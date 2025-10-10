XRP ท้าทายแรงขาย! ปักหลักที่ $2.78 ลุ้นเบรก $3 อีกรอบ
ราคา XRP กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนสถาบันและการเพิ่มขึ้นของ Leverage ในตลาดฟิวเจอร์ส ขณะที่นักลงทุนต่างลุ้นว่าแนวรับสำคัญที่ $2.78 จะสามารถต้านทานแรงขายมหาศาลนี้ไว้ได้หรือไม่ และจะมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $3 ได้อีกครั้งหรือไม่ ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการกระจายโทเคนกว่า 440 ล้าน XRP ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
สถานการณ์ที่น่าจับตานี้ทำให้นักลงทุนหลายคนหันมาให้ความสนใจกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางในระยะยาว
แนวรับยังแกร่ง! XRP ต้านแรงเทขายสถาบัน ลุ้นเบรกแนวต้าน
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา XRP มีการซื้อขายในกรอบแคบๆ ระหว่าง $2.78 ถึง $2.85 ซึ่งบดบังแรงขายหนักจากนักลงทุนสถาบันและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากตลาดฟิวเจอร์ส ข้อมูลเผยว่าปริมาณเหรียญ XRP บน Exchange พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน หลังจากมีการกระจายโทเคนจำนวนมากถึง 440 ล้านเหรียญในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงเทขายที่ชัดเจน
ในขณะเดียวกัน มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ของ XRP ได้พุ่งสูงขึ้นใกล้ระดับ 9 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ Leverage ที่สูงขึ้นในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่รุนแรงหากมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้น แม้ว่าฝั่งกระทิงจะพยายามปกป้องแนวรับที่ $2.78 อย่างแข็งขัน แต่รูปแบบการกระจายเหรียญของรายใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวขึ้นของราคา XRP อย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณบวกมาแล้ว? XRP ยืน $2.78 พร้อมทะยานแตะ $3
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวต้านบริเวณ $2.85 ได้กลายเป็นโซน Supply ที่แข็งแกร่งหลังจากการถูกปฏิเสธราคาหลายครั้ง ในทางกลับกัน แนวรับที่ $2.78 ยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องจับตา การไหลเข้าของเหรียญสู่ Exchange และการกระจายเหรียญจากผู้ถือรายใหญ่ (Whale) ยังคงสร้างความเสี่ยงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การที่แนวรับ $2.78 ถูกป้องกันไว้ได้หลายครั้งก็อาจเป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญจากสถาบันเช่นกัน
สิ่งที่นักเทรดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ แนวรับ $2.78 จะยังคงทำหน้าที่เป็นฐานราคาต่อไปได้หรือไม่ หากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้าน $2.85 ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบช่วงราคา $2.90–$3.00 อีกครั้ง แต่หากหลุดแนวรับ $2.78 อาจทำให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ $2.72
ท่ามกลางปัจจัยมหภาคอย่างนโยบายของ Fed และข่าวสารเกี่ยวกับ ETF ที่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารล่าสุดที่ราคา XRP เผชิญความไม่แน่นอนหลังการอนุมัติ Spot ETF ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในระยะสั้นราคาจะเผชิญกับความท้าทาย แต่ในมุมมองระยะยาวก็ยังมีการคาดการณ์เชิงบวกที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ XRP จะแตะ $10 ภายในปี 2025 หากปัจจัยสนับสนุนเริ่มชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้ AI ในการวิเคราะห์ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจเช่นกัน โดยมีการคาดการณ์จาก Claude AI ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงถึง 6 ดอลลาร์ และยังมีบทวิเคราะห์จาก ChatGPT ที่มองว่าราคา XRP มีโอกาสไปถึง 30 ดอลลาร์ภายในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตหากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย
Pepenode ฮอตแรง! พรีเซลล์พุ่ง $1.7 ล้านในพริบตา เกมขุดเหรียญมีมสุดล้ำ
Pepenode ($PEPENODE) กลายเป็นเหรียญคริปโตที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดระดมทุนพรีเซลล์กว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงกระแสตอบรับต่อแนวคิด “Mine-to-Earn” ที่นำการขุดเสมือน การ Staking และกลไกการเผาโทเค็นแบบ Deflationary มาผสานกันอย่างลงตัว ผู้ถือโทเค็นสามารถสร้างเหมืองเสมือน รับรางวัลแบบเรียลไทม์ และอัปเกรดระบบผ่านแดชบอร์ดอินเทอร์แอคทีฟ ลดความซับซ้อนและต้นทุนจากการขุดแบบดั้งเดิม
อีกจุดเด่นคือระบบเผาโทเค็น 70% จากธุรกรรมการซื้อและอัปเกรด ซึ่งช่วยสร้างความขาดแคลนและอาจหนุนราคาในระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมช่วงแรกจะได้รับ Node ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบป้องกันบอทเพื่อความยุติธรรมในการเข้าถึง ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือ Private Sale ทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เท่าเทียม ผ่านระบบราคาที่ปรับขึ้นตามช่วงเวลา
การผสมผสานระหว่างธีม Pepe และฟีเจอร์ใช้งานได้จริง ช่วยให้ Pepenode มีโอกาสเติบโตในตลาด โดยเตรียมเปิดตัวบน DEX/CEX ภายในไตรมาส 3–4 ปี 2025 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญมีมที่มีศักยภาพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
ถ้าคุณอยากปรับแผนการลงทุนใน Pepenode คุณอาจจะใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เป็นแนวทางประกอบ
รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram
