อนาคต XRP แขวนบนเส้นด้าย! ETF สะดุด-สถาบันยังคงเข้าซื้อ
ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ความหวังจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง แต่ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจาก Government Shutdown ในสหรัฐฯ ก็สร้างแรงกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะกับเหรียญ XRP ที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบโดยตรง การอนุมัติกองทุน XRP-Spot ETF ที่หลายคนรอคอยต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคา XRP ปรับตัวได้ไม่ดีเท่าเหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin และ Ethereum ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ ยังมีสัญญาณบวกจากการที่สถาบันเริ่มให้ความสนใจใน XRP มากขึ้น ทำให้สถานการณ์ของ XRP ในตอนนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษ
จับตา XRP-Spot ETF สะดุด! ผลพวงจาก Government Shutdown
ในขณะที่ตลาดโดยรวมได้รับอานิสงส์จากคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed แต่ปัญหา Government Shutdown ในสหรัฐฯ กลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเปิดตัวกองทุน XRP-Spot ETF ต้องล่าช้าออกไป ความล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรง สะท้อนผ่านราคา XRP ที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ $3.1027 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ก่อนจะร่วงลงมาสู่จุดต่ำสุดที่ $2.8335 ในวันที่ 8 ตุลาคม
ผลกระทบนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งได้รับประโยชน์จากเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องผ่าน Spot ETF ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว โดยในสัปดาห์นี้ กองทุน BTC-Spot ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETH-Spot ETF มีเงินไหลเข้า 523 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคา BTC และ ETH ปรับตัวขึ้น 0.17% และ 0.18% ตามลำดับ ในทางตรงกันข้าม ราคา XRP กลับร่วงลงถึง 3.32% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการขาดเม็ดเงินจากสถาบันผ่านช่องทาง ETF เป็นปัจจัยกดดันสำคัญ
สถาบันยังเชื่อมั่น! บริษัทจดทะเบียนแห่ตุน XRP เป็นสินทรัพย์สำรอง
แม้ว่าข่าวร้ายเรื่อง ETF จะกดดันราคา แต่ในอีกมุมหนึ่ง กระแสความต้องการ XRP จากฝั่งสถาบันกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยล่าสุด Reliance Group (RELI) บริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ได้ประกาศเพิ่ม XRP เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์คงคลังดิจิทัลของบริษัท ซึ่งนับเป็นบริษัทมหาชนแห่งที่สองที่ตัดสินใจเช่นนี้ Bill Morgan ทนายความผู้สนับสนุนคริปโต ได้แชร์ข่าวนี้พร้อมระบุว่ามีข่าวลือว่ามูลค่า XRP ที่บริษัทเข้าถือครองอาจสูงถึง 17 ล้านดอลลาร์
ในการยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2025 ทาง Reliance Group ได้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติเด่นของ XRP ที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการทำธุรกรรม, ค่าธรรมเนียมต่ำ, สภาพคล่องสูง, ประโยชน์ใช้สอยในภาคธนาคาร, ความสามารถในการขยายขนาด และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องหมายเหตุว่า Reliance Group นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ Reliance Industries ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของอินเดีย
การเคลื่อนไหวของ Reliance Group เป็นไปในทิศทางเดียวกับ VivoPower International Plc. (VVPR) อีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq ที่ได้ประกาศแผนระดมทุนส่วนบุคคลมูลค่าประมาณ 121 ล้านดอลลาร์ เพื่อเปิดตัวกลยุทธ์คลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้นลงทุนใน XRP โดยเฉพาะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่บริษัทมหาชนเริ่มมองเห็นศักยภาพของ XRP ในการกระจายความเสี่ยงของงบดุล
