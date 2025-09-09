XRP ทะลุ $3 อย่างแรง! จ่อเปิดรอบแรลลี่ใหญ่รับปลายปี
ราคา XRP กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดอีกครั้ง หลังจากที่ราคาได้พุ่งทะยานทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองและคาดหวังว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของรอบแรลลี่ครั้งใหม่ของ XRP โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยบวกหลายอย่างรออยู่ข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
XRP บวก 8% ในสัปดาห์! ลุ้นทะยานต่อหลังทะลุ $3
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา XRP แสดงทิศทางที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ราว 8% ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีหลังจากที่ตลาดโดยรวมเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์มาสักพัก การทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 3 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และยิ่งทำให้ XRP ถูกจับตามองมากขึ้นในฐานะหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
หากเหรียญ XRP สามารถรักษาระดับราคาเหนือ 3 ดอลลาร์ไว้ได้อย่างมั่นคง นักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายถัดไปที่น่าจับตาคือโซนราคาประมาณ 3.50 ดอลลาร์ ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องอาศัยแรงซื้อและปัจจัยมหภาคที่เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน แบบจำลอง AI อย่าง DeepSeek ก็ได้เข้ามาเสริมมุมมองบวก โดยมีการทำนายว่า XRP อาจมีโอกาสแตะระดับ 5 ดอลลาร์ได้ในอนาคต
แรงหนุน! Fed จ่อปรับดอกเบี้ย-จับตา Spot ETF
นักลงทุนกำลังคาดหวังว่าช่วงปลายปีนี้อาจเป็น “Kryptoherbst” หรือฤดูใบไม้ร่วงแห่งคริปโต ที่มักจะเกิดสถิติราคาใหม่ๆ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี
นอกเหนือจากปัจจัยมหภาคแล้ว สัญญาณบวกจากตลาดอนุพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ โดยล่าสุดมีรายงานว่า XRP Futures บน CME ทำสถิติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และอาจเป็นแรงส่งสำคัญให้ราคาสร้างฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่อาจชี้ชะตาอนาคตของ XRP คือการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุน XRP Spot ETF ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ หากได้รับการอนุมัติ ก็จะเป็นการเดินตามรอยความสำเร็จของ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้ามาในตลาด XRP ได้อย่างมหาศาล ซึ่งกระแสความคาดหวังเรื่อง ETF นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้XRP ได้รับแรงหนุนและสามารถทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้
มองรอบด้าน! ETF อาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง XRP
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักวิเคราะห์ทุกคนที่มองว่าการอนุมัติ XRP Spot ETF จะส่งผลบวกเสมอไป บางส่วนแสดงความกังวลว่า หากกองทุนเปิดตัวแล้วแต่ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างที่คาดการณ์ไว้ อาจกลายเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงการขาดความสนใจในตัว Ripple และ XRP ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อราคาในระยะยาวได้
อีกปัจจัยที่นักลงทุน XRP ควรให้ความสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับราคา XRP ซึ่งในอดีตมักจะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกัน กล่าวคือช่วงที่เงินดอลลาร์อ่อนค่า มักจะเป็นช่วงที่ราคา XRP ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิด
ถึงแม้จะมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาในระยะสั้น แต่ภาพรวมในระยะยาวยังคงมีมุมมองที่เป็นบวก โดยนักวิเคราะห์บางส่วนได้ทำการวิเคราะห์โอกาสที่ XRP อาจพุ่งไปถึง 5.25 ดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและกรณีการใช้งานของเหรียญในอนาคต