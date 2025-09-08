กระแส XRP แรง! นักลงทุนแห่เก็งกำไรหลังข่าว ETF หนุน
ราคา XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยพุ่งขึ้น 2.4% ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ปิดที่ราคา 2.8783 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์เชิงบวกต่อการอนุมัติกองทุน Spot ETF ที่กำลังจะเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากข่าวการเปิดตัว DOGE-spot ETF ซึ่งจุดประกายความหวังให้กับนักลงทุนว่าอาจเป็นสัญญาณดีต่ออนาคตของ XRP และปูทางให้ราคาทะยานสู่แนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์ในไม่ช้า การเคลื่อนไหวของราคาในครั้งนี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยบวกหลายประการ
DOGE เปิดทาง! XRP จ่อขึ้นแท่น ETF ตัวต่อไป
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา XRP ในรอบนี้คือการประกาศเปิดตัว REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) ซึ่งเป็นกองทุน ETF กองแรกที่ให้นักลงทุนได้เข้าถึงเหรียญมีมชื่อดังอย่าง Dogecoin การเปิดตัวกองทุนนี้เกิดขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) จะเคยเลื่อนการเปิดตัวกองทุนที่มี XRP รวมอยู่ด้วยอย่าง Grayscale Digital Large Cap Fund (DGLC) และ Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) มาแล้ว
Nate Geraci ประธานของ NovaDius Wealth Management ได้ให้ความเห็นต่อข่าวดังกล่าวว่า
ดูเหมือนว่า Dogecoin ETF กองแรกจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้… เตรียมตัวให้พร้อม ผมคิดว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง 2 เดือนที่ดุเดือดสำหรับตลาดคริปโต ETF
การเคลื่อนไหวนี้ถูกตีความว่า SEC อาจกำลังสร้างกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับ Crypto ETF ซึ่งหากเป็นจริง ก็จะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติกองทุน XRP-spot ETF ที่หลายฝ่ายกำลังรอคอย
นักวิเคราะห์เตือน! ความต้องการ XRP ETF อาจมากกว่าที่คาด
การอนุมัติกองทุน Spot ETF ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ที่ราคาพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 123,731 ดอลลาร์ และ 4,958 ดอลลาร์ตามลำดับ หลังจากการเปิดตัว Spot ETF ของตัวเอง โดยกองทุน BTC-spot ETF มีเงินไหลเข้ารวมกว่า 54.47 พันล้านดอลลาร์ และ ETH-spot ETF มีเงินไหลเข้า 12.74 พันล้านดอลลาร์ ถึงแม้ว่า Spot ETF ของ XRP จะยังไม่เกิดขึ้น แต่ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันก็สะท้อนให้เห็นผ่านตลาดฟิวเจอร์ส โดยล่าสุดมีรายงานว่า XRP Futures บน CME ทำสถิติแตะ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตา
ในทางตรงกันข้าม ราคา XRP กลับร่วงลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 3.66 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 2.6990 ดอลลาร์ในวันที่ 1 กันยายน หลังจากข่าวการเลื่อนอนุมัติกองทุนที่มี XRP อย่างไรก็ตาม Nate Geraci ได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า “คุณได้ยินที่นี่เป็นที่แรก… ผู้คนกำลังประเมินความต้องการของนักลงทุนต่อ Spot XRP & SOL ETFs ต่ำเกินไปอย่างมาก เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยทำกับ Spot BTC & ETH ETFs” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ XRP หากได้รับการอนุมัติ ETF นอกจากมุมมองของนักวิเคราะห์แล้ว ยังมีการคาดการณ์จาก AI ที่ทำนายว่า XRP อาจแตะ $5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของเหรียญในอนาคต
ทะลุ $3 ได้ไหม? วิเคราะห์แนวรับ-แนวต้านสำคัญของ XRP
ในทางเทคนิค นักลงทุนกำลังจับตาแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 3.0 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 3.335 ดอลลาร์ และเป้าหมายสูงสุดคือการทำลายสถิติเดิมที่ 3.66 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 2.7 ดอลลาร์ และ 2.5 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ต้องจับตาหากมีข่าวร้ายเข้ามากระทบ
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหาก XRP สามารถผ่านแนวต้านสำคัญไปได้ ก็มีโอกาสเติบโตสูง โดยมีการประเมินเป้าหมายราคา XRP รอบใหม่ที่ $5.90 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญ
อนาคตของราคา XRP ในอีกสองเดือนข้างหน้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งในเชิงบวกและลบ ปัจจัยบวกที่อาจผลักดันราคา ได้แก่ การยื่นขอจัดตั้ง iShares XRP Trust โดย BlackRock, การยอมรับ XRP เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัทชั้นนำ, การที่ Ripple ได้รับใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ และความคืบหน้าของร่างกฎหมาย Market Structure Bill
ปัจจัยบวกเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการที่ XRP ได้เคลียร์คดีกับ SEC ไปแล้ว ซึ่งเปิดทางให้นักวิเคราะห์คาดการณ์เป้าหมายระยะยาวที่อาจสูงถึง $5.25 ภายในปี 2030
ในทางกลับกัน ปัจจัยลบที่อาจฉุดรั้งราคา XRP ประกอบด้วยความล่าช้าทางกฎหมาย, การที่บริษัทต่างๆ เมินเฉยต่อการนำ XRP ไปใช้, การที่ Ripple ถูกปฏิเสธใบอนุญาตธนาคาร หรือการที่ระบบ SWIFT ยังคงครองตลาดการโอนเงินระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เปิดโลกใหม่การเทรด! Best Wallet ครบจบทั้งปลอดภัยและรวดเร็ว
Best Wallet ($BEST) คือกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain อย่างเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ปลอดภัยระดับสถาบัน และเติบโตอย่างรวดเร็ว ล่าสุดระดมทุนได้กว่า 14 ล้านดอลลาร์ในรอบ ICO และได้รับการรับรองจาก WalletConnect แอปรองรับทั้ง iOS และ Android ใช้งานได้กับเครือข่ายหลัก เช่น Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana และ Tron โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) และมอบการควบคุม private key แก่ผู้ใช้เต็มรูปแบบ เสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks
จุดเด่นของ Best Wallet อยู่ที่ฟีเจอร์ครบครันทั้งสำหรับมือใหม่และนักเทรด เช่น การสลับเหรียญผ่านเครือข่าย Bitcoin (Native Swaps), การเทรดข้ามเชน, ระบบสะสมคะแนน BW Points รวมถึงการรองรับ fiat on-ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay แอปยังมี UX/UI ที่ทันสมัยและลื่นไหล
โทเค็น $BEST เป็นศูนย์กลางของระบบ มอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น เข้าร่วม presale, ลดค่าธรรมเนียม และปลดล็อกฟีเจอร์พิเศษในแอป ทั้งยังเตรียมเปิดตัว Best Card และระบบวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับสู่แพลตฟอร์มจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramแอพ Best Wallet