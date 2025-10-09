เหลือจะเชื่อ! ChatGPT คาด XRP อาจถึง $30 และอีก 3 เหรียญเด็ดจะพุ่งแรง
AI ชื่อดังอย่าง ChatGPT ได้ออกมาคาดการณ์รายชื่อเหรียญคริปโต 4 เหรียญที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปีนี้ โดยในลิสต์ดังกล่าวประกอบด้วย XRP, Solana, Pepe และเหรียญใหม่อย่าง Maxi Doge ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองเพราะสามารถระดมทุนในรอบพรีเซลได้กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว!
XRP ลุ้นพุ่ง 950% จากปัจจัยบวกและข่าวดี ETF
ตามการวิเคราะห์ของ ChatGPT ราคาของ XRP มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง 30 ดอลลาร์ภายในช่วงปลายปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตสูงถึง 950% จากราคาปัจจุบันที่ 2.85 ดอลลาร์ โดยเหรียญ XRP ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ราคาเคยพุ่งแตะ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2025 ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ในปี 2018
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือการที่บริษัท Ripple ได้ยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ยาวนานกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนี้ Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารต่อสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ราคา XRP ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 413% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ Bitcoin และ Ethereum อย่างมาก ขณะที่ Polymarket ประเมินว่ามีโอกาสถึง 85% ที่ Spot XRP ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้ ซึ่งยิ่งเพิ่มความคาดหวังให้กับตลาด
Solana จ่อทะยานสู่ 1,000 ดอลลาร์รับกระแสความคาดหวัง ETF
ในขณะเดียวกัน Solana ก็กำลังสร้างชื่อในฐานะผู้นำด้าน Smart Contract ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงกว่า 126,000 ล้านดอลลาร์ ChatGPT คาดการณ์ว่าหากตลาดเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มตัว ราคา Solana อาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 1,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ความคาดหวังต่อการอนุมัติ Spot Solana ETF ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาในระบบนิเวศของ Solana
ในด้านเทคนิค ราคา Solana ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยหลังจากร่วงลงจาก 250 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมไปอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ราคาได้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ 220 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการยืนยันการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงได้สำเร็จ
Pepe ส่งสัญญาณกระทิงลุ้นพุ่ง 5 เท่า
Pepe เหรียญมีมยอดนิยมที่ไม่ได้มาในธีมสุนัข ได้สร้างปรากฏการณ์นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนเมษายน 2023 จนมีมูลค่าตลาดสูงถึง 4,500 ล้านดอลลาร์ และเคยได้รับความสนใจจากการกล่าวถึงของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) มาแล้ว ChatGPT ได้คาดการณ์ว่าในตลาดกระทิง ราคา Pepe อาจให้ผลตอบแทนสูงถึง 5 เท่าจากระดับปัจจุบันแตะที่ 0.00005 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า Pepe ได้สร้างรูปแบบกราฟ “ลิ่มลง (Descending Wedge)” ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งในอดีตถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ข้อมูล On-chain ยังสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกนี้ ทั้งปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ถือเหรียญในระยะยาวที่มากขึ้น ประกอบกับจำนวนการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียที่เริ่มฟื้นตัว บ่งชี้ว่าความสนใจของตลาดกำลังกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง
Maxi Doge พรีเซลทะยาน 2.8 ล้านดอลลาร์
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูงจากเหรียญใหม่ Maxi Doge กำลังกลายเป็นที่สนใจในฐานเหรียญมีมธีมสุนัขที่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นอีกทางเลือกที่เก็งกำไรได้สูงกว่า Dogecoin โดยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงพรีเซล แต่สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์
Maxi Doge ถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าลงทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ และกลุ่มผู้ชื่นชอบเหรียญมีมที่ฝันจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป โดยใช้โมเดล Governance ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ทำให้ผู้ถือเหรียญสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทิศทางของโปรเจกต์ได้
เหรียญมีอุปทานทั้งหมด 150,240 ล้านโทเคน โดย 40% ถูกจัดสรรไว้สำหรับรอบพรีเซล นักลงทุนสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ทางการด้วย ETH, USDT, BNB หรือบัตรเครดิต ในราคาพรีเซลล์ปัจจุบันที่ 0.000261 ดอลลาร์ ซึ่งจะมีการปรับขึ้นเป็นขั้นบันได
นอกจากนี้ยังสามารถนำเหรียญไปทำการ Stake ได้ทันทีเพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 120% ต่อปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนคาดว่าราคาอาจเติบโตได้ 5-10 เท่าภายในสิ้นปีนี้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม