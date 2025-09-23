BTC $113,134.58 0.15%
XRP พุ่งแรง! Ripple ได้ไฟเขียวจาก EU ร่วมขับเคลื่อนยูโรดิจิทัล

XRP
อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP เรืองแสงอยู่หน้าธงสหภาพยุโรป สะท้อนข่าวการร่วมมือพัฒนา Stablecoin

วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อมีข่าวใหญ่ว่าสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับเงินยูโรดิจิทัล โดยเลือกใช้เทคโนโลยีของ Ripple เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าเหรียญ XRP กำลังจะกลายเป็นส่วนสำคัญของ Stablecoin ที่หนุนด้วยเงินยูโรอย่างเป็นทางการ ข่าวดังกล่าวได้จุดประกายความหวังให้กับนักลงทุนและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา XRP ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์อนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง

Ripple ขยับชิงตลาด! ยูโรดิจิทัลได้ฤกษ์เปิดตัวบน XRP Ledger

Cassie Craddock กรรมการผู้จัดการของ Ripple ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการถึงการเปิดตัว Stablecoin ที่หนุนด้วยเงินยูโรบน XRP Ledger การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของยุโรปได้อนุมัติแผนงานสำหรับเงินยูโรดิจิทัล ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในสหภาพยุโรป

การยอมรับในระดับสถาบันเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เคยส่งผลให้ ราคา XRP พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในไทย มาแล้ว ควบคู่ไปกับปัจจัยบวกอื่น ๆ เช่น ความคืบหน้าของคดีความและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย

การเลือกใช้เทคโนโลยีของ XRP แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของ Ripple โดย Stablecoin ใหม่นี้จะได้รับการค้ำประกันอย่างสมบูรณ์ด้วยเงินยูโรสำรอง และจะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย XRP ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพ สามารถทำธุรกรรมได้ภายใน 3-5 วินาทีด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ระบบนิเวศของ XRP ยังขยายตัวไปในทิศทางอื่น ๆ เช่น การเปิดตัวสัญญาขุดเหรียญ XRP ผ่านระบบคลาวด์ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนอีกด้วย

XRP จ่อ Breakout! สัญญาณเทคนิคหนุนหลังข่าวดีจาก EU

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้ว ในทางเทคนิค นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง EGRAG CRYPTO ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟที่น่าสนใจ โดยระบุว่าราคา XRP กำลังก่อตัวเป็น ‘Rectangular Formation’ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการสะสมพลังก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งสำคัญ หรือที่เรียกว่า Breakout ขณะเดียวกัน XRP ก็กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวที่น่าสนใจ จากปัจจัยบวกอื่น ๆ เช่น การไหลเข้าของเงินทุนในกองทุน ETF ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

การยอมรับ XRP อย่างเป็นทางการจากสหภาพยุโรปคาดว่าจะช่วยเร่งการนำไปใช้งานในวงกว้าง โดยอาจเปิดทางให้ธนาคารและสถาบันการเงินในยุโรปหันมาใช้ XRP สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนมากขึ้น การผสมผสานระหว่างการยอมรับในระดับสถาบันและสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกนี้ ทำให้ XRP ถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสำหรับปี 2025

ถึงแม้ว่าในระยะสั้นอาจมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน โดยมีรายงานว่า ราคา XRP มีการปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญ แต่ภาพรวมในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มที่เป็นบวกจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งดังกล่าว

