinghouse ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดตัวฟังก์ชัน RLUSD/XRPL ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมสามารถเกิดขึ้นได้โดยตรงบน XRP Ledger สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างความต้องการ (Demand) โดยตรงให้กับเหรียญ XRP ในฐานะ ‘Bridge Currency’ หรือสกุลเงินกลางสำหรับการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา XRP อย่างมีนัยสำคัญ
XRP จ่อระเบิดราคา! สัญญาณกระทิงแรงสุดรอบปี
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้ว สัญญาณทางเทคนิคของ XRP ก็ดูน่าสนใจไม่แพ้กัน จากการวิเคราะห์ล่าสุด กราฟราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เรียกว่า ‘Wave 4 Triangle’ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ใน Wave 5 หรือที่เรียกว่า ‘Terminal Thrust’ ที่อาจผลักดันราคาไปสู่จุดสูงสุดใหม่ (All-Time High)
สัญญาณทางเทคนิคดังกล่าวสอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP จากผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่มองว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะส่งผลให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ล่าสุดยังชี้ให้เห็นถึง การเคลื่อนไหวของราคา XRP ที่น่าจับตา โดยมีโอกาสทะลุแนวต้านสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกิจกรรมการสะสมของวาฬในตลาด
การผสมผสานระหว่างข่าวดีระดับโลกจากการที่ BlackRock และ VanEck เข้ามามีส่วนร่วม และสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกอย่างชัดเจน ทำให้นักวิเคราะห์หลายสำนักยังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคา XRP ในปี 2025 โดยคาดการณ์ว่าการยอมรับจากสถาบันการเงินจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ขับเคลื่อนราคาให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังส่งผลดีต่อภาพรวมของตลาด Altcoin ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งนอกจาก XRP แล้ว ยังมี 5 เหรียญคริปโตที่น่าจับตามองในสภาวะตลาดกระทิง ที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเช่นกัน
นักลงทุนแห่ซื้อ $MAXI! Staking สูงสุด 250% ต่อปี
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยระดมทุนในช่วง Presale ได้กว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ โครงการชูจุดขาย “น้องหมาสายกล้าม” แทนภาพลักษณ์มีมเดิมๆ พร้อมกลยุทธ์สร้างไวรัลผ่านแบรนด์และกองทุน MAXI Fund ที่ถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด โดยไม่มีการขายล่วงหน้าให้กองทุนหรือรายใหญ่
เหรียญมีอุปทานรวม 150.24 พันล้านเหรียญ จัดสรร 40% สำหรับ Presale และมีระบบล็อกโทเค็นเพื่อสร้างเสถียรภาพ ราคาเริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์ และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน ตั้งเป้าระดมทุนสูงสุดที่ 15.7 ล้านดอลลาร์ Smart Contract ผ่านการตรวจสอบแล้ว และจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุน
นักวิเคราะห์มองว่า หากโครงการสามารถลิสต์บน Exchange ได้ตามแผน ราคาอาจแตะ 0.0024 ดอลลาร์ในปลายปี 2025 ให้ผลตอบแทนหลายเท่าจากราคาช่วง Presale อีกทั้งยังมีระบบ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 25ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในกลุ่มนักเก็งกำไรที่มองหาโอกาสเติบโตสูงจากโปรเจกต์ใหม่ที่มีพื้นฐานชัดเจน
ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Maxi Doge ขอเชิญคุณอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน
รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegramเว็บไซต์ทางการ Maxi Doge