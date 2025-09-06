AI DeepSeek คาดการณ์ XRP Ethereum และ Pi Coin อาจพุ่งแรงสิ้นปี 2025 พร้อมโอกาสจากเหรียญ Presale ดาวรุ่ง
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Ethereum สามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ระดับ 4,950 ดอลลาร์ ยืนยันสถานะของการเป็น เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ที่ยังคงครองใจนักลงทุนทั่วโลก การพุ่งแรงของ ETH ไม่เพียงกระตุ้นให้โปรเจกต์ในเครือข่ายเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ตลาด Altcoin โดยรวมกลับมาคึกคัก ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
อย่างไรก็ดี กระแสเชิงบวกยังคงแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มมีท่าทีเปิดกว้างต่อคริปโตมากขึ้น DeepSeek จึงมองว่ากระแสดังกล่าวจะยังไม่หมดไฟง่ายๆ
ในขณะที่ Bitcoin เคยร่วงจากจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมที่ 124,000 ดอลลาร์ ลงมาต่ำกว่า 107,000 ดอลลาร์ ก่อนดีดกลับขึ้นมาเหนือ 110,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ถึงแม้ภาพรวมตลาดยังคงเปราะบาง แต่โอกาสการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถึง 96% อาจกลายเป็นตัวเร่งที่สำคัญ และ DeepSeek ยังคงยืนยันมุมมองระยะยาวแบบบวกต่อไป
XRP (Ripple): DeepSeek ชี้เป้าแตะ $5+ หาก ETF ผ่านการอนุมัติ
คำทำนายของ DeepSeek อาจฟังดูเกินจริง แต่เมื่อย้อนดูเส้นทางของ XRP ตลอดปี 2025 ก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง หลังจาก XRP ชนะคดี SEC ราคาพุ่งทะลุ 1 ดอลลาร์ และสร้างผลตอบแทนกว่า 400% ในเวลาไม่นาน DeepSeek เชื่อว่ากระแสนี้ยังไม่จบง่ายๆ และการขึ้นระลอกใหม่กำลังมา
นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากวาฬ XRP ที่โยงไปถึง Kraken ซึ่งโอนย้ายเหรียญหลายล้านดอลลาร์ในคราวเดียว บ่งบอกถึงการสะสมของรายใหญ่ก่อนตลาดพุ่งรอบใหม่
อีกทั้งกระแสการนำไปใช้จริงก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดบัตร XRP Mastercard เปิดตัวเข้าสู่ตลาดการ์ดเครดิตระดับล้านล้านดอลลาร์ พร้อมกับ Bloomberg ที่คาดการณ์โอกาสอนุมัติ ETF สูงถึง 85% ในเดือนตุลาคม ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจดึงเม็ดเงินสถาบันเข้าสู่ XRP มหาศาล XRPL เองก็ยังมีการขยายยูทิลิตี้ เช่น B3 Network ที่จับมือกับ XRP Commons เพื่อนำเกมมาสู่เครือข่าย ทำให้ Ripple ecosystem แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แนวโน้มระยะยาวของ XRP ยังคงบวก โดยระดับ $2.80 ถือเป็นฐานสำคัญที่จะส่งต่อไปสู่การทดสอบ $3.60 หากทะลุได้ก็มีโอกาสวิ่งสู่ $5 ตามที่ DeepSeek ทำนายไว้
Ethereum: การพักตัวตามตำราก่อนรีบาวด์
สำหรับ Ethereum นั้น DeepSeek มองชัดเจนว่าการปรับฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงการพักตัว ก่อนที่จะเข้าสู่การฟื้นตัวรอบใหม่ หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ ETH ย่อตัวลงมาโซน 4,280 ดอลลาร์ แต่ยังคงยืนได้แข็งแรง ซึ่งถือเป็นจุดตัดสินใจสำคัญของตลาด
หากสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ และดีดทะลุระดับ 4,490 ดอลลาร์ไปได้ เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ 4,700–4,800 ดอลลาร์ และการผ่านโซนนั้นอาจเปิดทางสู่การทำสถิติใหม่ที่ 5,100 ดอลลาร์ RSI ตอนนี้อยู่ใกล้โซน Oversold ขณะที่ MACD แม้ยังเป็นลบ แต่เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว หากแนวรับที่ 4,070 ดอลลาร์ยังถูกปกป้องอยู่ โอกาสรีบาวด์รอบใหม่ยังเปิดกว้าง
Pi Coin: DeepSeek มั่นใจพลังคอมมูนิตี้หนุนแตะ $1
ตั้งแต่เปิดตัวมา Pi Coin ร่วงลงกว่า 88% จากระดับ 2.80 ดอลลาร์ เหลือเพียง 0.34 ดอลลาร์ แต่ DeepSeek ยังเชื่อมั่นว่าพลังของคอมมูนิตี้มหาศาลและการอัปเดตล่าสุดจะเป็นตัวผลักดันให้เหรียญกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
Pi ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์โหนดบน Linux และ Pi App Studio ที่เปิดโอกาสให้แม้แต่คนที่ไม่มีทักษะโค้ดดิ้งก็สามารถสร้างแอปได้บนเครือข่าย สิ่งเหล่านี้ทำให้การใช้งานจริงขยายตัวกว้างขึ้น
RSI อยู่ที่ระดับ 44 พร้อมให้ราคาดีดกลับ ขณะที่ MACD เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แนวต้านที่สำคัญคือ 0.80, 1.10 และ 2.50 ดอลลาร์ หากผ่านได้ ก็มีโอกาสไปถึงเป้าหมาย 4 ดอลลาร์ตามที่ DeepSeek ระบุไว้
นี่คือตัวอย่างว่าพลังของคอมมูนิตี้มีผลต่อการขับเคลื่อนคริปโตมากแค่ไหน ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำให้ เหรียญมีมน้องใหม่ หลายตัวสามารถสร้างกระแสและทำกำไรอย่างมหาศาลในตลาด
PepeNode: โหนดแบบขั้นบันไดให้รางวัลผู้ถือระยะยาว
โปรเจกต์ PepeNode ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปีนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ “mine-to-earn” ที่ผสานการขุดในโลกเสมือนเข้ากับระบบโทเคนที่มีมูลค่าจริง PEPENODE ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นเหรียญมีมเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็น Governance Token ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือกำหนดทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
จนถึงตอนนี้ระดมทุนได้แล้วกว่า 730,000 ดอลลาร์ ระบบของ PepeNode มีการเผาโทเคนทุกครั้งที่มีการจ่ายรางวัล ทำให้เหรียญมีความขาดแคลนมากขึ้นตามเวลา อีกทั้งระบบโหนดแบบขั้นบันได (Tiered Node) ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้เข้าร่วมตั้งแต่ระยะแรก โดยปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 2,914% และมีการจ่ายรางวัลที่ผูกกับการสร้างบล็อก ETH
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ การเข้าร่วมรอบพรีเซลของ PepeNode ผ่าน ETH, BNB, USDT หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็เป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายไปที่เว็บไซต์ Pepenode
สรุป: ศักยภาพและโอกาสของตลาดคริปโตปี 2025
การคาดการณ์ของ DeepSeek สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคริปโตหลักอย่าง XRP และ Ethereum ที่ยังคงมีเส้นทางการเติบโต ขณะที่ Pi Coin ก็ชี้ให้เห็นว่าพลังของชุมชนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโปรเจกต์ นอกจากนี้โปรเจกต์ใหม่ๆ อย่าง PepeNode ก็เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ
ปี 2025 จึงเป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนในโทเค็นกระแสหลัก หรือโปรเจกต์น่าจับตาที่อยู่ในช่วงพรีเซลล์ หากมองหาการกระจายพอร์ตในคริปโต อย่าลืมว่ามีทั้งเหรียญหลักที่แข็งแกร่ง และ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของตลาด
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม