ตลาดคริปโตนิ่ง! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ติดหล่ม รอสัญญาณ Fed
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), และ XRP ต่างเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเผชิญกับภาวะซบเซา ปัจจัยกดดันหลักมาจากคำแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกปรับตัวลดลง 0.76% มาอยู่ที่ 3.85 ล้านล้านดอลลาร์ และมีการล้างพอร์ต (Liquidation) ไปกว่า 260 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
วิเคราะห์ Bitcoin ทรงตัว ตลาดรอสัญญาณจาก Fed
ราคา BTC ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 112,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงขายที่เพิ่มขึ้นทดสอบความอดทนของฝั่งกระทิง ข้อมูลจาก SoSo Value ชี้ให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่ลดลง โดยมีเงินไหลออกจาก Bitcoin ETF มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 23 กันยายน ขณะที่ Bitcoin Dominance ยังคงอยู่ต่ำกว่า 58%
นักวิเคราะห์จาก B2BINPAY ให้ความเห็นว่า การที่ราคา BTC กลับมาทดสอบโซน 113,000-112,000 ดอลลาร์ แสดงถึงแรงกดดันฝั่งขายที่เพิ่มขึ้น “สถานการณ์พื้นฐานของเราคือ BTC จะยืนเหนือโซน 110,000-112,000 ดอลลาร์ได้ แต่หากหลุดแนวรับนี้ มีความเสี่ยงที่จะเห็นราคาร่วงลงไปถึง 105,000 ดอลลาร์”
ในทางกลับกัน หากราคาฟื้นตัวกลับไปที่ 120,000 ดอลลาร์ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบวกให้กับ Altcoins และ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อื่นๆ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคือคำกล่าวของ Jerome Powell ที่ย้ำว่านโยบายการเงินยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนและจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมา ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุน
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ให้น้ำหนักถึง 91% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมนี้
จับตาสถานการณ์ Ethereum, Dogecoin และ XRP จะไปต่อหรือพอแค่นี้?
ในฝั่งของ Altcoin พี่ใหญ่อย่าง Ethereum ยังคงติดอยู่ในกรอบราคา 4,100-4,200 ดอลลาร์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 13%
อย่างไรก็ตาม Ali Martinez นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังมองว่า หาก Ethereum สามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ไว้ได้ ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับไปทดสอบระดับ 4,400 ดอลลาร์อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน เหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin และ XRP ก็เผชิญกับภาวะชะงักงันเช่นกัน โดยราคา DOGE ปรับตัวลดลง 2.81% มาอยู่ที่ 0.2334 ดอลลาร์ และ XRP ลดลง 1.62% อยู่ที่ 2.8 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงทั่วทั้งตลาด ซึ่งมีการล้างพอร์ต Long Position คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
