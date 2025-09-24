ChatGPT-5 วิเคราะห์ราคา XRP, Shiba Inu และ Solana ถึงปลายปี 2025
ChatGPT เจเนอเรชันที่ 5 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ได้ออกมาคาดการณ์ในทิศทางบวก โดยชี้ว่า XRP, Shiba Inu และ Solana อาจเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปี
เมื่อไม่นานมานี้ Bitcoin ได้ทุบสถิติสูงสุดเดิมและพุ่งขึ้นไปถึง $124,128 ในเดือนที่แล้ว ก่อนที่จะย่อตัวลงเล็กน้อยหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์
การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ได้ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทรัมป์ที่จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B จำนวน 100,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ยื่นขอรายใหม่ ได้สร้างความกังวลให้กับตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์
ในด้านกฎระเบียบ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act เมื่อกลางปี ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins โดยกำหนดให้ผู้ออกเหรียญต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้เปิดตัว Project Crypto ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้เข้ากับยุคบล็อกเชน
การพัฒนาเหล่านี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิด “สุดยอดวัฏจักรขาขึ้นของ Altcoin” (Altcoin Supercycle) ครั้งต่อไป หากการคาดการณ์ของ ChatGPT เป็นจริง XRP, Shiba Inu และ Solana อาจกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
XRP (Ripple): ChatGPT คาดการณ์ราคาที่ $20 ชี้ถึงโอกาสเติบโต 7 เท่า
ChatGPT คาดการณ์ว่า XRP ($XRP) ของ Ripple อาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ $20 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 7 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ $2.8
เหรียญนี้มีผลงานที่น่าประทับใจในปีนี้ โดยทำจุดสูงสุดที่ $3.65 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม (สูงกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ $3.40 ในปี 2018) ก่อนที่จะร่วงลงมาประมาณ 22%
การขยายตัวทั่วโลกของ Ripple ยังคงดำเนินต่อไป โดยได้รับการยอมรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ในปี 2024 ว่า XRP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนในตลาดเกิดใหม่
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Ripple ยังสามารถยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ยาวนานกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้สำเร็จ หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ถอนฟ้อง ซึ่งเป็นการยืนยันคำตัดสินในปี 2023 ที่ว่าการขาย XRP ในตลาดรายย่อยไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับตลาด Altcoin ในวงกว้าง
ChatGPT คาดการณ์กรอบราคาพื้นฐานไว้ที่ $5-$7 โดยในสถานการณ์ตลาดกระทิง ราคา XRP อาจพุ่งไปถึง $20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลของทรัมป์ยังคงมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโต หรือหาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติกองทุน XRP Spot ETF ใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ข้อมูลทางเทคนิคก็สนับสนุนแนวโน้มนี้ ท่ามกลางการเทขาย ดัชนี RSI ของ XRP ลดลงมาอยู่ที่ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าเหรียญใกล้จะมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร (undervalued) และแรงกดดันจากการขายที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ การปรากฏของรูปแบบธงขาขึ้น (bullish flag) สามครั้งบนกราฟในปีนี้อาจเป็นสัญญาณของการเบรคทะลุครั้งใหญ่
หากมีข่าวดีเข้ามาสนับสนุน อาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่ $4 ภายในเดือนตุลาคมได้ ในปีที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 386% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ Bitcoin (80%) และ Ethereum (62.5%) อย่างมาก
Shiba Inu (SHIB): ChatGPT มองเห็นโอกาสเติบโตถึง 17 เท่าในช่วงตลาดกระทิง
Shiba Inu ($SHIB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2020 ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ Dogecoin ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์
หลังจากร่วงลง 6% ในหนึ่งวัน SHIB ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.00001206 ซึ่งถือว่ายังคงรักษาระดับได้ดีเมื่อเทียบกับตลาดเหรียญมีมโดยรวมที่ร่วงลง 10.4% ในคืนเดียว แม้จะมีมูลค่ารวมถึง 77.3 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม
ในทางเทคนิค ปีนี้ SHIB ได้เบรคทะลุทั้งรูปแบบลิ่มขาลง (falling wedge) และธงขาขึ้น (bull flag) การพุ่งขึ้นอย่างเด็ดขาดเหนือระดับ $0.000025 ภายในเดือนพฤศจิกายน อาจเป็นการยืนยันเป้าหมายพื้นฐานของ ChatGPT ที่ $0.00003-$0.00005 ภายในสิ้นปี และหากเกิดภาวะตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ ChatGPT ประเมินว่า SHIB อาจพุ่งสูงถึง $0.0002 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเกือบ 17 เท่าจากราคาปัจจุบัน
ดัชนี RSI ของเหรียญอยู่ที่ 39 หลังจากราคาลดลงล่าสุด แต่อาจเป็นตัวจุดประกายโมเมนตัมครั้งใหม่หากนักเทรดใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อตอนย่อตัว
Shiba Inu ยังเป็นมากกว่าเหรียญมีม โดยปัจจุบันเป็นขุมพลังให้กับ Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ของตัวเองที่ออกแบบมาเพื่อการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ พร้อมรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) รวมถึงฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง
Solana (SOL): การเติบโตของ Ecosystem และกระแส ETF อาจดันราคาสู่ $1,000 ตามการคาดการณ์ของ ChatGPT
Solana ($SOL) ได้ตอกย้ำสถานะการเป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตามองด้วยแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 119.9 พันล้านดอลลาร์ และมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (TVL) ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ ทั้งการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาและนักลงทุนสถาบันต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งของความน่าตื่นเต้นมาจากกระแสคาดการณ์ว่า กองทุน Spot Solana ETF ในสหรัฐฯ อาจเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้มหาศาลเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติกองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF
ทรัมป์ถึงกับเคยเปรยถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ Solana เข้ารวมอยู่ในกองทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติของสหรัฐฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อเสนอของเขา รัฐบาลจะสามารถได้มาซึ่ง SOL ผ่านการยึดทรัพย์ของรัฐเท่านั้น ไม่ใช่จากการซื้อในตลาด
ในด้านผลการดำเนินงาน Solana ทำจุดสูงสุดที่ $250 ในเดือนมกราคม ก่อนจะร่วงลงไปที่ $100 ในเดือนเมษายน และฟื้นตัวกลับมาที่ $247 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกือบจะแตะระดับสูงสุดของปีนี้
หลังจากเบรคทะลุออกจากรูปแบบลิ่มขาลง (descending wedge) ChatGPT มองเห็นความเป็นไปได้ที่ Solana จะไปถึงระดับ $1,000 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่ $293.31 ถึงสามเท่า อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงจุดนั้นได้ขึ้นอยู่กับความชัดเจนด้านกฎระเบียบและการอนุมัติกองทุน Spot SOL ETF จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
Maxi Doge (MAXI): เหรียญทางเลือกที่น่าลุ้นเก็งกำไรกว่า Dogecoin
สำหรับผู้ที่มองหาเหรียญเก็งกำไรนอกเหนือจากตัวเลือกเด่นของ ChatGPT ชี้ว่า Maxi Doge ($MAXI) ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดูจะ “ซ่า” กว่า Dogecoin
ในขณะที่ Dogecoin ได้เติบโตจนกลายเป็นเหรียญขนาดใหญ่ (Large-Cap) ที่มักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin และ Ethereum ความผันผวนอย่างบ้าคลั่งในปี 2021 ก็ได้ลดน้อยลง
ในทางกลับกัน Maxi Doge เน้นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงและขับเคลื่อนโดยชุมชน ด้วยแบรนด์ที่ขี้เล่นและแคมเปญที่มาจากฐานราก โดยรอบพรีเซลสามารถระดมทุนไปได้ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาอันสั้น จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
MAXI ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum และมุ่งเน้นการขยายชุมชนผ่านกิจกรรมบน Telegram และ Discord การแข่งขันเทรด และความร่วมมือระหว่างโปรเจกต์
จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น 25% ถูกจัดสรรไว้สำหรับ Maxi Fund ซึ่งจะเน้นไปที่การสร้างพันธมิตรและการตลาด ระบบการ Staking ได้เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 137% APY อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะลดลงเมื่อมีผู้ใช้เข้าร่วมมากขึ้น
ปัจจุบันราคาในรอบพรีเซลอยู่ที่ $0.0002585 และมีกำหนดการปรับราคาขึ้นในอีกประมาณสองวันข้างหน้า
สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Maxi Doge แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม
ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegramเว็บไซต์ทางการ Maxi Doge