BTC $121,155.35 -0.32%
ETH $4,322.97 -0.41%
SOL $217.82 -1.39%
PEPE $0.0000092 0.63%
SHIB $0.000011 -0.16%
BNB $1,266.32 -1.40%
DOGE $0.24 1.27%
XRP $2.80 0.26%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

XRP ท้าทายแรงขาย! ปักหลักที่ $2.78 ลุ้นเบรก $3 อีกรอบ

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP วางอยู่บนกราฟราคาที่แสดงแนวรับสำคัญที่ $2.78 ท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขาย

ราคา XRP กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนสถาบันและการเพิ่มขึ้นของ Leverage ในตลาดฟิวเจอร์ส ขณะที่นักลงทุนต่างลุ้นว่าแนวรับสำคัญที่ $2.78 จะสามารถต้านทานแรงขายมหาศาลนี้ไว้ได้หรือไม่ และจะมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $3 ได้อีกครั้งหรือไม่ ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการกระจายโทเคนกว่า 440 ล้าน XRP ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

สถานการณ์ที่น่าจับตานี้ทำให้นักลงทุนหลายคนหันมาให้ความสนใจกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางในระยะยาว

แนวรับยังแกร่ง! XRP ต้านแรงเทขายสถาบัน ลุ้นเบรกแนวต้าน

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา XRP มีการซื้อขายในกรอบแคบๆ ระหว่าง $2.78 ถึง $2.85 ซึ่งบดบังแรงขายหนักจากนักลงทุนสถาบันและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากตลาดฟิวเจอร์ส ข้อมูลเผยว่าปริมาณเหรียญ XRP บน Exchange พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน หลังจากมีการกระจายโทเคนจำนวนมากถึง 440 ล้านเหรียญในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงเทขายที่ชัดเจน

ในขณะเดียวกัน มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ของ XRP ได้พุ่งสูงขึ้นใกล้ระดับ 9 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ Leverage ที่สูงขึ้นในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่รุนแรงหากมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้น แม้ว่าฝั่งกระทิงจะพยายามปกป้องแนวรับที่ $2.78 อย่างแข็งขัน แต่รูปแบบการกระจายเหรียญของรายใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวขึ้นของราคา XRP อย่างมีนัยสำคัญ

สัญญาณบวกมาแล้ว? XRP ยืน $2.78 พร้อมทะยานแตะ $3

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวต้านบริเวณ $2.85 ได้กลายเป็นโซน Supply ที่แข็งแกร่งหลังจากการถูกปฏิเสธราคาหลายครั้ง ในทางกลับกัน แนวรับที่ $2.78 ยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องจับตา การไหลเข้าของเหรียญสู่ Exchange และการกระจายเหรียญจากผู้ถือรายใหญ่ (Whale) ยังคงสร้างความเสี่ยงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การที่แนวรับ $2.78 ถูกป้องกันไว้ได้หลายครั้งก็อาจเป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญจากสถาบันเช่นกัน

สิ่งที่นักเทรดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ แนวรับ $2.78 จะยังคงทำหน้าที่เป็นฐานราคาต่อไปได้หรือไม่ หากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้าน $2.85 ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบช่วงราคา $2.90–$3.00 อีกครั้ง แต่หากหลุดแนวรับ $2.78 อาจทำให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ $2.72

ท่ามกลางปัจจัยมหภาคอย่างนโยบายของ Fed และข่าวสารเกี่ยวกับ ETF ที่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารล่าสุดที่ราคา XRP เผชิญความไม่แน่นอนหลังการอนุมัติ Spot ETF ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในระยะสั้นราคาจะเผชิญกับความท้าทาย แต่ในมุมมองระยะยาวก็ยังมีการคาดการณ์เชิงบวกที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ XRP จะแตะ $10 ภายในปี 2025 หากปัจจัยสนับสนุนเริ่มชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้ AI ในการวิเคราะห์ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจเช่นกัน โดยมีการคาดการณ์จาก Claude AI ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงถึง 6 ดอลลาร์ และยังมีบทวิเคราะห์จาก ChatGPT ที่มองว่าราคา XRP มีโอกาสไปถึง 30 ดอลลาร์ภายในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตหากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

Pepenode ฮอตแรง! พรีเซลล์พุ่ง $1.7 ล้านในพริบตา เกมขุดเหรียญมีมสุดล้ำ


Pepenode ($PEPENODE) กลายเป็นเหรียญคริปโตที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดระดมทุนพรีเซลล์กว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงกระแสตอบรับต่อแนวคิด “Mine-to-Earn” ที่นำการขุดเสมือน การ Staking และกลไกการเผาโทเค็นแบบ Deflationary มาผสานกันอย่างลงตัว ผู้ถือโทเค็นสามารถสร้างเหมืองเสมือน รับรางวัลแบบเรียลไทม์ และอัปเกรดระบบผ่านแดชบอร์ดอินเทอร์แอคทีฟ ลดความซับซ้อนและต้นทุนจากการขุดแบบดั้งเดิม

ภาพของ Pepenode ที่น่ารักและมีสีสันสดใส 02-10-2025

อีกจุดเด่นคือระบบเผาโทเค็น 70% จากธุรกรรมการซื้อและอัปเกรด ซึ่งช่วยสร้างความขาดแคลนและอาจหนุนราคาในระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมช่วงแรกจะได้รับ Node ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบป้องกันบอทเพื่อความยุติธรรมในการเข้าถึง ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือ Private Sale ทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เท่าเทียม ผ่านระบบราคาที่ปรับขึ้นตามช่วงเวลา

การผสมผสานระหว่างธีม Pepe และฟีเจอร์ใช้งานได้จริง ช่วยให้ Pepenode มีโอกาสเติบโตในตลาด โดยเตรียมเปิดตัวบน DEX/CEX ภายในไตรมาส 3–4 ปี 2025 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญมีมที่มีศักยภาพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

ถ้าคุณอยากปรับแผนการลงทุนใน Pepenode คุณอาจจะใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เป็นแนวทางประกอบ

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

PEPENODE
+9%
$1,781,485.88 Raised so far
$0.001004 → $0.0010962

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

เยี่ยมชม Pepenode.io

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,341,508,885,139
-1.4
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
แรงขายถล่ม! XRP เสี่ยงหลุด $2.78 หลังวาฬเท 440 ล้านเหรียญ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-10 14:49:47
ข่าวคริปโต
3 เทพ AI ชี้ XRP พุ่งแรงอีกครั้ง จับตาเหรียญมาแรงพร้อมทะยานในไตรมาส 4 ปี 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-10 14:22:00
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า