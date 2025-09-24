BTC $112,388.48 -0.63%
ETH $4,159.15 -1.26%
SOL $208.86 -4.93%
PEPE $0.0000095 -0.77%
SHIB $0.000012 -0.10%
BNB $1,013.36 1.77%
DOGE $0.23 -2.14%
XRP $2.85 -1.10%
ตลาดคริปโตนิ่ง! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ติดหล่ม รอสัญญาณ Fed

Bitcoin BTC DOGE Dogecoin ETH Ethereum
Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Link ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ภาพแสดงเหรียญคริปโต Bitcoin, Dogecoin และ Ethereum ในรูปแบบ 3D 24-09-2025

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), และ XRP ต่างเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเผชิญกับภาวะซบเซา ปัจจัยกดดันหลักมาจากคำแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกปรับตัวลดลง 0.76% มาอยู่ที่ 3.85 ล้านล้านดอลลาร์ และมีการล้างพอร์ต (Liquidation) ไปกว่า 260 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

วิเคราะห์ Bitcoin ทรงตัว ตลาดรอสัญญาณจาก Fed

ราคา BTC ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 112,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงขายที่เพิ่มขึ้นทดสอบความอดทนของฝั่งกระทิง ข้อมูลจาก SoSo Value ชี้ให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่ลดลง โดยมีเงินไหลออกจาก Bitcoin ETF มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 23 กันยายน ขณะที่ Bitcoin Dominance ยังคงอยู่ต่ำกว่า 58%

Bitcoin ETF เผชิญเงินทุนไหลออกกว่า 100 ล้านดอลลาร์
ที่มา: SoSo Value

นักวิเคราะห์จาก B2BINPAY ให้ความเห็นว่า การที่ราคา BTC กลับมาทดสอบโซน 113,000-112,000 ดอลลาร์ แสดงถึงแรงกดดันฝั่งขายที่เพิ่มขึ้น “สถานการณ์พื้นฐานของเราคือ BTC จะยืนเหนือโซน 110,000-112,000 ดอลลาร์ได้ แต่หากหลุดแนวรับนี้ มีความเสี่ยงที่จะเห็นราคาร่วงลงไปถึง 105,000 ดอลลาร์”

ในทางกลับกัน หากราคาฟื้นตัวกลับไปที่ 120,000 ดอลลาร์ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบวกให้กับ Altcoins และ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อื่นๆ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคือคำกล่าวของ Jerome Powell ที่ย้ำว่านโยบายการเงินยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนและจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมา ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ให้น้ำหนักถึง 91% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมนี้

จับตาสถานการณ์ Ethereum, Dogecoin และ XRP จะไปต่อหรือพอแค่นี้?

ในฝั่งของ Altcoin พี่ใหญ่อย่าง Ethereum ยังคงติดอยู่ในกรอบราคา 4,100-4,200 ดอลลาร์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 13%

อย่างไรก็ตาม Ali Martinez นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังมองว่า หาก Ethereum สามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ไว้ได้ ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับไปทดสอบระดับ 4,400 ดอลลาร์อีกครั้ง

ขณะเดียวกัน เหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin และ XRP ก็เผชิญกับภาวะชะงักงันเช่นกัน โดยราคา DOGE ปรับตัวลดลง 2.81% มาอยู่ที่ 0.2334 ดอลลาร์ และ XRP ลดลง 1.62% อยู่ที่ 2.8 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงทั่วทั้งตลาด ซึ่งมีการล้างพอร์ต Long Position คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด

อยากซื้อเหรียญเก็บไว้? Crypto Wallet แบบมัลติเชนนี้อาจตอบโจทย์

Best Wallet ได้รับการกล่าวถึงในฐานะกระเป๋าคริปโตที่น่าจับตาสำหรับปี 2025 โดยระดมทุน ICO ไปแล้วกว่า $16.07M ตอกย้ำศักยภาพการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตใหม่มาแรง

กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ Non-Custodial นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ Multichain อย่างเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ปลอดภัยระดับสถาบัน และได้รับการรับรองจาก WalletConnect รองรับทั้ง iOS และ Android

Best Wallet ครอบคลุมเครือข่าย Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base, Tron และอื่นๆ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน และเป็นเจ้าของ Private Key เองทั้งหมด นอกจากนี้ยังรองรับ Fiat On-Ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ด้วย

ล่าสุด Best Wallet เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เช่น รองรับ Solana เต็มรูปแบบ ให้คุณสามารถเทรดและซื้อ SOL ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้โดยตรง พร้อม Native Bitcoin Swaps สำหรับการสลับเหรียญกับ BTC ผ่านเครือข่าย Bitcoin และการสลับข้ามเชน แถมยังมีแผนพัฒนา Best Card สำหรับใช้จ่ายจริง ระบบ Derivatives Trading และ DCA อัตโนมัติในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสม BW Points รายวันเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานง่ายขึ้น และเพิ่มการรองรับภาษาเกาหลีเต็มรูปแบบ และกำลังจะรองรับภาษาไทยเร็วๆ นี้

Best Wallet มีระบบความปลอดภัย MPC จาก Fireblocks ที่แบ่งกุญแจเป็น Shard เพื่อลดความเสี่ยง และระบบ Anti-Scam ตรวจจับเหรียญต้องสงสัยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสลับเหรียญข้ามเชน ซื้อคริปโตด้วยบัตรธนาคาร และจัดการพอร์ตสินทรัพย์แบบ Multichain ได้ในแอปเดียว

ก่อนตัดสินใจใช้ Best Wallet แนะนำให้อ่านบทรีวิว Best Wallet ฉบับเต็มก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่องทาง Telegram

แอพ Best Wallet

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
