ข่าวคริปโต

ChatGPT-5 วิเคราะห์ราคา XRP, Shiba Inu และ Solana ถึงปลายปี 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง

ChatGPT เจเนอเรชันที่ 5 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ได้ออกมาคาดการณ์ในทิศทางบวก โดยชี้ว่า XRP, Shiba Inu และ Solana อาจเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปี

เมื่อไม่นานมานี้ Bitcoin ได้ทุบสถิติสูงสุดเดิมและพุ่งขึ้นไปถึง $124,128 ในเดือนที่แล้ว ก่อนที่จะย่อตัวลงเล็กน้อยหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์

การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ได้ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทรัมป์ที่จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B จำนวน 100,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ยื่นขอรายใหม่ ได้สร้างความกังวลให้กับตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์

ในด้านกฎระเบียบ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act เมื่อกลางปี ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins โดยกำหนดให้ผู้ออกเหรียญต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้เปิดตัว Project Crypto ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้เข้ากับยุคบล็อกเชน

การพัฒนาเหล่านี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิด “สุดยอดวัฏจักรขาขึ้นของ Altcoin” (Altcoin Supercycle) ครั้งต่อไป หากการคาดการณ์ของ ChatGPT เป็นจริง XRP, Shiba Inu และ Solana อาจกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

XRP (Ripple): ChatGPT คาดการณ์ราคาที่ $20 ชี้ถึงโอกาสเติบโต 7 เท่า

ChatGPT คาดการณ์ว่า XRP ($XRP) ของ Ripple อาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ $20 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 7 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ $2.8

XRP (Ripple): ChatGPT คาดการณ์ราคาที่ $20 ชี้ถึงโอกาสเติบโต 7 เท่า

เหรียญนี้มีผลงานที่น่าประทับใจในปีนี้ โดยทำจุดสูงสุดที่ $3.65 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม (สูงกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ $3.40 ในปี 2018) ก่อนที่จะร่วงลงมาประมาณ 22%

การขยายตัวทั่วโลกของ Ripple ยังคงดำเนินต่อไป โดยได้รับการยอมรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ในปี 2024 ว่า XRP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนในตลาดเกิดใหม่

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Ripple ยังสามารถยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ยาวนานกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้สำเร็จ หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ถอนฟ้อง ซึ่งเป็นการยืนยันคำตัดสินในปี 2023 ที่ว่าการขาย XRP ในตลาดรายย่อยไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับตลาด Altcoin ในวงกว้าง

ChatGPT คาดการณ์กรอบราคาพื้นฐานไว้ที่ $5-$7 โดยในสถานการณ์ตลาดกระทิง ราคา XRP อาจพุ่งไปถึง $20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลของทรัมป์ยังคงมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโต หรือหาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติกองทุน XRP Spot ETF ใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ข้อมูลทางเทคนิคก็สนับสนุนแนวโน้มนี้ ท่ามกลางการเทขาย ดัชนี RSI ของ XRP ลดลงมาอยู่ที่ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าเหรียญใกล้จะมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร (undervalued) และแรงกดดันจากการขายที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ การปรากฏของรูปแบบธงขาขึ้น (bullish flag) สามครั้งบนกราฟในปีนี้อาจเป็นสัญญาณของการเบรคทะลุครั้งใหญ่

หากมีข่าวดีเข้ามาสนับสนุน อาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่ $4 ภายในเดือนตุลาคมได้ ในปีที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 386% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ Bitcoin (80%) และ Ethereum (62.5%) อย่างมาก

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT มองเห็นโอกาสเติบโตถึง 17 เท่าในช่วงตลาดกระทิง

Shiba Inu ($SHIB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2020 ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ Dogecoin ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT มองเห็นโอกาสเติบโตถึง 17 เท่าในช่วงตลาดกระทิง

หลังจากร่วงลง 6% ในหนึ่งวัน SHIB ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.00001206 ซึ่งถือว่ายังคงรักษาระดับได้ดีเมื่อเทียบกับตลาดเหรียญมีมโดยรวมที่ร่วงลง 10.4% ในคืนเดียว แม้จะมีมูลค่ารวมถึง 77.3 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม

ในทางเทคนิค ปีนี้ SHIB ได้เบรคทะลุทั้งรูปแบบลิ่มขาลง (falling wedge) และธงขาขึ้น (bull flag) การพุ่งขึ้นอย่างเด็ดขาดเหนือระดับ $0.000025 ภายในเดือนพฤศจิกายน อาจเป็นการยืนยันเป้าหมายพื้นฐานของ ChatGPT ที่ $0.00003-$0.00005 ภายในสิ้นปี และหากเกิดภาวะตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ ChatGPT ประเมินว่า SHIB อาจพุ่งสูงถึง $0.0002 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเกือบ 17 เท่าจากราคาปัจจุบัน

ดัชนี RSI ของเหรียญอยู่ที่ 39 หลังจากราคาลดลงล่าสุด แต่อาจเป็นตัวจุดประกายโมเมนตัมครั้งใหม่หากนักเทรดใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อตอนย่อตัว

Shiba Inu ยังเป็นมากกว่าเหรียญมีม โดยปัจจุบันเป็นขุมพลังให้กับ Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ของตัวเองที่ออกแบบมาเพื่อการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ พร้อมรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) รวมถึงฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง

Solana (SOL): การเติบโตของ Ecosystem และกระแส ETF อาจดันราคาสู่ $1,000 ตามการคาดการณ์ของ ChatGPT

Solana ($SOL) ได้ตอกย้ำสถานะการเป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตามองด้วยแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 119.9 พันล้านดอลลาร์ และมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (TVL) ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ ทั้งการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาและนักลงทุนสถาบันต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

chat gpt predicts sol

ส่วนหนึ่งของความน่าตื่นเต้นมาจากกระแสคาดการณ์ว่า กองทุน Spot Solana ETF ในสหรัฐฯ อาจเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้มหาศาลเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติกองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF

ทรัมป์ถึงกับเคยเปรยถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ Solana เข้ารวมอยู่ในกองทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติของสหรัฐฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อเสนอของเขา รัฐบาลจะสามารถได้มาซึ่ง SOL ผ่านการยึดทรัพย์ของรัฐเท่านั้น ไม่ใช่จากการซื้อในตลาด

ในด้านผลการดำเนินงาน Solana ทำจุดสูงสุดที่ $250 ในเดือนมกราคม ก่อนจะร่วงลงไปที่ $100 ในเดือนเมษายน และฟื้นตัวกลับมาที่ $247 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกือบจะแตะระดับสูงสุดของปีนี้

หลังจากเบรคทะลุออกจากรูปแบบลิ่มขาลง (descending wedge) ChatGPT มองเห็นความเป็นไปได้ที่ Solana จะไปถึงระดับ $1,000 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่ $293.31 ถึงสามเท่า อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงจุดนั้นได้ขึ้นอยู่กับความชัดเจนด้านกฎระเบียบและการอนุมัติกองทุน Spot SOL ETF จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Maxi Doge (MAXI): เหรียญทางเลือกที่น่าลุ้นเก็งกำไรกว่า Dogecoin

สำหรับผู้ที่มองหาเหรียญเก็งกำไรนอกเหนือจากตัวเลือกเด่นของ ChatGPT ชี้ว่า Maxi Doge ($MAXI) ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดูจะ “ซ่า” กว่า Dogecoin

ในขณะที่ Dogecoin ได้เติบโตจนกลายเป็นเหรียญขนาดใหญ่ (Large-Cap) ที่มักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin และ Ethereum ความผันผวนอย่างบ้าคลั่งในปี 2021 ก็ได้ลดน้อยลง

ภาพที่ถูกแก้ไขให้ดูน่าสนใจและมีสีสันมากขึ้น 24-09-2025

ในทางกลับกัน Maxi Doge เน้นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงและขับเคลื่อนโดยชุมชน ด้วยแบรนด์ที่ขี้เล่นและแคมเปญที่มาจากฐานราก โดยรอบพรีเซลสามารถระดมทุนไปได้ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาอันสั้น จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

MAXI ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum และมุ่งเน้นการขยายชุมชนผ่านกิจกรรมบน Telegram และ Discord การแข่งขันเทรด และความร่วมมือระหว่างโปรเจกต์

จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น 25% ถูกจัดสรรไว้สำหรับ Maxi Fund ซึ่งจะเน้นไปที่การสร้างพันธมิตรและการตลาด ระบบการ Staking ได้เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 137% APY อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะลดลงเมื่อมีผู้ใช้เข้าร่วมมากขึ้น

ปัจจุบันราคาในรอบพรีเซลอยู่ที่ $0.0002585 และมีกำหนดการปรับราคาขึ้นในอีกประมาณสองวันข้างหน้า

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Maxi Doge แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
