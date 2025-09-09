XRP ส่องแสง! นักวิเคราะห์คาดพุ่งแรง 85% แตะเป้า $4.80
ราคา XRP กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากนักวิเคราะห์หลายรายออกมาคาดการณ์ถึงโอกาสที่ราคาอาจพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง 85% สู่เป้าหมายที่ $4.80 โดยมีปัจจัยหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวก, การปรับตัวของตลาดฟิวเจอร์ส และอีเวนต์สำคัญที่กำลังจะมาถึงอย่าง Ripple Swell 2025 ซึ่งมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock เข้าร่วมด้วย ซึ่งภาพรวมเหล่านี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
XRP ขาขึ้นชัด? วิเคราะห์สัญญาณบวกและแรงหนุนจาก ETF
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา XRP แสดงสัญญาณการฟื้นตัว โดยพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ $2.72 เมื่อวันที่ 1 กันยายน และดีดตัวขึ้นมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.88 หากราคาสามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกนี้ไว้ได้ มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ $2.99 ซึ่งเป็นแนว 61.8% Fibonacci retracement
ที่สำคัญ การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวเชิงบวกในตลาด โดยมีรายงานว่า XRP วิ่งแรงหลังได้รับอานิสงส์จากข่าว ETF ซึ่งช่วยหนุนราคาให้ยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายฝ่ายมองว่า XRP กำลังเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค จะเห็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนขึ้น โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันขยับขึ้นมาอยู่ที่ 48 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 50 บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลง นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้แสดงสัญญาณ Bullish Crossover ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นฝั่งขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาแนวรับสำคัญที่ $2.77 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day EMA) หากราคาหลุดแนวรับนี้ อาจมีการย่อตัวลงไปทดสอบฐานที่ $2.72 อีกครั้ง ทั้งนี้ การที่ XRP พุ่งแรงเกินคาดในรอบสัปดาห์ ก็เป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังคาดหวังปัจจัยบวกจากทั้งการตัดสินใจของ Fed และความเป็นไปได้ในการอนุมัติ Spot ETF ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดขาขึ้นระลอกใหม่ได้
ข้อมูล On-chain ยังสนับสนุนการฟื้นตัวของราคา XRP โดยพบว่า Estimated Leverage Ratio บนตลาด Binance ได้กลับเข้าสู่ระดับค่าเฉลี่ยรายปี ซึ่งหมายความว่านักเทรดไม่ได้ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป ลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับล้างพอร์ต (Liquidation)
ขณะเดียวกัน ข้อมูล Net Taker Volume ที่เข้าใกล้โซนกลาง และ Aggregated Spot Cumulative Volume Delta (CVD) ที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่อาจกำลังอยู่ในช่วงสะสมเหรียญ XRP ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข่าวที่ว่า XRP Futures บน CME ทำสถิติใหม่แตะ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนสถาบัน
ส่องกราฟ XRP! เป้าหมาย $4.80 ใกล้ความจริงแค่เอื้อม
ในภาพรวมระยะยาว ราคา XRP ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) และมีการทดสอบแนวรับสำคัญที่ $2.70 อยู่หลายครั้ง
หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงสู่โซน $2.35–$2.65 ซึ่งเป็นบริเวณ Fair Value Gap ที่สำคัญและสอดคล้องกับโซน 0.5-0.618 ของ Fibonacci retracement ซึ่งในอดีตมักเป็นจุดที่ราคามีเสถียรภาพและเกิดการกลับตัว
สิ่งที่น่าสนใจคือ โครงสร้างตลาดของ XRP ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ Fractal Pattern ที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ซึ่งในครั้งนั้นนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อาจเป็นไปได้ว่าราคา XRP จะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญราว 60% ถึง 85% ภายในไตรมาสที่ 4 นี้
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ตลาดคริปโตมากขึ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า DeepSeek AI ทำนายว่าราคา XRP อาจพุ่งไปถึง $5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจและช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
Javon Marks นักเทรดคริปโตชื่อดังได้ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกนี้ โดยระบุว่าเป้าหมายราคา XRP ที่ $4.80 ยังคงมีความเป็นไปได้ ตราบใดที่ราคาสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ $2.47 ได้ นอกจากนี้ งานประชุม Ripple Swell 2025 ที่กำลังจะจัดขึ้นในนิวยอร์ก โดยมี Maxwell Stein ผู้บริหารจาก BlackRock เข้าร่วมเป็นผู้บรรยาย ยิ่งเพิ่มน้ำหนักและความน่าเชื่อถือให้กับ XRP ในสายตานักลงทุนสถาบัน
แม้ว่า BlackRock จะปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเปิดตัว XRP ETF แต่ปัจจุบันก็ยังมีใบคำขอจัดตั้งกองทุน XRP ETF ถึง 18 ฉบับที่รอการอนุมัติจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ก็อาจเป็น Game Changer ที่สำคัญสำหรับราคา XRP
นอกจากนี้ ในมุมมองระยะยาวที่ไกลออกไป ยังมีการวิเคราะห์โอกาสที่ XRP อาจแตะระดับ $5.25 ภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของเหรียญ
Bitcoin Hyper พุ่งเป้าอนาคตดิจิทัล สร้าง DeFi บน BTC ด้วย SVM
Bitcoin Hyper กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะ Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ตั้งเป้ายกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ไปสู่เครือข่ายความเร็วสูงรองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 14.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแส Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่และตลาด Altcoin ที่คึกคัก
โครงการนี้เข้ามาแก้ข้อจำกัดเดิมของ Bitcoin ที่ช้าและค่าธรรมเนียมสูง ด้วยการประมวลผลธุรกรรมระดับหลายหมื่นรายการต่อวินาที พร้อมค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และเสริมความปลอดภัยด้วย Zero-Knowledge Proof (ZKP) ผู้ใช้งานสามารถสร้างโทเค็น ใช้ BTC ใน DeFi และเชื่อมต่อชุมชน Solana สู่ Bitcoin Layer-2 ได้ทันที พร้อมระบบ Cross-Chain Bridge เชื่อม BTC, ETH และ SOL อย่างปลอดภัย
โทเค็น $HYPER ทำหน้าที่ทั้งเป็นค่า Gas, สิทธิ์เข้าถึง dApps และ DAO Governance โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC และเปิดขาย Presale เริ่มต้นที่ $0.0115 โดยปรับราคาทุก 48 ชั่วโมง รองรับการชำระเงินด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB และบัตรเครดิต พร้อมเปิดให้ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper