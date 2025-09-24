BTC $112,710.09 -0.28%
XRP รอทะลุ $3 – LINK ฮึดแรง! วาฬสะสมกว่า 800K เหรียญ

อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP และ Chainlink (LINK) วางคู่กันบนพื้นหลังกราฟราคาดิจิทัล

ตลาดคริปโตกำลังคึกคักเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ โดยมีเหรียญใหญ่อย่าง XRP และ Chainlink (LINK) ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนจำนวนมาก ท่ามกลางการคาดการณ์ราคา XRP ที่อาจพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ และกิจกรรมของเหล่าวาฬที่เข้าสะสม Chainlink อย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้จะเจาะลึกสถานการณ์ของทั้งสองเหรียญ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต

XRP ใกล้ทะลุแนวต้านสำคัญ! โมเมนตัมพุ่งแรง จับตาราคา $3

ปัจจุบัน ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.86 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ $2.90 ไปได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับไปทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ $3 อีกครั้ง

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในระบบการชำระเงิน 24-09-2025

ความคึกคักของ XRP ในหมู่นักลงทุนไทยนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเกี่ยวกับราคา XRP ที่พุ่งแรงกว่า 390% ในไทยมาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก ก.ล.ต. ที่ระบุว่า XRP เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในไทย แซงหน้า Bitcoin และทองคำอย่างต่อเนื่อง

Tokenicer นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังได้อธิบายการเติบโตของ XRP ในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นรูปแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป แล้วเกิดขึ้นในคราวเดียว” (slowly, then all at once) ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายในแนวโน้มไซด์เวย์ปัจจุบันอาจเป็นความสงบก่อนเกิดพายุแรลลี่ครั้งใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าในระยะยาว ราคา XRP มีศักยภาพที่จะไปถึง $900 หากสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาดการชำระเงินระดับโลกที่ปัจจุบันถูกครอบครองโดย SWIFT

ปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้เป้าหมายระยะยาวนี้เป็นจริงได้ คือการยอมรับในระดับสถาบัน ดังเช่นข่าวที่สหภาพยุโรปเลือกใช้เทคโนโลยีของ XRP สำหรับ Stablecoin ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการใช้งานจริง สำหรับผู้ที่สนใจมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP

ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์ Ali Martinez ระดับราคา $2.80 ถือเป็นโซนแนวรับที่สำคัญที่สุดสำหรับ XRP หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป อาจร่วงลงไปถึง $2.70 ได้ ในทางกลับกัน หากสามารถผ่านแนวต้านที่ $2.90–$2.92 ไปได้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงมีความไม่แน่นอน ขณะที่ราคา Bitcoin และ Altcoin อื่นๆ ยังคงทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ XRP ในระยะสั้นได้เช่นกัน

Chainlink กำลังมา! วาฬดึงออกจาก CEX มูลค่าหลายล้านเหรียญ

ในขณะเดียวกัน Chainlink (LINK) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $21.9 ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจจากเหล่าวาฬ โดยมีการเข้าซื้อ LINK มากกว่า 800,000 เหรียญ และมีการถอนเหรียญออกจากกระดานเทรดรวมศูนย์ (CEXs) มากถึง 5.5 ล้าน LINK ภายใน 24 ชั่วโมง

LINK กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคา 21.9 ดอลลาร์ 24-09-2025

โดยทั่วไปแล้ว การถอนเหรียญจำนวนมากออกจาก Exchange มักเป็นสัญญาณว่านักลงทุนมีแผนที่จะถือครองในระยะยาวแทนที่จะขายทำกำไร ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อราคา นักวิเคราะห์เชื่อว่าหาก LINK สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ $21–$22 ไปได้ เหรียญอาจกลับไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง

นอกจากนี้ ปัจจัยหนุนในอนาคตอย่างการอนุมัติ Chainlink ETF ก็อาจเป็นตัวกระตุ้นราคาที่สำคัญ หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง LINK อาจกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $24.8 และ $25.7 และมีโอกาสมุ่งหน้าสู่ระดับ $28 หากฝั่งผู้ซื้อกลับมาควบคุมตลาดได้สำเร็จ

เหมืองเสมือนจริง! Pepenode พรีเซลล์พุ่ง $1.2M ภายในเวลาอันสั้น

Pepenode เหรียญคริปโตน้องใหม่ สร้างกระแสแรงตั้งแต่ช่วงพรีเซลล์ ด้วยยอดระดมทุนทะลุ 1.2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่นาน ดึงดูดนักลงทุนด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้ใช้งานขุดเหมือนจริงแบบเกม พร้อมระบบ Staking และกลไกเผาเหรียญแบบลดอุปทาน ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มสร้างเหมือง รับรางวัลและโบนัสทันที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือความรู้เทคนิคขั้นสูง

ภาพของ Pepenode ที่น่ารักและมีสีสันสดใส 23-09-2025

จุดเด่นอยู่ที่การเปิดให้ “ขุด-อัปเกรด-เผา” ตั้งแต่ช่วงพรีเซลล์ พร้อมระบบเผาเหรียญสูงสุด 70% จากกิจกรรมในแพลตฟอร์ม สร้างแรงจูงใจและความขาดแคลนในระยะยาว อีกทั้งยังมีระบบกันบอท รางวัลพิเศษ และโบนัสจากการแนะนำเพื่อน

Pepenode ไม่ใช่แค่มีมโทเค็น แต่คือแพลตฟอร์มที่ผสานการลงทุนกับเกม ผู้ถือเหรียญสามารถ Staking เพื่อรับ APY พร้อมโบนัสสำหรับผู้ที่อัปเกรด Node หรือทำคะแนนดีบน Leaderboard และเปิดโอกาสให้รายย่อยเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม นับเป็นเหรียญที่น่าจับตาในช่วงเริ่มต้นของตลาดคริปโต.

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Pepenode แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Pepenode รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต

เยี่ยมชม Pepenode.io

Pakphum Kerdprap
