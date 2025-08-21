BTC $113,441.86 -0.18%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67

XRP
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP

เหรียญ XRP กำลังสร้างฐานราคาอย่างแข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นสัญญาณกระทิงสู่เป้าหมายราคาที่ $6.67 ในขณะเดียวกัน บริษัท Ripple ผู้สร้าง XRP ได้ประกาศข่าวใหญ่ที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Beacon Network ซึ่งเป็นเครือข่ายต่อต้านอาชญากรรมคริปโตแบบเรียลไทม์ การเคลื่อนไหวสองด้านนี้ ทั้งในเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน กำลังส่งสัญญาณบวกต่ออนาคตของ XRP อย่างมีนัยสำคัญ

การเคลื่อนไหวของราคานี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ไม่ใช่ขาลง! XRP กำลังสะสมพลังพุ่งสู่ $6.67

Galaxy นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง ได้ให้ความเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคา XRP ในลักษณะไซด์เวย์หรือการพักฐาน (Consolidation) ในปัจจุบันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ แต่เป็น “การพักฐานที่ดีต่อสุขภาพ” หลังจากการทะยานขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ เขาระบุว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการปรับตัวขึ้นต่อในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Continuation)

XRP

ในมุมมองของนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่ง การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่าง RSI ก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่น่าสนใจเช่นกัน โดยมี การคาดการณ์ราคา XRP หลังผ่านช่วงปรับฐาน ว่าอาจพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้

การพักฐานลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติในตลาดกระทิง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ตลาดได้ย่อยกำไรที่เกิดขึ้น, สร้างเสถียรภาพให้แก่ราคา และสะสมแรงเพื่อการพุ่งขึ้นครั้งใหม่ นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างฐานที่มั่นคงก่อนที่ราคา XRP จะทะยานสู่เป้าหมายถัดไปที่ $3.30 และเป้าหมายใหญ่ที่ $6.67 โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ $2.70 ซึ่งการเคลื่อนไหวของ XRP ในปัจจุบันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมุมมองเชิงบวก แต่ตลาดก็ยังมีความผันผวนและมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนได้ชี้ถึง โอกาสที่ราคา XRP อาจปรับตัวลดลง หากเผชิญกับปัจจัยกดดันบางประการ

การทดสอบแนวรับนี้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในภาพรวมที่สินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวกำลังเผชิญแรงกดดัน ซึ่งมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ แรงกดดันในตลาดคริปโตและแนวรับของ XRP ที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด

Ripple ปรับเกม! เข้าร่วม Beacon Network หนุนภาพลักษณ์ XRP

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว Ripple ยังได้เสริมความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานครั้งสำคัญ ด้วยการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง “Beacon Network” ของ TRM Labs ซึ่งเป็นเครือข่ายตอบสนองต่ออาชญากรรมคริปโตแบบเรียลไทม์เครือข่ายแรกของโลก เครือข่ายนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทแลกเปลี่ยน, ผู้ออก Stablecoin, นักวิจัยความปลอดภัย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายหลักของ Beacon Network คือการแก้จุดอ่อนสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโต โดยสร้างกรอบการทำงานแบบ “แจ้งเตือนฉุกเฉิน” เพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ทันทีทั่วทั้งอุตสาหกรรม ช่วยให้แพลตฟอร์มต่างๆ สามารถบล็อกการถอนเงินที่น่าสงสัยและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เงินที่ถูกขโมยจะถูกฟอกผ่านบริการอย่าง Mixers การเข้าร่วมของ Ripple ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับระบบนิเวศของ XRP และอุตสาหกรรมโดยรวม

Beacon Network พลิกเกม! Ripple–XRP ได้แรงหนุนความน่าเชื่อถือ

การที่ Ripple เข้ามามีบทบาทสำคัญใน Beacon Network ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศคริปโตที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและผู้ใช้งานทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยอมรับในวงกว้าง

นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว ปัจจัยภายนอกอย่างการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลก็ส่งผลกระทบต่อราคาโดยตรง ดังเช่น ข่าวการเลื่อน Spot ETF ของ XRP ที่เคยสร้างความผันผวนให้กับตลาดมาแล้ว

เมื่อระบบนิเวศมีความปลอดภัยสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการฉ้อโกงหรือการแฮกก็จะลดลง ทำให้นักลงทุนกล้าที่จะเข้ามาลงทุนใน XRP มากขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงหนุนเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพและมูลค่าของเหรียญ XRP ในระยะยาว

แนวโน้ม XRP สดใส! ทั้งเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานส่งสัญญาณบวก

โดยรวมแล้ว อนาคตของ XRP ดูมีแนวโน้มที่สดใสอย่างมาก จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชี้ให้เห็นถึงการพักฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมพุ่งสู่เป้าหมายใหม่ที่ $6.67 ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นจากการที่ Ripple เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Beacon Network เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับระบบนิเวศ การผสมผสานของสองปัจจัยนี้ทำให้ XRP เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาว

