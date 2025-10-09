Claude AI เคาะแล้ว! XRP, Pepe และ Pi Network อาจพุ่งแรงส่งท้ายปี 2025
Claude AI ได้ออกมาเปิดเผยการคาดการณ์ราคาสุดกระทิงสำหรับ 3 เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนอย่าง XRP, Pepe และ Pi Network โดยชี้ว่าทั้งหมดอาจกำลังเตรียมสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่น่าประหลาดใจก่อนสิ้นปีนี้ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดคริปโตที่คึกคักในช่วง “Uptober” และความชัดเจนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
XRP อาจทะลุ 6 ดอลลาร์
ตามการคาดการณ์ล่าสุดของ Claude AI ราคาของเหรียญ XRP จาก Ripple อาจพุ่งสูงถึง 6 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.98 ดอลลาร์ โดย AI ชี้ว่าหาก XRP สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่จุดสูงสุดเดิมในเดือนกรกฎาคมที่ 3.65 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จ ก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาพุ่งเกิน 5 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปีนี้
ในปีนี้ XRP ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก หลังจากคดีความที่ยืดยาว 5 ปีระหว่าง SEC และ Ripple จบลงด้วยชัยชนะของ Ripple นักลงทุนได้ผลักดันราคา XRP ให้แตะระดับ 3.65 ดอลลาร์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา XRP มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 456% ทำให้เป็นเหรียญที่มีผลการดำเนินงานได้ดีกว่า Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 96% และ Ethereum ที่ 92%
ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมมาจากการที่ Ripple ขยายเครือข่ายการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ เช่น กองทุนเพื่อการพัฒนาทุนของสหประชาชาติยกให้ XRP เป็นเครื่องมือโอนเงินข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนา แม้ว่าการอนุมัติ Spot XRP ETF ครั้งแรกอาจจะยังไม่ส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นทันที แต่ตลาดเชื่อว่าโมเมนตัมของ “Uptober” และกฎหมายคริปโตฉบับใหม่ในสหรัฐฯ อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลัง
Pepe อาจพุ่งเกือบ 3 เท่า
Pepe เปิดตัวในเดือนเมษายน 2023 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4,200 ล้านดอลลาร์ และเป็นหนึ่งใน Meme Coin ที่มีสภาพคล่องสูงมาก ได้รับแรงบันดาลใจจากคอมิกส์ Boy’s Club ของแมตต์ ฟูรี (Matt Furie) แม้จะมีการแข่งขันสูง แต่ชุมชนที่เหนียวแน่นก็ช่วยรักษาความนิยมไว้ได้
Claude AI ได้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่เป็นบวกว่าราคา Pepe อาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 0.000028 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ 0.00001 ดอลลาร์ ปัจจุบันราคา Pepe ได้ปรับตัวลงมา 64.5% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 0.00002803 ดอลลาร์ แต่ยังคงรักษาระดับแนวรับที่สำคัญไว้ได้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Relative Strength Index อยู่ในระดับที่เป็นกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าเหรียญยังไม่ถูกซื้อหรือขายมากเกินไป ทำให้มีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากตลาดคริปโตโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง Pepe ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นเหนือ 0.000012 ดอลลาร์
Pi Network ลุ้นแตะ 1 ดอลลาร์
Pi Network เป็นผู้บุกเบิกแนวคิด “Tap-to-Mine” ที่ให้ผู้ใช้สามารถรับโทเคนได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนเพียงแค่เข้าสู่ระบบและกดแตะในแอปทุกวัน ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.2623 ดอลลาร์ และ Claude AI ได้คาดการณ์ว่าอาจมีการพุ่งขึ้นถึง 4 เท่าสู่ระดับ 1 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปีนี้ แม้ว่า AI จะกล่าวถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งว่าราคาอาจแตะ 520 ดอลลา แต่เป้าหมายที่ 1 ดอลลาร์นั้นดูมีความเป็นไปได้มากกว่า
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของ Pi Network มาจากการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานได้อัปเดตเวอร์ชันจาก 19 เป็น 23 และมีแผนจะเปิดตัวเครือข่ายหลักในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนราคาที่สำคัญ ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ราคาก็มีความผันผวนสูง รวมถึงการพุ่งขึ้น 171% ในเดือนพฤษภาคม
ปัจจุบัน ค่า Relative Strength Index ของ Pi อยู่ที่ประมาณ 31 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่หนักหน่วงและอาจอยู่ในภาวะมีค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้นี่อาจเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว แม้ว่าการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 2.99 ดอลลาร์ยังคงเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่โมเมนตัมของตลาดในช่วง “Uptober” อาจช่วยผลักดันให้ราคา Pi Network ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย 1 ดอลลาร์ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/leading-ai-claude-predicts-the-price-for-xrp-pepe-and-pi-coin-by-the-end-of-2025/